16 замужних женщин, чьи будни — марафон по стрессоустойчивости
Семейная жизнь таит в себе немало сюрпризов. Мужской и женский взгляд на быт и отношения сделают самые обычные ситуации неожиданными и заставят пофилософствовать о любви и браке. Наши героини рассказали о таких моментах, когда они сами рот открыли и не знали, как реагировать на выходки любимого мужа.
- Как-то раз возвращалась с работы уставшая. День не задался, начальник был в плохом настроении, зарплату задержали, да и погода мрачная, постоянно лил дождь. Мечтала о чем-то хорошем. Например, поскорее вернуться домой и улечься в объятия мужа. Хотелось чего-то сказочного и романтичного. Но понимала, что приду домой, нужно будет готовить ужин, убирать и расслабиться не выйдет. Да и муж мой далек от всей романтики, сидит за компом вечно. Открыла двери, а в квартире тьма, только какой-то тусклый свет с кухни. Разулась, сняла верхнюю одежду, зашла и не поверила своим глазам... На столе стояло несколько свечей, вокруг темнота. Муж сидел не за компом, как обычно, а за столом. Вокруг стояли какие-то судки с едой. Я так обрадовалась! Неужели мечты сбываются? Устроил мне романтический вечер впервые за долгие годы, еще и еду, похоже, заказал. Расплылась в улыбке, предвкушала, что все пройдет идеально. Только открыла рот, чтобы сказать, какой он у меня молодец, как двери ванной открылись. Из них вышла свекровь и поздоровалась со мной. Сказала: «Ой, привет. А мне сынок позвонил, сказал, у вас свет пропал. Я принесла свечи, зажгла их. И вот еду запаковала на ужин, ты давай быстренько накрывай на стол, муж голодный» © Карамель / VK
- Воскресенье началось весело — сломался сливной бачок. Муж пошел чинить. Кричит мне из ванной что-то, но я не расслышала. Потом выходит довольный — починил. Я бегу зубы чистить, а муж влетает и орет: «Выплюни!» Оказалось, он взял мою щетку, чтобы сливную трубу почистить. Мою щетку, потому что у него электрическая. Об этом муж мне из ванной и кричал тогда, только я не расслышала. Пришлось ему идти мне за новой зубной щеткой, а я еще полдня не могла избавиться от «прекрасного» ощущения во рту. Обожаю, блин, выходные. © Палата № 6 / VK
- Мы были в ресторане на юбилее приятельницы. За соседним столиком что-то отмечали дамы без кавалеров. Возраст 40+. Нам тогда было около 30. Мой отжигал на танцполе. Начался медляк, и он закружил в танце дамочку, оказавшуюся рядом в тот момент. Как раз с того столика. Потанцевал, галантно поцеловал ей ручку и проводил за столик. И тут она начала его преследовать. Он танцевать — она перед ним. Он начал объяснять, что женат. Не верит. Ну и подвел тогда ко мне. Говорит: «Малыш, скажи Наталье, что мы женаты!» А я поворачиваюсь и говорю: «Мужчина, что вам надо? Я вас вообще первый раз вижу! Ведите себя прилично». © Подслушано / Ideer
- Я сейчас хорошо знаю английский, поэтому иногда могу использовать его в своих целях. Ну там, если нужно сказать что-то вслух, но чтобы никого вокруг не обидеть. Мой муж понял эту фишку, но вот сам такое повторять не может, потому что в школе учил немецкий, а не английский. Так он начал по-немецки ругаться! Каждый раз, когда сын игрушки разбросает, муж начинает орать на немецком. © Мамдаринка / VK
- Я поняла, что мужчинам нужно все говорить прямо! Уклончивые намеки и надежды на то, что он догадается, почему женщина молчит, не работают. Если что-то надо — скажите прямо. Три месяца намекала мужу, что мне нужна новая сумочка. Он, конечно, старался. Купил мне новые кроссовки, кофту, кольцо и даже почти попал в цель, подарив офигенный и очень стильный шопер. Но это не то, что я хотела. Пришлось прямо говорить: «Саша, я хотела сумку!» А муж в азарт вошел и сказал, что почти разгадал эти загадочные намеки. © Мамдаринка / VK
Зря барышня озвучила свое желание. Глядишь, таким макаром ей бы муж в скором времени яхту подарил. Или истребитель какой....
