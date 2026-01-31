15 пап, с которыми что ни день, то комедия

Отеческая любовь — она особенная! Именно папы учат нас тому, от чего у мамы порой может и глаз задергаться. Ну кто, как не папа, подбрасывает нас маленьких к потолку так, что мы пищим и хохочем? Кто учит нас первоапрельским шуткам и может накормить вредными вкусняшками, когда мамы нет дома? Они умудряются привнести в нашу жизнь смех, даже когда мы уже взрослые и сами воспитываем собственных детей.

Тайна пропавшего мороженого

  • Сейчас чистила зубы. Тут папа зашел в ванную, приобнял меня за плечи, повернул к себе и, вздохнув, сказал: «Дочь! Ты уже совсем большая, пора рассказать тебе правду». У меня аж дыхание перехватило! Думаю: «Блин, я что, приемная?!» А он выдержал паузу и выдает: «Когда тебе было 9 лет, и мама отругала тебя за то, что ты без спросу съела все мороженое из морозилки... Знай, на самом деле, его съел я!» И со ржачем вышел." © 40gyzkyz

«Папуля обрезал кончики моей сансевиерии, чтобы „сделать ее покрасивее“»

Когда папа и художник, и приколист

  • Когда я в детстве капризничала, выпендривалась, папа говорил мне: «Садись, садись, дочь, я нарисую твой портрет. Сиди ровно и не двигайся». Я долго, примерно полчаса, сидела и не двигала даже головой. Через какое-то время он такой: «Все готово! Смотри!» А там нарисована кровать, на которой кто-то спит. Из под покрывала торчат пальцы ног огромные и все.... Каааак я злилась! Говорю: «А где я?!» А он в ответ: «Так вот же! Ты под покрывалом лежишь!» © saparbekqyzy.design

«Папа сначала жалуется, что я ему не готовлю, а потом жалуется на то, что я приготовил»

Папа-рыбак — счастье в семье

  • Мой папа подарил себе на Новый год зимнюю палатку. Рыбак он у нас. И что же додумался сделать? Правильно! Как взрослый рассудительный человек он взял и расставил ее в гостиной, забрал с собой собаку, и теперь лежит в этой палатке и смотрит оттуда телевизор. Маме, кстати, телевизор не сильно видно, она его только слушает. Мы к нему в палатку в гости заходили, нормально там. Собака вообще в восторге от того, что участвует в экспедиции. © vata_visual

«Мой папа преспокойненько ехал за этим грузовиком минут 20. Вот что значит — человек не смотрел „Пункт назначения“»

С — смекалка

  • До сих пор смеюсь с того, как родители познакомились. Они впервые встретились в новогоднюю ночь, а когда увиделись на следующий день, то папа забыл, как маму зовут. Прямо спрашивать было неудобно, вот он и не придумал ничего лучше, чем поинтересоваться у мамы: «А как твое имя будет на английском?» Мама посмотрела на него как на дурачка, но ответила: «Так же — Лена». © sergeivikhanov

«Мой папа почти два года ждал, пока вырастет его ананас. А сегодня обнаружил его в таком виде»

Когда дело касается яичницы, то в ход идут любые средства

  • Однажды за завтраком батя сказал мне: «Вытри лицо». Я вытерла рот салфеткой, а он такой: «Да нет! Лицо вытри все, ну невозможно смотреть!» Я взяла полотенце и тщательно вытерла все лицо. Когда я убрала полотенце, то оказалось, что все это время он бессовестно подъедал мою яичницу. © utopyatattoo

«Мой папа откусывает кусочки от печенья и других сладостей, чтобы отложить их „на потом“, а потом все равно их не ест»

Когда папа заядлый грибник

  • Да что вы знаете о жадности? Батя сегодня отобрал белый гриб у белки. Прям отобрал, она отдавать его не хотела! © darruslanna

«Шестая попытка моего отца перехитрить его пожилую кошку, которой прописали лекарства от давления»

Чертово_колёсико
14 часов назад

ох уж эти кошки с давлением, сил у кота нет, лежит пластом, а как таблетку ему дать, так здоров, дерётся до последней капли моей крови 😤

-
-


Про папу и дневник

  • Учился я тогда во втором или третьем классе. Батя вдруг решил проверить мой дневник. В первый и, наверное, последний раз. Матушка поудивлялась, мол, что за такое рвение, и попросила расписаться за неделю. До этого всегда подпись ставила она. А там, скорее всего, была двойка по поведению. У меня они были практически еженедельно. Ну, он и расписался. Поставил свою закорючку. Даже у меня в то время подпись была лучше!
    В конце следующей недели учительница, ставя очередную оценку за поведение, увидела подпись и начала меня отчитывать за нелепую подделку. Меня такая обида взяла. Я-то знаю, что говорю правду, а она не верит и доказывает, что это не может быть подпись взрослого человека. Ага, как же... Короче, вызвала маму, та подтвердила мои слова, классная не извинилась и перевела все в шутку. Да и ладно. Зато потом после более серьезных записей в дневнике я смело ставил закорючку и у учителей вопросов уже не оставалось. © SIRoejka / Pikabu

«Папа: „Мы не будем кормить эту дикую кошку!“ Тоже папа: „Я поставил кошачий домик с обогревом во дворе, и камеру, чтобы мы видели, что она благополучно возвращается домой каждую ночь“»

Папины методы воспитания

  • В самолете сзади сидел мальчонка 4-5 лет и от души лягал мое кресло. Его отец делал замечания, мелкий успокаивался, но ненадолго. После третьего раза я уже смирилась. Но батя решил проблему гениально и просто. Он стащил с ребенка ботинки и надел махровые носки, в результате пинать твердое кресло стало не особо приятно. © Подслушано / Ideer

