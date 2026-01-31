15 пап, с которыми что ни день, то комедия

Отеческая любовь — она особенная! Именно папы учат нас тому, от чего у мамы порой может и глаз задергаться. Ну кто, как не папа, подбрасывает нас маленьких к потолку так, что мы пищим и хохочем? Кто учит нас первоапрельским шуткам и может накормить вредными вкусняшками, когда мамы нет дома? Они умудряются привнести в нашу жизнь смех, даже когда мы уже взрослые и сами воспитываем собственных детей.