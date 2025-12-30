Мы перенесли 15 героев любимых новогодних фильмов в 21 век и обалдели от результата
Глядя на великолепные образы персонажей известных кинолент, мы решили немного побыть костюмерами и прикинули, в каких нарядах они могли бы щеголять в наши дни. Получилось так круто, что мы сами такого не ожидали! Капризная Марфушка получилась весьма привлекательной девушкой, а Ульяна Андреевна — вообще огонь!
Ульяна Андреевна — «Иван Васильевич меняет профессию»
Жорж Милославский — «Иван Васильевич меняет профессию»
Феофан — «Иван Васильевич меняет профессию»
Снежная королева — «Тайна снежной королевы»
Марфушка — «Морозко»
Мачеха — «Морозко»
Дед Мороз — «Морозко»
Ипполит — «Ирония судьбы, или С легким паром»
Алена Игоревна — «Чародеи»
Кира Анатольевна — «Чародеи»
Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром»
Настенька — «Морозко»
Иванушка — «Морозко»
Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»
Шурик — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
