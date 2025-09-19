Справа похожа на актрису Марину Федункив - поменять тёмное каре на рыжие волосы с биохимической завивкой - будет не отличить.
Мы похулиганили и представили, как выглядели бы герои 14 популярных картин, живи они в соседнем подъезде
37 минут назад
Когда смотрим на картины старых мастеров, порою забываем, что их герои такие же обычные люди, как мы. А что было бы, если вместо них были наши современники, с макияжем, прекрасной укладкой и модной одежде? Мы решили попробовать и результат просто подверг нас в шок.
Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой»
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
Леонардо да Винчи «Мона Лиза»
Борис Кустодиев «Купчиха за чаем»
Сандро Боттичелли «Венера»
Валентин Серов «Девочка с персиками»
Почему все ИИшные женщины с большими серьгами-кольцами? Опять старая мода вернулась?
Ого! Один в один похож. Наверное Ван Гог таким и был. Только не в кожанке и джемпере.
Ван Гог «Автопортрет»
Владимир Боровиковский «Портрет Е.А. Нарышкиной»
Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»
Пьер Огюст Ренуар «Портрет Жанны Самари»
Виктор Васнецов «Аленушка»
Меня почему-то всегда пугал портрет Алёнушки - какой-то у неё взгляд 👀
Густав Климт «Портрет Адели Блох Бауэр»
Джон Сарджент «Портрет мадам Икс»
Слева просто ручкой небрежно опёрлась, сейчас махнёт и всё ей принесут. Справа всё сама разруливает
Джеймс Уистлер «Портрет матери»
А здесь больше статей, где мы поэкспериментировали с известными картинами художников:
- Как выглядели бы 20+ знаменитых картин, если бы для них позировали современные звезды
- Мы «перенесли» героев 17 знаменитых картин в наши дни. И они — новые иконы стиля
Фото на превью Merchant's Wife at Tea / Boris Kustodiev / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
