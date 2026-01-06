Какой прелестный малыш на фотке! У него майка с дыркой, и видно что он очень заинтересовался выгодным предложением.
20+ крутых пап, благодаря которым мы улыбаемся даже в самый серый день
Кажется, у пап есть секретная инструкция, как быть большим и сильным, но при этом таким мягким и смешным внутри. Их любовь не всегда громкая, она часто прячется в простых, будничных вещах. Но когда ее замечаешь, хочется тихо ахнуть от умиления.
- Мой отец всегда очень вкусно готовил. Вроде и продукты использует те же самые, и порядок действий один в один, но результат принципиально другой — намного лучше, чем у всех.
Но была у него одна интересная особенность: он мог забыть самую банальную базовую вещь. И это касалось не только готовки.
Помню, однажды он забрал меня из садика со словами: «На ужин я приготовил самый вкусный борщ». Прибежав домой в предвкушении вкусного супа и получив вожделенную тарелку, я задал вопрос: «Папа, а почему борщ не красный?» Отец на секунду задумался и выдал: «Блин, свекла! Я забыл про свеклу!» © MontePatrick / Pikabu
- Помню, когда мне исполнилось то ли 11, то ли 12 лет, батя забыл о моем дне рождения, но попытался сделать вид, что это не так. Убежал в гараж и через 5 минут вернулся с подарком — новенькой отверткой. Боже, мне никогда в жизни так обидно не было! Я расплакался, ушел в свою комнату, не выходил оттуда до следующего утра, а с батей не разговаривал еще почти неделю. Со временем это сгладилось, а потом отвертка мне даже пригодилась, чтобы разобрать ноутбук, починить розетку. Оказалось, очень полезная вещь. На отца никакой обиды не держу. © Палата № 6 / VK
- Однажды моему отцу позвонили с каким-то очередным «выгодным предложением» и попросили передать трубку владельцу дома. Папа, недолго думая, сунул трубку моему брату, которому на тот момент было 4 года. © mastermind04 / Reddit
- Мой папа — серьезный и невозмутимый человек. Но как-то раз в День святого Валентина он подсунул под дверь моей комнаты записку. Там было нарисовано сердце с руками и ногами и написано: «Я так рад, что я твой отец. Горжусь тобой. Люблю». © Unknown author / Reddit
- Знакомый рассказывал, как в детстве отец вывел его гулять на площадку. Папаня отпустил сына играть с другими детьми, а сам сел газету читать. Спустя некоторое время он решил, что пора бы и честь знать. Подходит к площадке, забирает ребенка и идет домой. По дороге спрашивает: «Сашка, чего тихий такой?» А потом поворачивает голову и с ужасом обнаруживает, что ребенок не его. Одежда похожая, но мальчик не тот. Пришлось бежать обратно на площадку. Обменялись с женщиной детьми. А маме, конечно, намного позже об этом случае рассказали. © xofile312 / Pikabu
- Мой отец никогда не любил книги. Вот не его это занятие — читать, ему больше по душе в машине поковыряться или на рыбалку съездить. Не так давно он проспорил мне, и я потребовал от него прочесть любую книгу из моей небольшой домашней библиотеки. Папа выбрал томик о Гарри Поттере, потому что думал, что быстро закончит и забудет. Но не тут-то было! Смотрю на него сейчас: сидит в кресле, внимательно читает 6-ю часть и еще даже не догадывается о финале. По-доброму завидую ему, ведь я все отдал бы за то, чтобы мне стерли память и я прочитал этот шедевр еще раз. © Палата № 6 / VK
- Однажды мой папа исписал 3 страницы формулами и графиками только ради одной цели: равномерно развесить украшения на новогодней елке. Просто он инженер. © textual_predditor / Reddit
- Когда в детстве бывала в гостях у друзей, всегда удивлялась, как тихо у них принято чихать. У нас в семье чиханье — практически профессиональный спорт: соревнуемся, кто громче чихнет. Однажды батя даже установил в доме измеритель шума, к которому надо было бежать, чтобы чихнуть прямо возле него. А тот, кто побеждал, был на целый день освобожден от всех домашних обязанностей. А остальные члены семьи носили ему бутерброды и чай. © Палата № 6 / VK
- Недавно мой батя обнаружил в планшете функцию голосового поиска. В итоге он полвечера сидел и разговаривал с гаджетом: гавкал, мяукал и удивлялся, когда тот ему говорил, сколько результатов найдено. Он радовался, как ребенок, которому дали говорящую игрушку. Давно я не видел его таким счастливым. © Подслушано / VK
- Папа работает дальнобойщиком. Вчера приехал буквально на один день, заходит домой с коробкой. И говорит загадочно: «Там то, что может защитить тебя от всяких назойливых парней». В нетерпении открываю коробку, а там щенок добермана. А на ошейнике у него надпись: «Храбро защищаю принцессу». © Не все поймут / VK
- Дело было в детстве. Смотрим телек, отключают электричество. Папа говорит моей старшей сестре: «Ну, раз делать нечего, хоть пропылесось». Она достала пылесос, собрала и щелкает кнопкой в недоумении... А в это время из соседней комнаты через смех доносится папино: «Вжу-у-у-у-у-у-у-у». © puhlenkiy / Pikabu
