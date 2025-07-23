16 человек, которые ни на секунду не сомневаются: «Вот так выглядит настоящая любовь»

У меня есть печально-красивая история. Дедушка моего мужа лежал в больнице с сердцем (кажется), был в тяжелом уже состоянии. Бабушка (до этого - абсолютно здоровая, активная) тем временем внезапно слегла с ковидом. Врачи вовремя не сориентировались, увы, её не стало. Дедушке сказать ещё не смогли. В день её похорон, когда мы приехали нa кладбище, позвонили из больницы - дедушкино сердце остановилось.