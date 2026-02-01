17 фото, доказывающих, что грим в кино — это особый вид искусства

17 фото, доказывающих, что грим в кино — это особый вид искусства

Хотя сейчас внешность актера легко можно изменить с помощью компьютерной графики, во многих фильмах для этого прибегают к помощи гримеров. И пусть создание образов порой занимает несколько часов, персонажи получаются действительно живыми и интересными. Чего только стоит Баба-Яга, Кощей и другие сказочные персонажи. А некоторым актерам специальный грим добавляет пару десятков лет.

Лариса Гузеева в сериале «Холод»

Лариса Гузеева сама предложила создателям сериала «Холод» сильно изменить свою внешность. Для роли суровой чиновницы она высветлила брови и волосы, кроме того ей подобрали необычный макияж.

Сергей Безруков в сериале «Князь Андрей»

Для съемок в этом сериале Сергей Безруков отрастил бороду. Надо признать, это во многом изменило облик актера.

Алексей Воробьев в «Сказках темного леса. Ворожее»

Чтобы преобразиться в Литавца, Алексею Воробьеву приходилось ежедневно проводить по 2,5 часа у гримеров. К тому же он носил довольно неудобные линзы черного цвета, а накладные когти прикреплялись к ногтям актера с помощью суперклея.

Павел Прилучный в фильме «Лукоморье»

Павла Прилучного сложно узнать в образе Кощея. Его лицо покрыто сложным гримом темно-синего цвета с вкраплением золотых прожилок.

Ирина Горбачева в фильме «Алиса в Стране чудес»

Образ Червонной королевы в ленте создавался не с помощью сложного сценического грима. Ирине Горбачевой сделали яркий, необычный макияж, который только подчеркивал характер интересного персонажа.

Светлана Ходченкова в фильме «Яга на нашу голову»

Создатели фильма решили не «состаривать» Светлану Ходченкову для роли Бабы-яги, и не использовать сложный пластический грим. Единственная изюминка, которые гримеры предложили добавить: накладной нос. Кстати, его форму долго обсуждали. В результате волшебница получилась задорной и хулиганистой.

Максим Колесниченко в «Яге на нашу голову»

Для того чтобы полностью преобразить актера в Лешего у гримеров уходило около полутора часов. При этом они использовали различные латексные элементы.

Юрий Колокольников в фильме «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

Костюм для Железного Дровосека делал мастер по пластическому гриму Петр Горшенин. Специальная маска создавалась на основе лица Юрия Колокольникова. У нее были подвижные брови и открывался рот, ведь актер должен был отыгрывать нужные эмоции и произносить реплики.

Юлия Пересильд в фильме «Финист. Первый богатырь»

Создатели ленты хотели показать на экране непривычный образ Бабы-яги. Юлия Пересильд должна была изобразить не просто молодую колдуньи, но привлекательную и веселую барышню, которая откровенно наслаждается жизнью. Поэтому вместо сценического грима они использовали макияж.

Федор Добронравов в фильме «Финист. Первый богатырь»

Работая над ролью изобретателя Анарифа, актер вдохновлялся образом Леонардо да Винчи. Причем в фильме персонаж предстает сразу в двух образах: «восточном» и «западном».

Федор Бондарчук в «Буратино»

Федор Бондарчук рассказывал, что над его гримом на съемочной площадке трудилось три человека. Внешность актера прятали под кустистыми бровями и пышной бородой. А еще ему приходилось носить поролоновые плечи и накладной живот

Ольга Тумайкина в «Сказке о царе Салтане»

Для создания образа бабы Бабарихи в этом фильме не использовали пластический грим, но актрису все равно сложно узнать на экране.

Кирилл Зайцев в фильме «Морозко»

Актера не сразу узнаешь в образе Морозко. При этом он играет не доброго дедушку, а могучего духа. Внешность Кирилла Зайцева прятали под париком, накладными бровями и бородой.

Анна Уколова в сериале «Волшебный участок»

Чтобы Анна Уколова превратилась в Хозяйку Медной горы, гримеры приподняли ей брови и более четко обрисовали линии носа и скул.

Евгений Цыганов в фильме «Батя 2. Дед»

На создание образа деда у гримеров уходило по два часа. Сначала на лицо Евгения Цыганова приклеивали силиконовые накладки, волосы, брови, усы и бороду, а уже потом прорисовывали тонкой кисточкой капилляры и пигментные пятна. Больше двух дней актер в таком гриме работать не мог, нужно было давать коже отдохнуть.

Сергей Маковецкий в фильме «Грозный»

Сергея Маковецкого для роли Ивана Грозного ежедневно гримировали более трех часов. Причем сложность заключалась не только в том, что актер изображал правителя в двух разных возрастах. Грозный Маковецкого также должен был быть похож на молодого героя, которого играл другой актер.

Наталья Павленкова в фильме «Легенды наших предков»

Создатели фильма решили не использовать компьютерную графику, поэтому образы всех мифических персонажей в ленте создавались с помощью пластического грима.

