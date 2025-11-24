Мы оживили сказочных персонажей и перенесли их в кино

1 час назад
Мы все выросли на сказках — с разными красавицами, принцами и принцессами, королями и королевами. А что если посмотреть, как бы они выглядели в реальном кино? Мы решили оживить известных сказочных персонажей с помощью современных технологий и перенести их на большой экран. Получилось настолько реалистично, что теперь хочется увидеть эти фильмы на самом деле.

Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке»

Русалочка, «Русалочка»

Принц, «Русалочка»

Снежная королева, «Снежная королева»

Забава, «Три богатыря и Наследница престола»

Настасья, «Три богатыря и Шамаханская царица»

Аленушка, «Три богатыря и Шамаханская царица»

Илья Муромец, «Три богатыря и Шамаханская царица»

оксана анненко
21 час назад

Это вариация на тему если бы илью сыграл какой то западный актер. Внешность вообще не славянская

-
-


Шамаханская царица, «Три богатыря и Шамаханская царица»

Принц, «Золушка»

Золушка, «Золушка»

Принцесса, «Бременские музыканты»

Принцесса, «Двенадцать месяцев»

Настенька, «Аленький цветочек»

Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»

Мама дяди Федора, «Каникулы в Простоквашино»

