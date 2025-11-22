20 комиксов, которые доказывают, что кошатники и собачники живут словно на разных планетах

3 часа назад
20 комиксов, которые доказывают, что кошатники и собачники живут словно на разных планетах

Есть два разных мира: в одном пушистый друг радостно бежит к двери, лишь только в замке заскрипит ключ, а в другом — смотрит свысока, как на обслуживающий персонал. Эти отличия нашли свое отражение в наших маленьких зарисовках, где все так близко и знакомо сердцам любителей кошек и собак!

А вы тоже замечали, что кошатники — в основном «совы», а собачники — «жаворонки»?

Алина
3 часа назад

Моя собака не вылезет из-под одеяла, пока есть хоть один человек дома, который лежит 😅😅

Как приятно, когда дома тебя кто-то ждет — даже если он делает вид, что совсем не рад

Нина С
1 час назад

Не знаю…мои на диванчике у двери периодически ожидают-одна или обе на пару.и на пол под ноги падают в коридоре,когда дверь открываешь,подставляя пузы!

Совместный досуг сближает... или нет?

Визит к ветеринару — стресс для всех

Анастасия
1 час назад

Это точно. Наш так переживает каждый раз, весь трясётся, на ручки лезет. Зато потом после приёма у врача летит в коридор как на крыльях, фиг удержишь, хотя с подводка мы его не спускаем.

У кого-то в крови фотогеничность, а у кого-то судьба стать очередным мемом

Elenaki Kavardaki
3 часа назад

Нам в клинике подарили насадку на телефон, которая держит вкусняшку, пока на питомца наводят камеру и примериваются.

Зимняя прогулка — испытание на смелость

Питомцы дарят нам лучшее, что у них есть...

...а мы пытаемся угадать, что придется по вкусу им

Juliett
2 часа назад

Поэтому и не покупаю такие лазалки, будет очень обидно за выброшенные деньги. Хоть и не ползарплаты, но жаба все равно душит. У котов сотня игрушек, а им пакетики да резинки для волос интереснее

Собачникам приходится забыть про личные границы, а кошатникам о них всегда любезно напомнят

Алина
3 часа назад

У каждого свой характер) наша кошка все свои 15 лет спит только на подушке вокруг головы или в ногах, положив на ногу голову или лапку))

Графики жизни хозяев и питомцев далеко не всегда совпадают

Кто-то рад гостям, а кто-то испаряется как фокусник, лишь заслышав шум у двери

Одни всегда готовы слопать все, что дадут, другие воротят нос даже от деликатесов

Mirasun
1 час назад

ИИ сам догадался до Ичиго на футболке или ему подсказали?

Питомцы всегда готовы помочь в работе

Новые знакомства имеют непредсказуемые последствия

Не все хозяева поддаются дрессировке, когда речь касается совместного сна

Путешествие с животным — то еще приключение!

Анастасия
1 час назад

Наш обожает ездить на моём байке спереди в корзине. Если бы мог туда запрыгнуть сам, не дожидаясь моей помощи, точно так и делал бы при одном только виде моих ь сборов в дорогу.

Скука питомца зачастую приводит к неожиданным итогам

Нина С
1 час назад

Не все породы в квартире стоит держать.ну или нужно отучать шуметь-в чате комплекса часто жалуются на очень!!!шумных собак

В доме, где есть животные, шерсть — это приправа

Мы любим их любыми — с родословной или без

ESha
1 час назад

У нас две кошки из приюта. Одна, когда отмыли и откормили, оказалась пушистой, очень похожей на сибирскую, а вторая - обычная черепашка, смешная, ушастая и немного косолапая. Обе безумно любимы.
И как говорят: все владельцы животных думают, что их питомец самый лучший в мире, - и каждый из них прав.

И сколько бы ни было различий у кошек и собак, есть и кое-что общее — они самые сладкие булочки!

А вы узнали в этих комиксах своих любимцев? Или же у вас все совсем не так? Делитесь в комментариях их фото и историями того, как вы нашли друг друга!

Хочется еще? Смотрите нашу подборку фото котиков, которые выбрали себе человека раз и навсегда.

ESha
1 день назад

Удивительно! Читала и улыбалась. Очень хорошая подборка, что нечасто случается в последнее время. Браво! Даже ИИ в этот раз оказался на высоте. Видимо, кто-то наконец научился пользоваться.

Lusso
1 день назад

Пойду-ка, пожалуй, спрошу у своего собакена, почему он ведёт себя точь в точь как кошки на всех (вообще всех!) картинках здесь 🤔😁

Нина С
1 час назад

Вот что в этом и многих других постах раздражает-анимешные лица.вроде пишут о взрослых людях,а физиономии малолеток🤬

