Помолвочное кольцо в драниках со сметаной? Она его облизала и надела? А драники съела без сметаны?
А вот вторая история полный романтик. Только зачем газеты?
20+ историй о предложении руки и сердца, которые вызывают всю гамму эмоций
Бывают предложения точь-в-точь, как в романтических фильмах. А бывают и такие, о которых с упоением и хохотом рассказывают подружкам за кофе, потому что пережить этот неловкий момент без юмора просто невозможно. Мы собрали здесь и те, и другие — чтобы можно было познать полную гамму чувств: от умиления до испанского стыда.
- Поссорились с парнем. Собрала вещи, ушла от него. Через несколько дней звонит мне его мама: «Приди ко мне — надо поговорить. Это срочно». Прихожу. Усаживает за стол, болтает ни о чем. А потом вдруг выводит меня в зал, а там лежит на диване мой парень — чисто тюлень. Кольцо мне протягивает и говорит: «Выйдешь за меня?» Стоит ли говорить, что в этот момент мне хотелось провалиться сквозь землю. Кольцо я забрала и обещала подумать. В итоге, конечно же, я к нему не вернулась. Теперь дочка моя с этим кольцом играет. © lorikeyz_hair_semey
- Пошли в драничную обедать. Место убогое, но готовили там вкусно. И тут парень говорит: «Тут, наверное, поминки только проводить». Я ему: «А прикинь, тут свадьбу провести?» И начали фантазировать и смеяться. Он шутит — давай сыграем тут! И показывает на тарелку с драниками... а в сметане кольцо лежит. И он: «Выходи за меня. Хочу, чтобы ты была моей женой» Я офигела. Да, не самое красивое предложение, но такое необычное и оригинальное! Уже 8 лет вместе. © blinkviktoria
- Собирались вечером на природу с друзьями. Парень уехал пораньше, отвезти ребят туда. Через час набирает. Говорит, что за мной заедут друзья, и просит: «Возьми газеты какие-нибудь, тут костер никак не разгорится». Приезжаем, а там дорожка из свечей, огромное сердце, играет музыка. Стоят наши друзья, и он на колене в центре. А я такая с газетами в обнимку. © nina_krup
- Поссорились, я ушла в душ. Он открыл ложкой замок, залез ко мне в ванну в одежде и встал на колено с кольцом. © dear_katrine
- Четвертый раз замуж не хотелось выходить (3 развода, ну его нафиг). Спрятала паспорт. Мужчина перестилает постельное белье. Бац! Что-то плюхнулось с кровати. Восклицает: «Ура! Стой тут!» Стою. Прибегает через три минуты из кабинета, тяжело дыша. Встает на колено: «Выйдешь за меня? Вот и паспорт твой нашелся» И протягивает документы и кольцо. Настырный оказался! © alenka4udik
- Мне предложение сделали в самолете со словами: «Говорят, браки заключаются на небесах». © gulfairuz
«Обычное воскресное утро. Парень встал раньше, а я еще немного понежилась в кровати. Вышла, а меня уже ждала наша малышка Лола с этим сюрпризом на ошейнике»
То есть он в одежде в ванной, а она перед ним нагая, как Афродита, вышедшая из пены морской.
- Поехали отдыхать в Турцию. Взял с собой отдельный чемодан. Я еще подумала: «Нафига?» Ходил по всем экскурсиям напряженный, как оказалось потом — искал подходящее место. В итоге приходит в номер, говорит: «Собирайся, поедем встречать закат в рыбный ресторан». Заходим, я сразу в туалет.
Выхожу — мама дорогая! Терраса с видом на море и яхты. Закат. Вокруг горящие фонтаны, музыка, шашки дымовые. Сначала подумала, что кому-то предложение сейчас сделают. А оказывается, мне. Шок, слезы, восторг! Просто как в сказке. А самое крутое, что рядом сидящая семья успела это снять на телефон, скинули потом это видео мне. © lmv1999
- Пригласил прогуляться в место нашего первого свидания. Там был лабиринт желаний. Мы в него зашли, загадали желания. И тут он говорит, что одному положено сбыться прям сейчас. Встал на одно колено и предложил выйти за него замуж. © smrl.ve
Если предложение устраивается с таким шоу, как горящие фонтаны и дымовые шашки, главное заснять на видео. Хорошо что нашлись заинтересованные люди, а то от шика остались бы одни воспоминания.
