17 фото, доказывающих, что грим в кино — это особый вид искусства

Хотя сейчас внешность актера легко можно изменить с помощью компьютерной графики, во многих фильмах для этого прибегают к помощи гримеров. И пусть создание образов порой занимает несколько часов, персонажи получаются действительно живыми и интересными. Чего только стоит Баба-Яга, Кощей и другие сказочные персонажи. А некоторым актерам специальный грим добавляет пару десятков лет.