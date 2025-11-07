Как в разные годы выглядели 17 женщин, о внешности которых мы привыкли судить по паре портретов

4 часа назад
Благодаря школьным учебникам и книгам мы прекрасно знаем, как выглядели знаменитые женщины из прошлого. Но если нам покажут детскую фотографию Агаты Кристи или снимок пожилой Анны Ахматовой, мы, скорее всего, и не поймем, кто изображен на портрете. Так что мы решили собрать малоизвестные фотографии писательниц, художниц, балерин и просто известных дам.

Лиля Брик

Анна Ахматова

Вера Мамонтова

Мэри Пикфорд

Светлана БМВ
2 часа назад

Знаменитая в своё время актриса немого кино. Прожила довольно долгую жизнь- 87лет. Родилась в 1892 году.

Наталья Гончарова

Зинаида Серебрякова

Маргарет Митчелл

Анна Черткова

Зинаида Юсупова

Софья Толстая

Агата Кристи

Анна Павлова

Софья Ковалевская

Матильда Кшесинская

© Unknown author / Wikimedia Commons, CHARLOTTE ZEEPVAT / Mary Evans Picture Library / East News

Ольга Книппер-Чехова

Мария Столыпина

Айседора Дункан

А вы смогли найти общие черты у этих женщин на фотографиях разных лет? Какой контраст показался вам самым удивительным? Делитесь в комментариях.

Комментарии

Ольга Курпякова
1 день назад

Портреты Анны Ахматовой и Натальи Гончаровой в разные годы видела и раньше, а остальные - нет. Большое спасибо за интересные фото 🌹

