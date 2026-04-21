15 добрых историй о людях, у которых мысль течет ну очень нестандартно
Иногда жизнь подкидывает нам задачки, которые не решить с помощью инструкции. В такие моменты на помощь приходит живая смекалка или нестандартно мыслящие люди. Мы собрали простые человеческие истории, которые показывают, что даже из сломанной радионяни или пятна на потолке можно создать повод для улыбки. Иногда человеческие ошибки становятся поводом для маленьких радостей.
- Одно время я работал семейным фотографом. Были у меня клиенты, которые однажды попали ко мне на съемку, потому что им подарили сертификат. Второй раз они поймали хорошую акционную цену. Затем был период, когда я не делал скидок, а им ну очень хотелось дочку поснимать в золотую осень. Они написали мне с «гениальным» предложением, от которого я не смогу отказаться: «Давайте в парке встретимся! Мы придем с нашей Дианочкой, а ты возьми своего сына (ему тогда тоже 3 года было). Они вместе поиграют, погуляют, а ты их пофоткаешь. Всем хорошо. И у тебя фотографии будут и у нашей доченьки». Естественно подразумевалось, что съемка будет бесплатная. Ведь я же не только их дочь поснимаю, но и своего ребенка... Это при том, что мы даже не друзья. Просто люди два раз по акции снимались у меня... Я вежливо отказался от столь щедрого предложения.
- Пошла после работы в магазин, а там очередь небольшая. Стою себе в телефоне, листаю, и вдруг слышу, как сзади кто-то громко говорит: «Девушка, а вы не подскажете, где тут гречка лежит?» Оборачиваюсь, а это мой бывший, который меня два года назад бросил, стоит с тележкой и смотрит на меня, как на привидение. Я сначала обалдела, а потом выдала: «Ты серьезно сейчас про гречку спрашиваешь после всего, что было?» Весь магазин замер, а мы начали смеяться, как ненормальные, прямо у кассы. В итоге он меня до дома проводил, и мы полчаса у подъезда стояли, болтали про жизнь, как будто и не было той ссоры.
- Чиню стиралки. Пришел как-то к дамочке. Приличная, дома чисто, приятно поболтали. Очень благодарила. Вдруг прилетает от нее пустой отзыв с одной звездой. Я прибалдел, звоню спросить, может, сломалось что. А та вдруг: «А ниче тот факт, что у вас кольцо на безымянном пальце?» Видимо, любезничала со мной, чтобы склеить, а я уже 15 лет счастлив в браке, дочка подрастает.
- Третий день смотрю на пятно на потолке. Не все время, просто когда ложусь спать — оно там. По форме напоминает Италию, примерно, или утюг — зависит от настроения. Это пятно появилось из-за соседей сверху, год назад заливали, починили, а след остался. Я каждый вечер думаю о том, что надо бы покрасить, и засыпаю. Жена спрашивает, на что смотрю. Говорю: «На Италию». Она посмотрела. Говорит: «Это больше на Грецию похоже». Мы теперь иногда спорим про это перед сном. Красить, наверное, не будем.
Вам лучше сьездить туда и туда отдохнуть. Потом определитесь, италия это или греция. Но если консенсуса так и не найдете, тогда смело закрашивайте))
Не благодарите))
- Вечер. Кухня. Я готовлю ужин, муж с дочерью интеллектуально развлекаются — муж называет страну, дочь столицу этой страны. В какой-то момент дочь не может ответить, муж радуется, как ребенок: «Вот видишь, плохо ты в школе учишь географию!» На что дочь отвечает: «Папа, у меня еще нет географии!»
О, у меня в детстве такое же развлечение было. На стене карта висела и мы с мамой играли. Иногда просто называли столицы стран, а иногда нужно было за 5 секунд показать их на карте. В итоге до сих пор помню столицы самых маленьких стран и знаю, где именно они находятся. А вот когда своим дочкам предложила так поиграть, то старшая сказала, что, если нужно будет, она в интернете эту информацию найдёт. Печально.
- Как-то с нами произошла странная история. Я, мой парень, подруга и друг зашли в кафе выпить чай. Поболтали, а когда пришло время уходить — попросили у официанта счет, на что он ответил: «А за вас уже заплатили с того столика, парень какой-то». Мы уставились на пустой стол! Никто парня даже не запомнил. Это было так странно и приятно.