- Утром пригласил меня позавтракать на пляже у океана. Меня ничего не смутило, потому что мы так периодически делали по выходным. И именно в этот раз мне так не хотелось выходить из дома, но муж так просил, еще и погода была великолепная. В итоге я быстро нацепила какую-то футболку с дырочкой, шорты, завязала хвост и вперед. Мы позавтракали. Сидим, любуемся океаном, и тут он становится на колено... Люди на пляже начали аплодировать. Это было чудесно. © kseni_tito
- Ехали расписаться в загс. Остановились возле парка и там он сделал предложение. За час до бракосочетания. © noora_amirkhan
- Мне не делали предложение. Просто подарил кольцо на мой день рождения и сказал: «Ты знаешь, что это значит». Женаты уже 10 лет и счастливы. Свадьба была с размахом. И спустя годы муж сказал, что сожалеет о том, что не решился сделать красивое предложение. © krestik_foto
«Мой парень сделал мне предложение после нашего прыжка с парашютом. А в кольце был неограненный сапфир, который мы нашли в одном из путешествий!»
После прыжка с парашютом, если приземление прошло удачно, девушка однозначно согласиться, даже если не согласна.
- Я сидела в кровати лохматая, в трениках и растянутой футболке, играла и ела чипсики. Он пришел с цветами — был День святого Валентина. Сказал, что я самая прекрасная женщина в мире и спросил, хочу ли я стать его женой. © anya.satellite
- Приехал ко мне из другой страны. Скооперировался с моей мамой, все подготовили втайне от меня. Прятал коробку с кольцом в грязном носке, чтобы я не нашла. Пригласил в ресторан. Делал вид, что ему плохо во время обеда, чтобы убегать в туалет и созваниваться по телефону. Я в этот момент уже хотела наехать на персонал, что у них плохие морепродукты, но мама выдала тайну. © karinasuetina
Главное чтобы коробочка с кольцом в грязном носке не пропитались стойким носочным "амбре".
- Я проспала свое предложение на Бали. Муж с другом все украсили, подготовили в красивом месте. А мы в это время с подругой спали на массаже. Парни нам звонили, а мы не слышали. А потом начался прилив. Пока мы приехали, все декорации смыло, и уголок полностью был в воде. Конечно, он меня сначала поругал, что телефон был на беззвучном, а потом все равно сделал предложение. © gusya111
- Готовилась к выпуску моего первого трека. Так как я сама видеограф, у меня есть камера, штатив и все необходимое для съемки. И вот я собиралась снять видео, попросила парня помочь со съемкой. А он решил, что раз я буду с макияжем, в платье и с включенной камерой, то это тот самый момент. И под мой же трек сделал мне предложение. © yevakeplin
- Мы договорились, что поженимся, и была известна дата. Но я не знала, как будущий муж сделает мне предложение. В итоге он сделал мне сюрприз с прыжком с парашюта. Прыгнул первым, а я десятой. Пока летела, даже не заметила огромного плаката с предложением на земле. А муж при посадке упал в обморок, так как не завтракал, а прыжок задержали на три часа. Но быстро очухался, и к моменту моего приземления я ничего не заметила. Уже женаты полтора года. © zotmanm
«Он арендовал музей, где у нас было первое свидание, организовал там выставку и сделал мне предложение!»
Мы встречались почти год с будущим мужем. И договорились о свадьбе, как о самом себе разумеющемся. Никаких колен, и особых торжеств по случаю обручения не проводили. Я сама выбирала себе колечко. И обручальное тоже. Это сейчас пошла мода превращать предложение руки и сердца после нескольких лет совместной жизни в шоу и устраивать целое представление. Я не против такого обычая, но уж очень как-то всё ненатурально, наиграно и порой фальшиво выглядит. Как на потребу публике.
- Мы ровесники и дружили с 15 лет. В 28 решили превратить дружбу в любовь и сходили на свидание. Оно оказалось настолько прекрасным, что уже через две недели мы стали жить вместе. Спустя месяц, собираясь на прогулку с собаками, он попросил меня захватить с собой паспорт. На мой вопрос «зачем?» он с невозмутимым видом ответил: «Зайдем по пути в ЗАГС, выберем дату». В ноябре отметили уже седьмую годовщину. © viika.malina
- Мы были в походе, одетые как попало. В 5 утра полезли на гору, чтобы увидеть восход. Было холодно, мокро, трава скользкая, лягушки чуть ли не на голову тебе запрыгивают. Иду и брюзжу: «Надеюсь, это того стоит». Проклятые облака так и не рассосались. Требую пойти уже отсюда к теплому костру и запрятанной шоколадке, а парень изо всех сил заставляет меня ждать — может, все-таки сейчас через облака хоть один лучик проклюнется.
