«Знакомые все лица»: мы представили, как герои наших любимых сказок вписались бы в современную реальность
37 минут назад
Вы когда-нибудь задумывались, в каких кофейнях зависала бы Пеппи Длинныйчулок или какой свадебный наряд выбрала бы Настенька из «Морозко», живи они в наше время? Мы решили пофантазировать и перенесли героев любимых сказок в 21 век — знакомая с детства магия тут же заиграла новыми красками!
16. «Василиса Прекрасная»
15. «Рыжий, честный, влюбленный»
14. «Пеппи Длинныйчулок»
13. «Приключения Электроника»
12. «Гостья из будущего»
11. «Как Иванушка—дурачок за чудом ходил»
10. «Морозко»
9. «Принцесса на горошине»
8. «Королевство кривых зеркал»
7. «Финист — Ясный сокол»
6. «Сказка о потерянном времени»
5. «Варвара-краса, длинная коса»
4. «Русалочка»
3. «Алые паруса»
Стыдливый румянец оригинальной Ассоль прекрасно сочетается с алыми парусами..
У фальшивой на лице толстый слой тональника, а в глазах голый расчет 😁
-
-
Ответить
2. «Старая, старая сказка»
Здесь тоже какая то стервозная дамочка получилась вместо главной героини.
-
-
Ответить
1. «Синяя птица»
Какая интересная старая фотка, слева, смесь Элизабет Тейлор и Лолиты Милявской.
-
-
Ответить
Для любителей фантазийных материалов мы собрали прекрасную подборку, которая если не насмешит, то уж настроение-то точно поднимет:
Фото на превью Русалочка / Киностудия им. М. Горького, AI-generated image, Василиса Прекрасная / Союздетфильм, AI-generated image
