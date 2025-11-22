Моя собака не вылезет из-под одеяла, пока есть хоть один человек дома, который лежит 😅😅
20 комиксов, которые доказывают, что кошатники и собачники живут словно на разных планетах
Есть два разных мира: в одном пушистый друг радостно бежит к двери, лишь только в замке заскрипит ключ, а в другом — смотрит свысока, как на обслуживающий персонал. Эти отличия нашли свое отражение в наших маленьких зарисовках, где все так близко и знакомо сердцам любителей кошек и собак!
А вы тоже замечали, что кошатники — в основном «совы», а собачники — «жаворонки»?
Как приятно, когда дома тебя кто-то ждет — даже если он делает вид, что совсем не рад
Не знаю…мои на диванчике у двери периодически ожидают-одна или обе на пару.и на пол под ноги падают в коридоре,когда дверь открываешь,подставляя пузы!
Совместный досуг сближает... или нет?
Визит к ветеринару — стресс для всех
Это точно. Наш так переживает каждый раз, весь трясётся, на ручки лезет. Зато потом после приёма у врача летит в коридор как на крыльях, фиг удержишь, хотя с подводка мы его не спускаем.
У кого-то в крови фотогеничность, а у кого-то судьба стать очередным мемом
Нам в клинике подарили насадку на телефон, которая держит вкусняшку, пока на питомца наводят камеру и примериваются.
Зимняя прогулка — испытание на смелость
Питомцы дарят нам лучшее, что у них есть...
...а мы пытаемся угадать, что придется по вкусу им
Поэтому и не покупаю такие лазалки, будет очень обидно за выброшенные деньги. Хоть и не ползарплаты, но жаба все равно душит. У котов сотня игрушек, а им пакетики да резинки для волос интереснее
Собачникам приходится забыть про личные границы, а кошатникам о них всегда любезно напомнят
У каждого свой характер) наша кошка все свои 15 лет спит только на подушке вокруг головы или в ногах, положив на ногу голову или лапку))
Графики жизни хозяев и питомцев далеко не всегда совпадают
Мой спит почти всю ночь со мной, не носится. А вот кошка возле спальни караулит, не спит.
Кто-то рад гостям, а кто-то испаряется как фокусник, лишь заслышав шум у двери
Одни всегда готовы слопать все, что дадут, другие воротят нос даже от деликатесов
Питомцы всегда готовы помочь в работе
Новые знакомства имеют непредсказуемые последствия
Не все хозяева поддаются дрессировке, когда речь касается совместного сна
Путешествие с животным — то еще приключение!
Наш обожает ездить на моём байке спереди в корзине. Если бы мог туда запрыгнуть сам, не дожидаясь моей помощи, точно так и делал бы при одном только виде моих ь сборов в дорогу.
Скука питомца зачастую приводит к неожиданным итогам
Не все породы в квартире стоит держать.ну или нужно отучать шуметь-в чате комплекса часто жалуются на очень!!!шумных собак
В доме, где есть животные, шерсть — это приправа
Мы любим их любыми — с родословной или без
У нас две кошки из приюта. Одна, когда отмыли и откормили, оказалась пушистой, очень похожей на сибирскую, а вторая - обычная черепашка, смешная, ушастая и немного косолапая. Обе безумно любимы.
И как говорят: все владельцы животных думают, что их питомец самый лучший в мире, - и каждый из них прав.
И сколько бы ни было различий у кошек и собак, есть и кое-что общее — они самые сладкие булочки!
А вы узнали в этих комиксах своих любимцев? Или же у вас все совсем не так? Делитесь в комментариях их фото и историями того, как вы нашли друг друга!
Комментарии
Удивительно! Читала и улыбалась. Очень хорошая подборка, что нечасто случается в последнее время. Браво! Даже ИИ в этот раз оказался на высоте. Видимо, кто-то наконец научился пользоваться.
Пойду-ка, пожалуй, спрошу у своего собакена, почему он ведёт себя точь в точь как кошки на всех (вообще всех!) картинках здесь 🤔😁
Вот что в этом и многих других постах раздражает-анимешные лица.вроде пишут о взрослых людях,а физиономии малолеток🤬