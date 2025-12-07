15 человек, чья логика живет сама по себе

2 часа назад
Есть такие люди, у которых логика работает по своим, неведомым остальному миру правилам. Героев и героинь нашей сегодняшней подборки угораздило с ними повстречаться, но вышли они из этой ситуации со смехом и историей на миллион.

  • Поставила пароль на компьютер, а то сын в него часто лазит. Подсказка стоит: «Кличка нашего питомца». Хитрость в том, что у нас нет питомца. Смотрю, муж открывает ноутбук, видит пароль, читает подсказку и вдруг вводит «Саша». Именно так зовут нашего сына. А я имела в виду кличку игрушечной собаки. © mommdarinka
  • Вчера с мужем пошли в зоопарк. Супруг кормил жирафа, а я его снимала. Подходит женщина, фоткает его с другой стороны. Потом она идет к моему мужу и говорит: «Дайте номер, я вам фотки скину». Муж игнорит. Она опять его телефон просит. Тут уже я подошла и как выдам: «Запишите мой номер и мне скиньте». А она: «Но это же не ваши фото». Я: «Зато муж мой». После этого она еще какое-то время ходила за нами по зоопарку и влезала в разговоры, потом отстала. А он, оказывается, ничего не понял и даже внимания на нее не обратил: так был увлечен животными. © samalita10
  • Вызываем с мужем клининг дважды в неделю. Уже четвертый месяц ходит к нам одна и та же женщина. Абсолютно каждый раз во время уборки она одно одеяло на постели застилает, а второе складывает и убирает в шкаф. Каждый раз мы его достаем, а она упорно его убирает. Сказать как-то лень: нас обычно нет дома во время уборки, и на этом нужно отдельно заострять внимание. Каждый раз я заново угораю с этой железобетонной уверенности, что супругам не может быть нужно в постели два одеяла. © Подслушано / Ideer
  • Скинула знакомому парню фотки одинокой подруги, чтобы их познакомить. Фото в полный рост и селфи. Он попросил еще фотки. Я ответила, мол, давай тогда скриншот твоего банковского счета. Ответ ожидаемый: «Так она меркантильная». На что я логично ему ответила, что если он девушку выбирает по внешности, то и мы хотим посмотреть, «каков купец». © burnashochek
  • У знакомого случилась великая любовь. Уже две недели ходит и сияет, только о ней и говорит. Вчера сообщает: «Скоро свадьба, она забеременела, срок 2 месяца». Уточняю, не смущает ли это его, а то они вместе всего 2 недели. Он уверенно отвечает: «Мне объяснили, что если мужчина очень страстный, срок может сдвинуться, там все быстрее происходит». © zusman123456
  • Работала в молодости парикмахером. Сначала прошла курсы, потом около года пахала на потоке, брала всех подряд за копейки, лишь бы навыки отработать. Параллельно участвовала в конкурсах, росла в профессии, ездила на платное обучение снова и снова.
    В итоге набрала свою клиентскую базу.
    Года четыре уже так проработала, и тут заявляется дама и заявляет, что я должна ее подстричь прямо сейчас, потому что она — ну очень хорошая знакомая моей матери, работала с ней четыре года назад и уже обо всем с ней договорилась.
    Ну, думаю, ладно. Листаю ежедневник и предлагаю прийти через день, как раз было небольшое окно. Заодно озвучиваю стоимость стрижки.
    И тут выясняется, что она вовсе мне платить не собирается, мол, это мне еще учиться на ней надо, так что она мне, так и быть, разрешит подстричь себя бесплатно.
    Я вежливо отказалась от столь «щедрого» предложения и пожелала ей хорошего дня. Так она начала возмущаться, что, мол, рассчитывала на меня, у нее мероприятие скоро, а она без прически, и я подвожу не только ее, но и свою мать. В итоге фыркнула и ушла.
    А потом мы с мамой долго смеялись, потому что она вспомнила эту «коллегу» с огромным трудом, лишь перебрав в голове всех, с кем хоть как-то доводилось по работе общаться. © Кудрявцева Анна / Dzen
Бруннера
13 часов назад

По-моему, у Рабле Гаргантюа ввел закон, что ребенок считается законным, даже если рождён через 10 месяцев после смерти отца. Это потому что он услышал от какой-то женщины: "Десять месяцев лунных, как вы мне надоели!"

