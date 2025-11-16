16 питомцев выбрали себе «любимчика» в семье, и теперь этого не скрыть
В каждой семье есть негласный закон: питомец сам решает, кто будет его «главным человеком». И это далеко не всегда тот, кто покупает корм! Иногда животное выбирает того, кто дольше всех сопротивлялся, или того, кто, казалось бы, вообще не обращает на него внимания. Мы собрали 16 уморительных и трогательных доказательств того, как питомцы сами назначают себе любимчиков в семье.
«Мама и кот, которого она не хотела»
«Однажды он просто появился на ее крыльце. Мама сказала, что только оставит ему немного еды. Потом купила игрушки. Потом отвела к ветеринару. Потом забрала домой, когда он поранился. А потом — внимание — купила специальную сумку, чтобы носить этого 8-килограммового „малыша“ с собой».
- Уважаемая, это же пантера. © mustangsassy-88 / Reddit
«Борьба за папино внимание выходит на новый уровень»
«Моя кошка сама выбрала себе новую маму»
«Я временно вернулась жить к родителям, и Айла неожиданно привязалась к моей маме — теперь не отходит от нее ни на шаг: спит рядом, ждет у двери, если та уходит. Мама называет ее своим „яйцом Фаберже“ и души в ней не чает. Через год я перееду, но Айлу с собой не возьму — нельзя забирать ее у того, кого она выбрала всем сердцем».
«„Мы не можем его оставить“ — сказал папа 10 месяцев назад»
«Папа твердил, что ему не нравятся кошки»
- Да у него не было шансов! © wolv645 / Reddit
«Мой кот определенно предпочитает моего парня»
«Во взгляде просто читается: „Он мой!“»
«Кошка моей мамы любит ее до безумия»
«Она просто без ума от него»
«Это происходит каждый вечер: весь день меня будто не замечает, а как только муж возвращается с работы — сразу сияет и ластится».
- Ой, эта мордочка! Она украла твоего мужчину — и очевидно гордится этим! © TraceNoPlace / Reddit
«Я, как обычно, просто третья лишняя в отношениях моего парня и Дарлин»
«Мой папа всю жизнь ненавидел кошек — сколько себя помню. А это фото спустя два месяца после того, как случайный кот появился у него во дворе и выбрал его своим человеком»
«Да, это фотка того самого кота на одеяле».
«Когда ты днями ухаживаешь за 5 подобранными котятами, но все они в итоге любят твоего парня больше, чем тебя...»
Щенки и котята предпочитают не того, кто их кормит, а того, кто с ними играет.
«Лучшая фотография моих мужа и кота, которую я когда-либо делала»
«Знакомьтесь: кот, которого мой папа не хотел»
Вспомнила старую ивритскую песенку про толстяка, попробовала перевести:
Вот толстяк Мартын
В пузе спрятан сын
А как зовется сын?
Так толстый же Мартын!
«Они так сидят перед сном почти каждый вечер»
- Теперь это ее мужчина. © tiffany_blue1031 / Reddit
- Согласна — я потеряла своего парня в ту секунду, как он встретил этого кота. Но этот чудик такой милый, что я даже не злюсь. © aveysophie / Reddit
«Папа всю жизнь ненавидел кошек. Мама уехала в командировку, и ему пришлось выкармливать из пипетки маленьких котят. Один так прикипел к отцу, что теперь постоянно требует пипетку и погладиться»
«Вот как спят 2 главных мужчины в моей жизни»
Что ж, кажется, против кошачьей харизмы не устоит никто, особенно если пушистый друг решает, что именно вы — его избранный человек! Какая из этих историй избирательной привязанности показалась вам самой смешной? И есть ли у вас в запасе своя история о питомце, который выбрал себе фаворита в вашей семье? Делитесь в комментариях!
А вот еще несколько статей о том, что питомцы могут любить действительно бесконечно:
Комментарии
Очень мне нравятся такие подборки. И на животных посмотреть приятно, и почитать о добрых отношениях, любви и заботе
Кошку легко сделать счастливой, и выглядит она при этом символом благополучия😁