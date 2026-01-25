Мы представили героев Гарри Поттера в мире без магии и это что-то с чем-то
21 минута назад
Народная любовь к истории о юном волшебнике, наверное, никогда не иссякнет. Мир, наполненный магией, завораживает каждый раз открывая читателю и зрителю что-то новое. Нам очень захотелось пофантазировать о том, какими могли бы быть персонажи этой сказки, в нашей с вами жизни, где увы нет места волшебству. Вы только взгляните какой милашкой получилась Беллатриса и какой обаятельной вышла Долорес Амбридж.
Гарри мог бы стать прославленным теннисистом, ведь он так ловко справляется с маленькими мячами
AI-generated image
Долорес Амбридж, в мире лишенном магии, могла бы быть милой пожилой дамой, любящей уют и компанию кошек
AI-generated image
Очаровательная Полумна, любящая пофантазировать, могла бы создавать симпатичные игрушки в виде сказочных животных
AI-generated image
Трогательная забота о животных и любовь к ним, сделали бы Хагрида лучшим в мире сотрудником зоопарка
AI-generated image
Бойкая Джинни Уизли с легкостью могла стать тренером футбольной команды и гонять мальчишек по полю пока они не станут чемпионами
AI-generated image
В мире маглов Люциус Малфой мог бы стать преданным фанатом рок-группы, название которой нельзя назвать вслух
AI-generated image
Драко Малфой после окончания школы, как и многие другие студенты, мог бы подрабатывать в ресторане быстрого питания
AI-generated image
Рон Уизли любит полетать, то есть погонять на машине. Он не смахивает на пилота Формулы 1, но мог бы стать неплохим автомехаником
AI-generated image
Умница Гермиона Грейнджер с ее дисциплинированностью и неудержимой тягой к знаниям могла бы пополнить ряды доблестных ученых
AI-generated image
Беллатриса Лестрейндж отлично поладила бы с подопечными серпентария
AI-generated image
Нэвилл Долгопупс со своей любовью к растениям стал бы замечательным садовником
AI-generated image
Все мы помним способность Симуса Финнигана поджечь все что угодно. Эта особенность могла бы сделать из него отличного борца с пожарами
AI-generated image
Северус Снейп мог бы варить не зелья, а заниматься смешиванием рецептурных препаратов в аптеке
AI-generated image
Интеллигентная Минерва Макгонагалл могла бы стать заядлой театралкой, обожающей классические постановки
AI-generated image
Златопуст Локонс, с его умением завладевать вниманием публики и уверенностью в себе, мог бы стать известным тренером личностного роста
AI-generated image
Сэдрик Диггори и Чжоу Чанг могли бы стать чудесной парой в магловском мире и посвятить себя воспитанию детей
AI-generated image
