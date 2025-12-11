Вот как выглядели бы 18 героев нашего детства, если бы они взрослели вместе с нами
В детстве мы с замиранием сердца смотрели на героев из наших любимых фильмов. Приключения Алисы Селезневой, песенка Красной шапочки и очаровательная улыбка той самой Настеньки из «Морозко». Потом мы пересматривали все это со своими детьми: уже взрослые, понурые, а персонажи — все такие же... Давайте представим на минутку, что в этом волшебном мире герои тоже растут и стареют: Питер Пэн все же возвращается в реальный мир и становится иллюзионистом, а девочки Оля и Яло дружат долгие годы.
Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»
Питер Пэн, «Питер Пэн»
Сергей Сыроежкин и Электроник, «Приключения Электроника»
Фея Динь-Динь, «Питер Пэн»
Настенька, «Морозко»
Пеппи Длинныйчулок, «Пеппи Длинныйчулок»
Марфуша, «Морозко»
Костя Иночкин, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Нина, «Чародеи»
«Москва — Кассиопея»
Мальвина, «Приключение Буратино»
Волька Костыльков (Волька ибн Алеша), «Старик Хоттабыч»
Мальчик с сачком, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Оля и Яло, «Королевство кривых зеркал»
Катя Пастушкова, «Девочка и крокодил»
Петров и Васечкин, «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
Красная шапочка, «Про Красную Шапочку»
Калле Блюмквист, «Приключения Калле-сыщика»
Если честно, хорошо, что персонажи из этих волшебных фильмов не взрослели вместе с нами. Ведь теперь мы можем пересматривать любимое кино и вспоминать ту беззаботную жизнь. А кто был вашим любимым героем в детстве?