-
-
Ответить
  • Работаю в продуктовом, пришла с проверкой девушка-эксперт. Прошлись мы с ней по подсобкам, проверили документацию, все в норме. Начали проверять холодильное оборудование. «У вас нарушение!» — выдает проверяющая. Мол, температура в морозильном ларе с рыбой не соответствует условиям хранения продукции. Я аж опешил (проверяем по 2 раза в день), читаю на этикетке мороженой рыбы: «Хранить при температуре не выше −18°C». Смотрю на термометр: −25°, еще раз читаю, еще раз смотрю. Говорю девушке: «Как же не соответствует? Все вроде в норме». А она закатывает глаза: «Ну что вы из меня дурочку-то делаете, написано же, не выше минус 18, а у вас минус 25. Это значит выше, значит — нарушение. Так в акте и запишем». © MiMister / Pikabu
  • За мной ухаживал мужчина 3 месяца. Мне было не до отношений, я даже не брала в голову. А он пришел как-то на работу к нам, увидел меня и понеслось: и цветы слал, и во всех соцсетях нашел, и про меня у всех знакомых поузнавал, и в рестораны ходил, где я была.
    В итоге я сдалась, мы поужинали, он мне и правда понравился. А он сразу же сказал, что женат! И что я ему действительно очень понравилась, но из семьи он уходить не планирует. До сих пор не могу поверить, что можно приложить такие усилия и так упорно на протяжении 3 месяцев добиваться девушки ради одной встречи. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в 20-этажном здании с большим лифтом. Много молодежи. И вот как-то заходят человек 10. Поехали. Молодежь сразу уткнулась в смартфоны. На каком-то этаже лифт остановился, но никто не вышел. Едем дальше, вдруг одна девушка отрывается от смартфона, смотрит на табло и говорит: «Ну почему мне никто не сказал, что надо выходить?» Причем на полном серьезе сказала, видимо, обиделась даже. © Константин Смолин / Dzen
  • Однажды я сильно заболела, и как назло, прямо перед Новым годом. Лежу и слышу звонок. Еле встала, дошлепала до двери, а там стоят мои две знакомые — развеселые, румяные и с пакетами. Говорят: «Мечи на стол, сейчас праздновать будем». Я на них посмотрела и сказала как есть, извините, мол, девочки, но я не в том состоянии, чтобы праздновать. Они молча развернулись и ушли. Уже больше 20 лет прошло, так и не виделись больше. © Эстетка Веста / Dzen
  • Брат (25 лет) работает на удаленке, зарабатывает неплохо. Копит на квартиру, живет с родителями. Они все говорят, что это не работа, и пытаются его пристроить в офис. Брат психанул и сказал им, что устроился в офис, и каждое утро уезжает работать или в ТЦ, или к нам с мужем. В день выдачи зарплаты сказал, что денег теперь в два раза меньше стало. Мы с ним думали, что родители будут возмущаться, но они оказались довольными и сказали, что ему будут доплачивать (брат отказался). Живет так уже около года. Блин, где логика? © Подслушано / Ideer
  • Как-то встретилась с бывшим мужем. Сидим, пьем кофе, обсуждаем детей и бытовые темы. И тут он говорит: «Моя жена хочет с тобой познакомиться». Я аж зависла. Ничего против нее не имею, но и знакомиться желания нет. Он выдает: «Я хочу жить неделю у нее, а неделю у тебя». Короче, даже мой шок был в шоке. Видимо, он хотел нас познакомить, чтобы мы с ней как-то «договорились» об этом его сценарии мечты. © dikeneeva
Lana Star
15 часов назад

А логика в том, что им надоело обихаживать взрослого мужика. Стирать ему и жрать готовить. Понимаю, конечно, что нигде об этом не сказано, но, скорее всего, так и есть

-
-
Ответить
  • Письмо от кадровика: «Можете взять отпуск с 10 по 31 октября».
    Я: «Но я не могу сейчас уйти в отпуск. У меня важная рабочая задача, оставить ее некому, а сроки горят».
    Кадровик: «Ну вы отпуск оформите и работайте».
    Я: «А я потом смогу ближе к Новому году положенные дни отдохнуть?»
    Кадровик: «Нет, вы же сейчас отдыхать будете». © lalaka94 / Pikabu
  • По дороге к гинекологу встретила первого бывшего мужа. А потом и второго. Увязались следом оба. Сидим втроем. Один куртку держит, другой — сумку. Отхожу в регистратуру, возвращаюсь, а на меня вся очередь пялится. Оказалось, пока меня не было, эти двое на вопрос врача, где я, не могли ничего лучше придумать, чем сказать: «Жена сейчас подойдет». Хором. © e.gavrilova.story
  • У меня есть подруга с оригинальным мышлением. Ей очень не везет в личной жизни и она не понимает, почему. Ухаживал за ней один мужчина, но ей не нравился. Все ждала, когда он подкатит серьезно, чтобы красиво и изящно ему отказать. Свершилось, отказала. Проходит время, подруга звонит и жалуется, что он больше не подкатывает. Я говорю: «Так ты ж ему отказала». Она с искренним возмущением отвечает:" Ну я же хотела не один раз отказать". © Feiy / Pikabu