- Мне было около 4 лет, был Новый год. Папа меня взял с собой на улицу смотреть салюты. В какой-то момент папа взял меня на руки и сказал просунуть руку в дупло дерева во дворе. Говорит: «Тебе, кажется, там Дед Мороз что-то передал!». Обнаружила там киндер-яйцо! Только к 14 годам я поняла, откуда оно там взялось. И в 24 сейчас плачу от счастья от того, что у меня такие волшебные родители. © 13gzh
- Копила на велосипед — в стеклянную бутылочку складывала монетки. И вот как-то раз папа разбудил меня утром, и мы поехали в магазин за велосипедом. Мой первый, трехколесный! Я протянула папе свою копилку, а он сказал, что это мне на мороженое — помню этот восторг до сих пор. © gboltusheva
- Однажды папа по дороге в детский сад вдруг спросил меня: «Дочь, а ты вообще хочешь в детский сад? Может, хочешь со мной в гараж? Поможешь мне ключи подавать?» Я, конечно же, запрыгала и закричала от радости, что хочу в «гаяж». Папа был фанатом автомобилей. Я с удовольствием каталась на покрышках, подавала гаечные ключи и слушала папу, который мне подробно рассказывал про механику и как работают двигатели. Мне было пять лет, даже меньше! А когда приходили друзья папы в наш «гаяж», мы с папой их кормили салом с жареной картошкой. Меня угощали лимонадом, и папа торжественно при всех спрашивал: «Ну, дочь, как работает карданный вал?» Я четко отвечала: «Кардан в машине должен уметь передавать вращение». И все хлопали в ладоши! © sestra_zemly
- Мой старший брат старше меня на 10 лет. Когда он окончил школу, я перешла во второй класс. Утром после выпускного мама делилась впечатлениями: «Медленный танец включили, и все пошли девчонок приглашать. А мой сын меня пригласил, я такая довольная была». Рассказывает, а у самой глаза светятся от счастья. Я так запомнила эту родительскую радость, смешанную с гордостью.
10 лет спустя, на своем выпускном я пригласила папу на медленный танец. Папа растерялся, а я сказала ему: «Я мечтала об этом 10 лет». У меня были жутко неудобные розовые босоножки. А папа еще и все время наступал мне на ноги, и мы смеялись. Это был наш первый и последний танец. © gulden_islamgali
- Недавно я вышла замуж, а на свадьбе преподнесла папе подарок. Понял он не сразу, но когда понял — то аж расплакался и не выпускал его из рук весь вечер. А дело в том, что за месяц до свадьбы я сменила отчество. Папа — не мой биологический отец, и появился в моей жизни, только когда мне было три годика. Но он самый лучший отец на свете, который всегда поможет и поддержит! Подарком было мое свидетельство о смене отчества. © angel_shel_
- Когда я был маленьким, я нашел во дворе старую свечу зажигания. Отнес ее папе и благополучно забыл. Спустя какое-то время мы ехали с родителями на машине, и папа внезапно говорит: «А помнишь, ты принес мне запчасть?» А потом вдруг как нажмет посильнее на педаль газа и говорит: «Вот, смотри!» Наша машинка заревела и начала разгоняться. Стоит ли вам говорить, как чрезвычайно я был горд собой в этот момент? Благодаря мне папина машина теперь так быстро едет!
Несколько дней назад, моя четырехлетняя дочь спросила меня на прогулке: «Пап, что это такое?» И показала мне свечу зажигания, которую нашла в траве. В общем, теперь и моя дочь считает, что благодаря ей моя машина едет гораздо быстрее. Такая гордая сидит! © RiskEverything / Pikabu
- «Что хочешь на День рождения?» — спросил меня папа накануне моего семилетия. Я радостно и звонко ответил: «Мячик!» А папа загадочно улыбнулся и заявил: «Я подарю тебе кое-что гораздо лучше. Еще спасибо потом скажешь». В итоге мы с пацанами тщетно пытались гонять в футбол глобусом с неудобной ножкой, который притащил мне папа. © Bladerunner42 / Pikabu
- Насмотрелась в мультиках на то, как персонажи с удовольствием смакуют суши. Пришла к папе и прошу: «Папа, приготовь мне суши! Это такое кругленькое, белое, с начинкой». Папа голову почесал, а через какое-то время зовет на кухню. Захожу, а там на столе очень маленькие, идеально кругленькие пирожочки. Некоторые с повидлом, некоторые с сыром. Вот уж сколько лет прошло, а все вспоминаем папины «суши» и смеемся. Все-таки хороший у меня папка. Вроде ничего особенного, но он не отказал, пошел готовить «хочу-то-не-знаю-что». © skidamarink6 / Pikabu
- Хожу по супермаркету, а навстречу мне выезжает тележка, в которой среди продуктов две маленькие девочки сидят. Тележку катит их папа. Я его шутя спрашиваю: «Где такого товара набрали?» А он мне отвечает со всей серьезностью: «Самодельные». © Cool story / VK
- Уезжала от папы в другой город на учебу. В автобусе обнаружила, что забыла сумку с едой на платформе автовокзала. Позвонила папе, чтобы забрал еду домой. Еду дальше. И тут вдруг через 20 минут пути автобус останавливается. Залетает папа с милейшей улыбкой и с сумкой в руках: «Сонечка, тебе надо кушать, чтобы были силы покорять этот мир!» Он догнал автобус на своей машине, чтобы я не осталась голодной! На моих глазах моментально проступили слезы... Люблю его! © Палата № 6 / VK
А может, и у вас есть история про папу, которой хочется поделиться? Оставьте ее в комментариях.
