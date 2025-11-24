Мы оживили сказочных персонажей и перенесли их в кино
Кино
1 час назад
Мы все выросли на сказках — с разными красавицами, принцами и принцессами, королями и королевами. А что если посмотреть, как бы они выглядели в реальном кино? Мы решили оживить известных сказочных персонажей с помощью современных технологий и перенести их на большой экран. Получилось настолько реалистично, что теперь хочется увидеть эти фильмы на самом деле.
Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке»
Русалочка, «Русалочка»
Принц, «Русалочка»
Снежная королева, «Снежная королева»
Забава, «Три богатыря и Наследница престола»
Настасья, «Три богатыря и Шамаханская царица»
Аленушка, «Три богатыря и Шамаханская царица»
Илья Муромец, «Три богатыря и Шамаханская царица»
Это вариация на тему если бы илью сыграл какой то западный актер. Внешность вообще не славянская
-
-
Ответить
Шамаханская царица, «Три богатыря и Шамаханская царица»
это у вас, извиняюсь, красивый мальчик или страшненькая девочка?
-
-
Ответить
Принц, «Золушка»
Золушка, «Золушка»
Принцесса, «Бременские музыканты»
Принцесса, «Двенадцать месяцев»
Настенька, «Аленький цветочек»
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...»
Мама дяди Федора, «Каникулы в Простоквашино»
Фото на превью Три богатыря и Шамаханская царица / Анимационная студия «Мельница», AI-generated image, В синем море, в белой пене… / Арменфильм, AI-generated image
