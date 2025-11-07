Надо было её обнажённое фото приложить. Для пущей наглядности
Как в разные годы выглядели 17 женщин, о внешности которых мы привыкли судить по паре портретов
Благодаря школьным учебникам и книгам мы прекрасно знаем, как выглядели знаменитые женщины из прошлого. Но если нам покажут детскую фотографию Агаты Кристи или снимок пожилой Анны Ахматовой, мы, скорее всего, и не поймем, кто изображен на портрете. Так что мы решили собрать малоизвестные фотографии писательниц, художниц, балерин и просто известных дам.
Лиля Брик
Анна Ахматова
Вера Мамонтова
Мэри Пикфорд
Знаменитая в своё время актриса немого кино. Прожила довольно долгую жизнь- 87лет. Родилась в 1892 году.
Наталья Гончарова
Зинаида Серебрякова
Маргарет Митчелл
Анна Черткова
Зинаида Юсупова
Софья Толстая
Агата Кристи
Анна Павлова
Софья Ковалевская
Матильда Кшесинская
Ольга Книппер-Чехова
Мария Столыпина
Айседора Дункан
А вы смогли найти общие черты у этих женщин на фотографиях разных лет? Какой контраст показался вам самым удивительным? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько свежих статей, которые могут вам понравиться:
Комментарии
Портреты Анны Ахматовой и Натальи Гончаровой в разные годы видела и раньше, а остальные - нет. Большое спасибо за интересные фото 🌹