Кино
37 минут назад
«Знакомые все лица»: мы представили, как герои наших любимых сказок вписались бы в современную реальность

Вы когда-нибудь задумывались, в каких кофейнях зависала бы Пеппи Длинныйчулок или какой свадебный наряд выбрала бы Настенька из «Морозко», живи они в наше время? Мы решили пофантазировать и перенесли героев любимых сказок в 21 век — знакомая с детства магия тут же заиграла новыми красками!

16. «Василиса Прекрасная»

15. «Рыжий, честный, влюбленный»

14. «Пеппи Длинныйчулок»

13. «Приключения Электроника»

12. «Гостья из будущего»

11. «Как Иванушка—дурачок за чудом ходил»

10. «Морозко»

9. «Принцесса на горошине»

8. «Королевство кривых зеркал»

7. «Финист — Ясный сокол»

6. «Сказка о потерянном времени»

5. «Варвара-краса, длинная коса»

4. «Русалочка»

3. «Алые паруса»

Капибара в кимоно
3 часа назад

Стыдливый румянец оригинальной Ассоль прекрасно сочетается с алыми парусами..
У фальшивой на лице толстый слой тональника, а в глазах голый расчет 😁

2. «Старая, старая сказка»

1. «Синяя птица»

Dmitriy Al
5 минут назад

Какая интересная старая фотка, слева, смесь Элизабет Тейлор и Лолиты Милявской.

