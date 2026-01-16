14 любимых нами актеров и актрис, которые шикарно бы смотрелись в голливудских сказках

1 день назад
14 любимых нами актеров и актрис, которые шикарно бы смотрелись в голливудских сказках

Если бы кастинг-директорам голливудских фэнтази-фильмов вдруг пришло в голову посмотреть шире привычного круга имен, у них было бы немало интересных вариантов. Ведь и среди наших любимых актеров и актрис есть те, кто идеально смотрелся бы в роли отважного героя или загадочного антагониста. Мы «примерили» знакомые образы нашим фаворитам и некоторые сели как влитые.

Глинда, «Злая: Сказка о ведьме Запада». Ариана Гранде — Валентина Ляпина

CatKate
6 часов назад

При нынешнем развитии пластической хирургии и прочего сопуствующего это превращается в игру "найди 5 отличий"

-
-
-
-

Элли, «Волшебник страны Оз». Джуди Гарленд — Анна Пересильд

© The Wizard of Oz / Loew's, AI-generated image

Синди Лу Кто, «Гринч — похититель Рождества». Тейлор Момсен — Виталия Корниенко

Вилли Вонка, «Вонка». Тимоти Шаламе — Марк Эйдельштейн

© Wonka / Warner Bros., AI-generated image

Уинифред Сандерсон, «Фокус-покус 2». Бетт Мидлер — Марина Федункив

Чертово_колёсико
1 день назад

я первый раз посмотрела этот фильм лет в 20, первые седые волосы🙄 с Мариночкой Федункив это была бы провинциальная комедия. Но тот у неё вайб

-
-
-
-

Бадди, «Эльф». Уилл Феррелл — Никита Кологривый

© Elf / New Line Cinema, AI-generated image

Астрид, «Как приручить дракона». Нико Паркер — Мария Мацель

Иккинг, «Как приручить дракона». Мейсон Темз — Петр Натаров

Ева Эрнст, «Ведьмы». Энн Хэтэуэй — Светлана Ходченкова

© The Witches / Warner Bros., AI-generated image

Королева страны Сладостей, «Щелкунчик и четыре королевства». Кира Найтли — Кристина Асмус

Урсула, «Русалочка». Мелисса Маккарти — Анна Михалкова

Капитан Крюк, «Питер Пен и Венди». Джуд Лоу — Александр Петров

CatKate
6 часов назад

Налицо кризис российского кинематографа - если во времена СССР была целая плеяда отличных актеров и можно было до посинения вспоминать, перебирать кучу кандидатур и спорить кто лучше подходит, то сейчас уже много лет такая тенденция, что сначала "один в поле воин" Безруков, потом Петров, сейчас на смену пришел Эйдельштейн и с женской стороны, прости хосспади, Пересильд)))

-
-
-
-

Пенелопа, «Бандиты во времени». Лиза Кудроу — Екатерина Вилкова

Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс возвращается». Эмили Блант — Паулина Андреева

А в этой статье мы представили как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если перенести их в современные реалии.

Фото на превью The Wizard of Oz / Loew's, AI-generated image, The Little Mermaid / Walt Disney Pictures, AI-generated image

Oblaka_v_reke
1 день назад

Мой комментарий про вторые брови удалили, но сами брови всё ещё на месте 🤣🤣🤣

-
-
-
-

