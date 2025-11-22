20 комиксов, которые доказывают, что кошатники и собачники живут словно на разных планетах

Есть два разных мира: в одном пушистый друг радостно бежит к двери, лишь только в замке заскрипит ключ, а в другом — смотрит свысока, как на обслуживающий персонал. Эти отличия нашли свое отражение в наших маленьких зарисовках, где все так близко и знакомо сердцам любителей кошек и собак!

А вы тоже замечали, что кошатники — в основном «совы», а собачники — «жаворонки»?

Алина 3 часа назад Моя собака не вылезет из-под одеяла, пока есть хоть один человек дома, который лежит 😅😅 - - Ответить

Как приятно, когда дома тебя кто-то ждет — даже если он делает вид, что совсем не рад

Нина С 1 час назад Не знаю…мои на диванчике у двери периодически ожидают-одна или обе на пару.и на пол под ноги падают в коридоре,когда дверь открываешь,подставляя пузы! - - Ответить

Совместный досуг сближает... или нет?

Визит к ветеринару — стресс для всех

Анастасия 1 час назад Это точно. Наш так переживает каждый раз, весь трясётся, на ручки лезет. Зато потом после приёма у врача летит в коридор как на крыльях, фиг удержишь, хотя с подводка мы его не спускаем. - - Ответить

У кого-то в крови фотогеничность, а у кого-то судьба стать очередным мемом

Elenaki Kavardaki 3 часа назад Нам в клинике подарили насадку на телефон, которая держит вкусняшку, пока на питомца наводят камеру и примериваются. - - Ответить

Зимняя прогулка — испытание на смелость

Евга 2 часа назад Потому что он просил открыть дверь в лето, а не в зиму - - Ответить

Питомцы дарят нам лучшее, что у них есть...

Амбидекстров Пипидастр 3 часа назад Кошка мне регулярно свою любимую ленточку приносит - - Ответить

...а мы пытаемся угадать, что придется по вкусу им

Juliett 2 часа назад Поэтому и не покупаю такие лазалки, будет очень обидно за выброшенные деньги. Хоть и не ползарплаты, но жаба все равно душит. У котов сотня игрушек, а им пакетики да резинки для волос интереснее - - Ответить

Собачникам приходится забыть про личные границы, а кошатникам о них всегда любезно напомнят

Алина 3 часа назад У каждого свой характер) наша кошка все свои 15 лет спит только на подушке вокруг головы или в ногах, положив на ногу голову или лапку)) - - Ответить

Графики жизни хозяев и питомцев далеко не всегда совпадают

Мохнопопая егоза 2 часа назад Мой спит почти всю ночь со мной, не носится. А вот кошка возле спальни караулит, не спит. - - Ответить

Кто-то рад гостям, а кто-то испаряется как фокусник, лишь заслышав шум у двери

Juliett 2 часа назад "Кузю дам погладить" а ты Кузю спросила? Не хочет он - - Ответить

Одни всегда готовы слопать все, что дадут, другие воротят нос даже от деликатесов

Mirasun 1 час назад ИИ сам догадался до Ичиго на футболке или ему подсказали? - - Ответить

Питомцы всегда готовы помочь в работе

Новые знакомства имеют непредсказуемые последствия

Не все хозяева поддаются дрессировке, когда речь касается совместного сна

Путешествие с животным — то еще приключение!

Анастасия 1 час назад Наш обожает ездить на моём байке спереди в корзине. Если бы мог туда запрыгнуть сам, не дожидаясь моей помощи, точно так и делал бы при одном только виде моих ь сборов в дорогу. - - Ответить

Скука питомца зачастую приводит к неожиданным итогам

Нина С 1 час назад Не все породы в квартире стоит держать.ну или нужно отучать шуметь-в чате комплекса часто жалуются на очень!!!шумных собак - - Ответить

В доме, где есть животные, шерсть — это приправа

Мы любим их любыми — с родословной или без

ESha 1 час назад У нас две кошки из приюта. Одна, когда отмыли и откормили, оказалась пушистой, очень похожей на сибирскую, а вторая - обычная черепашка, смешная, ушастая и немного косолапая. Обе безумно любимы.

И как говорят: все владельцы животных думают, что их питомец самый лучший в мире, - и каждый из них прав. - - Ответить

И сколько бы ни было различий у кошек и собак, есть и кое-что общее — они самые сладкие булочки!

А вы узнали в этих комиксах своих любимцев? Или же у вас все совсем не так? Делитесь в комментариях их фото и историями того, как вы нашли друг друга!