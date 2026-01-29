19 добрых историй об учебе, от которых на душе становится так же тепло, как в классе возле батареи

Какие только ситуации не происходят во время учебного процесса. Ученики идут на разные уловки, чтобы получить хорошую оценку или зачет. Учителя и преподаватели тоже не отстают в таланте попадать в смешные ситуации. Например, помочь студенту сдать экзамен, даже если он заядлый троечник. Вот и наши герои решили поделиться своими историями про школьные и студенческие будни.