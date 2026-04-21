15 добрых историй о людях, у которых мысль течет ну очень нестандартно

О, у меня в детстве такое же развлечение было. На стене карта висела и мы с мамой играли. Иногда просто называли столицы стран, а иногда нужно было за 5 секунд показать их на карте. В итоге до сих пор помню столицы самых маленьких стран и знаю, где именно они находятся. А вот когда своим дочкам предложила так поиграть, то старшая сказала, что, если нужно будет, она в интернете эту информацию найдёт. Печально.