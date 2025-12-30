Мы перенесли 15 героев любимых новогодних фильмов в 21 век и обалдели от результата

Глядя на великолепные образы персонажей известных кинолент, мы решили немного побыть костюмерами и прикинули, в каких нарядах они могли бы щеголять в наши дни. Получилось так круто, что мы сами такого не ожидали! Капризная Марфушка получилась весьма привлекательной девушкой, а Ульяна Андреевна — вообще огонь!