Мы представили героев Гарри Поттера в мире без магии и это что-то с чем-то

Народная любовь к истории о юном волшебнике, наверное, никогда не иссякнет. Мир, наполненный магией, завораживает каждый раз открывая читателю и зрителю что-то новое. Нам очень захотелось пофантазировать о том, какими могли бы быть персонажи этой сказки, в нашей с вами жизни, где увы нет места волшебству. Вы только взгляните какой милашкой получилась Беллатриса и какой обаятельной вышла Долорес Амбридж.

Гарри мог бы стать прославленным теннисистом, ведь он так ловко справляется с маленькими мячами

AI-generated image

Долорес Амбридж, в мире лишенном магии, могла бы быть милой пожилой дамой, любящей уют и компанию кошек

AI-generated image

Очаровательная Полумна, любящая пофантазировать, могла бы создавать симпатичные игрушки в виде сказочных животных

AI-generated image

Трогательная забота о животных и любовь к ним, сделали бы Хагрида лучшим в мире сотрудником зоопарка

AI-generated image

Бойкая Джинни Уизли с легкостью могла стать тренером футбольной команды и гонять мальчишек по полю пока они не станут чемпионами

AI-generated image

В мире маглов Люциус Малфой мог бы стать преданным фанатом рок-группы, название которой нельзя назвать вслух

AI-generated image

Драко Малфой после окончания школы, как и многие другие студенты, мог бы подрабатывать в ресторане быстрого питания

AI-generated image

Рон Уизли любит полетать, то есть погонять на машине. Он не смахивает на пилота Формулы 1, но мог бы стать неплохим автомехаником

AI-generated image

Умница Гермиона Грейнджер с ее дисциплинированностью и неудержимой тягой к знаниям могла бы пополнить ряды доблестных ученых

AI-generated image

Беллатриса Лестрейндж отлично поладила бы с подопечными серпентария

AI-generated image

Нэвилл Долгопупс со своей любовью к растениям стал бы замечательным садовником

AI-generated image

Все мы помним способность Симуса Финнигана поджечь все что угодно. Эта особенность могла бы сделать из него отличного борца с пожарами

AI-generated image

Северус Снейп мог бы варить не зелья, а заниматься смешиванием рецептурных препаратов в аптеке

AI-generated image

Интеллигентная Минерва Макгонагалл могла бы стать заядлой театралкой, обожающей классические постановки

AI-generated image

Златопуст Локонс, с его умением завладевать вниманием публики и уверенностью в себе, мог бы стать известным тренером личностного роста

AI-generated image

Сэдрик Диггори и Чжоу Чанг могли бы стать чудесной парой в магловском мире и посвятить себя воспитанию детей

AI-generated image