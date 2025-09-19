Мы похулиганили и представили, как выглядели бы герои 14 популярных картин, живи они в соседнем подъезде

37 минут назад
Ольга Курпякова
22 часа назад

Справа похожа на актрису Марину Федункив - поменять тёмное каре на рыжие волосы с биохимической завивкой - будет не отличить.

Когда смотрим на картины старых мастеров, порою забываем, что их герои такие же обычные люди, как мы. А что было бы, если вместо них были наши современники, с макияжем, прекрасной укладкой и модной одежде? Мы решили попробовать и результат просто подверг нас в шок.

Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»

Сандро Боттичелли «Венера»

Валентин Серов «Девочка с персиками»

Ван Гог «Автопортрет»

Владимир Боровиковский «Портрет Е.А. Нарышкиной»

Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»

Пьер Огюст Ренуар «Портрет Жанны Самари»

Виктор Васнецов «Аленушка»

Густав Климт «Портрет Адели Блох Бауэр»

Джон Сарджент «Портрет мадам Икс»

Noumen
6 минут назад

Слева просто ручкой небрежно опёрлась, сейчас махнёт и всё ей принесут. Справа всё сама разруливает

Джеймс Уистлер «Портрет матери»

