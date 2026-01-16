14 любимых нами актеров и актрис, которые шикарно бы смотрелись в голливудских сказках

Налицо кризис российского кинематографа - если во времена СССР была целая плеяда отличных актеров и можно было до посинения вспоминать, перебирать кучу кандидатур и спорить кто лучше подходит, то сейчас уже много лет такая тенденция, что сначала "один в поле воин" Безруков, потом Петров, сейчас на смену пришел Эйдельштейн и с женской стороны, прости хосспади, Пересильд)))