Вот как бы выглядели наши любимые мультипликационные герои, если бы дожили до седин

Какая бабушка вышла бы из Царевны-лягушки, а чем в старости займется конь Юлий? Мы решили озадачить нейросеть и поинтересоваться, что было бы, если б наши любимые герои были так же подвластны времени, как и мы. Сказано — сделано! И вот вам на суд образы 16 персонажей: некоторые вышли настолько чудными, что сдержать улыбку невозможно.
Алиса из Страны чудес наверняка стала бы очень своеобразной дамой в возрасте и по-прежнему чудачила Царевна-лягушка могла бы вести мастер-классы по гобеленам в любом возрасте Девочка Наташа из мультика «Домовенок Кузя» наверняка будет крутой старушкой В мультфильме «Три богатыря и Шамаханская царица» мы видали ту самую царицу в старости. А вот нейросеть предложила свой вариант. Как вам? Обожаемый нами конь Юлий наверняка поседеет и станет большим начальником
Когда конь седеет, он становится белым, а не похожим на пса
Что-то подсказывает, что у мужичка из мультика «Падал прошлогодний снег», может, седины и прибавится, но в остальном он останется таким же Волк из мультика «Иван Царевич и Серый Волк» тоже мог бы немного поседеть и даже отрастить усы Василиса уже была мудра не по годам, а с возрастом только бы похорошела Очень хороший и вежливый мальчик Джим Хокинс из «Острова сокровищ» наверняка будет таким же хорошим и вежливым дедушкой Змей Горыныч с возрастом стал только обаятельнее Золушка будет милой, элегантной пожилой леди с добрым сердцем Вовка, побывавший в Тридевятом царстве, станет обаятельным дедушкой Двое из ларца наверняка и в старости будут вместе куролесить Атаманша из «Бременских музыкантов» будет зажигать и петь, даже если ей будет немного за 60 Сыщиком можно быть в любом возрасте Может ли состариться Кощей? Вопрос...
А кто ваш любимый мультипликационный персонаж? И не нужно стесняться, у каждого человека он есть. Еще немного ностальгии можно найти вот тут: