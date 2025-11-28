20+ историй о предложении руки и сердца, которые вызывают всю гамму эмоций

Мы встречались почти год с будущим мужем. И договорились о свадьбе, как о самом себе разумеющемся. Никаких колен, и особых торжеств по случаю обручения не проводили. Я сама выбирала себе колечко. И обручальное тоже. Это сейчас пошла мода превращать предложение руки и сердца после нескольких лет совместной жизни в шоу и устраивать целое представление. Я не против такого обычая, но уж очень как-то всё ненатурально, наиграно и порой фальшиво выглядит. Как на потребу публике.