Когда пауза уже совсем невозможно затянулось, я начала что-то подозревать. А когда, наконец, он толкнул маленькую трогательную речь и встал на одно колено, я удивилась и расплакалась. Бросилась его обнимать и чуть не выбила у него из рук кольцо с брюликом. Вот обидно было бы, если бы оно улетело с этой самой горы.
А еще с нами был его младший брат, и под предлогом поучиться фотографировать, таскал везде мою зеркалку. Оказывается, они сговорились, хитрюги. И да, солнце показалось сразу, как я сказала «ыыыыууууааааууууооооыыыы», что означало «да». © mpvisage
- Пошли в лес за грибами. Шикарный у нас был видок! Я была в одежде свекрови, а мой парень в робе. Нашел подберезовик, позвал. Я пришла смотреть на красивый гриб, парень открыл ладошку, а там кольцо. В этот день у нас была годовщина — 10 лет. © marina.fridrih
- Сидели, обедали с подружками-студентками в кафе. Едим, болтаем. Одна из подруг заказывает десерт. Через пару минут официант выносит заказанный тортик, но ставит передо мной. А там надпись «Выходи за меня замуж» и колечко лежит! Любимый подговорил подружек, и с кафе договорился. © nurzhanovaa26
- На свадьбе у друзей настал момент бросания букета в толпу незамужних девушек. Девчонки уже столпились, а невеста вдруг разворачивается, идет прямиком ко мне и такая: «Настя, этот букет я отдаю тебе». Я стою и офигеваю. И тут вижу — к нам с диким ором летит наш друг детства. Кричит: «Ты девушку перепутала». Нужная Настя в другом конце комнате стояла и бутербродом с икрой давилась. А я вообще замужем.
- Жила в Европе 3 месяца, жутко скучала по привычной домашней еще. Приезжаем в Париж. Вижу — опа, грузинский ресторан. Говорю: «Жуть как хочу хинкали!» Парень дает мне кошелек, я радостно бегу закупаться. Выхожу, а он аж побелел весь и спрашивает, не находила ли я чего в кошельке? Пришлось подыграть, что кольцо не видела. Видела, конечно, но зачем сюрприз портить? © lyanskayadd
«Жду предложения. Заметила коробочку в его тумбочке, но он захлопнул ящик перед моим носом. На следующий день я вытащила ее, но кольца там не было»
«Шпионка!»
- Приехали поесть стейки. Сели за стол, все как обычно. У меня в тот момент разболелся живот, я отошла. Возвращаюсь, сажусь и говорю ему: «Блин, у меня так живот скрутило!» И именно в этот самый момент позади него появляется скрипачка, с другой стороны — фотограф и видеограф. Я в шоке, он достает кольцо... И, клянусь, живот сразу перестал болеть! © tileumuratovaa
- Встречались всего 4 месяца, шли по центру города после дня рождения друга. И тут парень внезапно встает на колено посреди ночного города и делает предложение. Но кольца у него не было, поэтому вместо него он намотал мне на палец наушники. Через неделю 11 лет вместе. © gore.fedorino
- Предложение было на Мальдивах. Закат, океан, все как на картинке. Но на наши совместные фото с того дня я смотреть не могу, даже из соцсетей все удалила. А все потому, что я тогда жутко сгорела. У меня на лбу была корочка от ожога, кожа облезала по всему телу. Наложила штук 5 фильтров, но даже это не помогло. © valerusya__
В моей молодости, к-сожалению не было такой моды делать предложение с сюрпризом. А вот дочери жених придумал подарить колечко в плоде граната. Когда они чистили гранатовые зерна перед праздником, он разломил один гранат на две части, вложил туда бриллиантовое кольцо и передал ей, как бы на чистку. Она раскрыла половинки, а там колечко. В тот же вечер и отпраздновали вместе с рош-а-шана всем семейством.