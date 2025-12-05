Вот как бы выглядели наши любимые мультипликационные герои, если бы дожили до седин

Какая бабушка вышла бы из Царевны-лягушки, а чем в старости займется конь Юлий? Мы решили озадачить нейросеть и поинтересоваться, что было бы, если б наши любимые герои были так же подвластны времени, как и мы. Сказано — сделано! И вот вам на суд образы 16 персонажей: некоторые вышли настолько чудными, что сдержать улыбку невозможно.

Алиса из Страны чудес наверняка стала бы очень своеобразной дамой в возрасте и по-прежнему чудачила

Царевна-лягушка могла бы вести мастер-классы по гобеленам в любом возрасте

Девочка Наташа из мультика «Домовенок Кузя» наверняка будет крутой старушкой

В мультфильме «Три богатыря и Шамаханская царица» мы видали ту самую царицу в старости. А вот нейросеть предложила свой вариант. Как вам?

Обожаемый нами конь Юлий наверняка поседеет и станет большим начальником

Что-то подсказывает, что у мужичка из мультика «Падал прошлогодний снег», может, седины и прибавится, но в остальном он останется таким же

Волк из мультика «Иван Царевич и Серый Волк» тоже мог бы немного поседеть и даже отрастить усы

Василиса уже была мудра не по годам, а с возрастом только бы похорошела

Очень хороший и вежливый мальчик Джим Хокинс из «Острова сокровищ» наверняка будет таким же хорошим и вежливым дедушкой

Змей Горыныч с возрастом стал только обаятельнее

Золушка будет милой, элегантной пожилой леди с добрым сердцем

Вовка, побывавший в Тридевятом царстве, станет обаятельным дедушкой

Двое из ларца наверняка и в старости будут вместе куролесить

Атаманша из «Бременских музыкантов» будет зажигать и петь, даже если ей будет немного за 60

Сыщиком можно быть в любом возрасте