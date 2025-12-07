Мы слегка похулиганили и оживили 19 игрушек из нашего детства

Каждый помнит свою любимую игрушку — ту, которая лежала рядом в кроватке и слушала все секреты. А что, если бы эти наши немного потрепанные куклы и мишки внезапно ожили? Мы решили, что на это точно стоит посмотреть, и перенесли культовые игрушки нашего детства в реальность. Готовы встретиться с друзьями из прошлого?