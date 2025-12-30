Мы перенесли 15 героев любимых новогодних фильмов в 21 век и обалдели от результата

Глядя на великолепные образы персонажей известных кинолент, мы решили немного побыть костюмерами и прикинули, в каких нарядах они могли бы щеголять в наши дни. Получилось так круто, что мы сами такого не ожидали! Капризная Марфушка получилась весьма привлекательной девушкой, а Ульяна Андреевна — вообще огонь!

Ульяна Андреевна — «Иван Васильевич меняет профессию»

Жорж Милославский — «Иван Васильевич меняет профессию»

Феофан — «Иван Васильевич меняет профессию»

Снежная королева — «Тайна снежной королевы»

Марфушка — «Морозко»

Мачеха — «Морозко»

Дед Мороз — «Морозко»

Ипполит — «Ирония судьбы, или С легким паром»

Алена Игоревна — «Чародеи»

Кира Анатольевна — «Чародеи»

Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром»

Настенька — «Морозко»

Иванушка — «Морозко»

Леночка Крылова — «Карнавальная ночь»

Шурик — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

