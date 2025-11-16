16 питомцев выбрали себе «любимчика» в семье, и теперь этого не скрыть

«Я временно вернулась жить к родителям, и Айла неожиданно привязалась к моей маме — теперь не отходит от нее ни на шаг: спит рядом, ждет у двери, если та уходит. Мама называет ее своим „яйцом Фаберже“ и души в ней не чает. Через год я перееду, но Айлу с собой не возьму — нельзя забирать ее у того, кого она выбрала всем сердцем».