- У нас в офисе есть общая кухня. Кто-то написал на холодильнике стикер: «Не брать чужое!» Через день рядом появился другой стикер: «Пожалуйста». Через три дня третий: «Спасибо за понимание». Сегодня смотрю — четвертый: «Не за что :)» Я не знаю, кто эти люди. Я не знаю, знают ли они друг друга. Но у нас на холодильнике идет самый вежливый диалог в истории этого офиса. Еду при этом все равно продолжают брать.
"Еду при этом всё равно продолжают брать". Какие в офисе вежливые крысы.
- Сыну полтора года. Углядел глазастый на столе гречневые хлебцы и стащил один, а хлебцы на любителя. Пришла бабушка, принесла рисовые с карамелью. Смотрю — идет, в одной руке гречневый, в другой — с карамелью. Кусает по очереди то один, то другой. Приспособился. Съел оба хлебца.
- Попросил друга присмотреть за квартирой и котом, пока мы с женой в отпуске. Сели в поезд, и тут из сумки вылезает наш кот. Другу не сказали, ждали, как выкрутится. Прошел день, два — молчит. Вернулись через неделю, зашли домой и обалдели — там порядок, аккуратно все прибрано, и кот сидит, только другой породы и цвета. Друг принес, думал, не заметим подмены, но теперь у нас целых два кота.
Я бы заметила на второй день, когда не пропадает еда. Если кот не выходит к чужим это нормально, а если не ест нет.
- Каждый год рядом с моей дачей трактор окапывает поле глубокой противопожарной бороздой. А у меня картошка проросла. Полмешка. Вышел в поле и посадил эту картошку в отвал борозды. А чего добру пропадать?
- Дочь учится на втором курсе по специальности «Компьютерные системы и комплексы». Дали ей задание: оторваться от компьютера и прогуляться до магазина. Купить нужно было килограмм огурцов, килограмм помидоров и яиц. В итоге в пакете овощи, а одно яйцо она достала из рюкзака. Все домашние аж попадали от смеха! Сисадмин выкрутился: «Уточнять надо, что десяток». Это надо же было умудриться купить одно яйцо! Боюсь даже узнать предысторию — пока в этот магазин мы не ходим, как-то неудобно.
Историю можно приукрасить... Я не знаю, как называется прямо противоположное от этого глагола, на адме делают это регулярно
- Была в положении, животик уже заметен. Весна, тепло, иду в расстегнутом плаще. Сзади догоняет парень: «Девушка, такие ножки не должны пройти мимо! Давайте познакомимся!» Поворачиваюсь к нему. Пауза. «Ой, я вижу, с вами кто-то уже познакомился...» Постояли, посмеялись и разошлись каждый по своим делам.
- Сижу в декрете, сын в сад не ходит. Готовлю обед, думаю, как-то подозрительно тихо. Выглянула и слышу, что дверь в нашу спальню приоткрыта. И тут из нее выбегает счастливый сын: «Мам, смотри, что я у вас с папой тумбочке нашел!» А в руках новые солнцезащитные очки, которые я купила нам в подарок. «Бабушке же нужны были новые очки, да? Вот эти пусть возьмет, они красивые». Его величество «обожаю бабулю» не смутило, что бабушке нужны очки с диоптриями, а не от солнца.
"Выглянула и слышу, что дверь в нашу спальню приоткрыта". Адме вообще за ИИ не перепроверяют, что ли?
- Одному моему коллеге очень тяжело даются любые слова благодарности и похвалы. В его понимании, ему, такому большому и суровому, не пристало «мимимишничать». Что поделать, все мы разные. Но не словом, так делом. Обычно, если я что-то для него делаю, он меня за это кормит. Когда это что-то очень важное — кормит часто. Может даже утром рано позвонить и потащить в кафе на завтрак. Так что, даже если сложности с деньгами, голодной точно не останусь.
- Сломалась радионяня, а мне срочно нужно в душ, пока мелкий спит. Муж гордо заверил, что все уладит и закрылся в комнате. Вышел, хитро-хитро на меня посмотрел и за руку повел в ванную. Пропустил первой, захлопнул дверь, наклонился и вдруг достал из карманов телефон с подставкой: «Я там установил планшет, открыл видео-конференцию, можешь отсюда смотреть, как в прямом эфире!» Радости полные штаны! Гений, блин.
