Вот как выглядели бы 18 героев нашего детства, если бы они взрослели вместе с нами

Ностальгия
15 минут назад
В детстве мы с замиранием сердца смотрели на героев из наших любимых фильмов. Приключения Алисы Селезневой, песенка Красной шапочки и очаровательная улыбка той самой Настеньки из «Морозко». Потом мы пересматривали все это со своими детьми: уже взрослые, понурые, а персонажи — все такие же... Давайте представим на минутку, что в этом волшебном мире герои тоже растут и стареют: Питер Пэн все же возвращается в реальный мир и становится иллюзионистом, а девочки Оля и Яло дружат долгие годы.

Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»

Питер Пэн, «Питер Пэн»

Сергей Сыроежкин и Электроник, «Приключения Электроника»

Фея Динь-Динь, «Питер Пэн»

Настенька, «Морозко»

Пеппи Длинныйчулок, «Пеппи Длинныйчулок»

Марфуша, «Морозко»

Костя Иночкин, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Нина, «Чародеи»

«Москва — Кассиопея»

Мальвина, «Приключение Буратино»

Волька Костыльков (Волька ибн Алеша), «Старик Хоттабыч»

Мальчик с сачком, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Оля и Яло, «Королевство кривых зеркал»

Катя Пастушкова, «Девочка и крокодил»

Петров и Васечкин, «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Красная шапочка, «Про Красную Шапочку»

Калле Блюмквист, «Приключения Калле-сыщика»

Если честно, хорошо, что персонажи из этих волшебных фильмов не взрослели вместе с нами. Ведь теперь мы можем пересматривать любимое кино и вспоминать ту беззаботную жизнь. А кто был вашим любимым героем в детстве?