Мысли вслух: во-первых, почему жена сама не может купить себе сумку? Это же очень специфическая вещь. И у каждой женщины свои предпочтения, начиная от размеров, цвета, материала до определенной фарнитуры...
Во-вторых, если уж так сложилось, и все семейные финансы сосредоточены в руках мужа (унизительная ситуация....), не проще бы сразу сказать о своем желании....
- Моему мужу нельзя есть в постели. Однажды ночью, когда я легла спать раньше него, я лежала лицом в одну сторону, а он пришел, лег в постель и лег лицом в другую сторону (мы лежали спина к спине). Наверное, он думал, что я сплю, потому что принес с собой куриные крылышки. И тут раздался легкий стук, и я почувствовала, как муж медленно и тихо повернулся, чтобы посмотреть, не «разбудило» ли это меня. Он буквально уронил куриное крылышко на кровать, и перед его глазами промелькнула вся его жизнь. Я думала, стоит ли мне перевернуться и поднять шум, но было слишком смешно. © Unknown author / Reddit
- Сижу на кухне, пью чай, заедаю печеньками, читаю книгу. Заходит муж, берет табуретку и садится напротив холодильника. Открыл его и задумчиво так говорит: «Угу. А из чего бы мне салатик приготовить?» Спустя пять минут мой «повар» достает яйца, рыбу, мясо, майонез и крабовые палочки. Смешивает это все в миске и начинает есть с хлебом. Спрашиваю у него, мол, а где же в этом «салате» овощи и зелень. На что он мне отвечает: «Ну, Марина, я же не травоядный! Мне мясо нужно!» © Мамдаринка / VK
«Это новый и дорогой увлажняющий крем. Муж сказал, что ему нужно было чем-то помазать свои локти»
- Так странно, но когда я болею, работая на удаленке, то встаю с кровати, натягиваю на себя что попало, как-то там закалываю волосы в прихожей, что с зубной щеткой и чашкой кофе в руках, провожая мужа, выгляжу как с обложки просто. Муж на меня смотрит сверкающими глазами и говорит: «Какая ты красиииивая». А я такая типа: «Ты что? Нормально все?» Но вот когда я реально собираюсь быть красивой — надеваю платье, парфюм, легкий макияж, укладка, все дела — смотрю на себя в зеркало и понимаю, что чего-то не так вообще. Да и муж комплиментами уже не сыпет, ну типа, ок и ок, все как обычно. Это какое-то обратное восприятие мужчин при виде женщин, или мне идет отечность и лохматость? Может, волосы, торчащие в разные стороны, добавляют какого-то эффекта «вау»? Загадка просто для меня. © Подслушано / Telegram
- Муж очень легко заводит новые знакомства. Недавно ехали в поезде. Мне сильно натерли кроссовки, муж пошел по вагону искать пластырь. Его не было полчаса, вернулся он с пластырем и новостью о том, что мы неделю будем бесплатно жить у его новых друзей. У них пустует вторая квартира, они разрешили там пожить. Я была в шоке, что люди так просто могут доверить кому-то свое жилье после получасового общения, но так и случилось.
Мы не заплатили новым знакомым ни копейки, они категорически отказывались брать деньги. Поэтому в день отъезда мы вызвали клининг, а когда выезжали, подарили владельцам квартиры банку красной икры и пять кило фруктов. Никогда не перестану удивляться коммуникабельности мужа и его способности заводить друзей. Я вот так никогда не умела и не умею. © Палата № 6 / VK
- Когда муж один, он разговаривает сам с собой от третьего лица, комментируя то, что делает. «Дамы и господа, он снова это сделал, он приготовил лучший омлет в истории... уже в третий раз за этот месяц. Он — человек года. Посмотрите, как он берет стакан и открывает холодильник... Ооо, он идет за апельсиновым соком? Да, именно! Хорошо, теперь ему нужно что-то сделать, но что же? Ах да, тост. Он чуть не забыл про тост». И так далее. Я рада, что он делает это громко, это очень смешно. © the_crystal_temps / Reddit
«Вот так мой муж ест пончики»
Мужа - в угол! И чтобы держал коробку и доедал кастрированные пончики 🍩.
А потом - лекция по этикету.
- Он вечно начинает болтать во время важной сцены по телевизору. И это не просто «когда я был молодым, произошло это слегка интересное событие», а тирада в стиле «итак, в 1987 году, и я помню, что это был 1987 год, потому что мы жили на Авеню-роуд в то время, и это должно было быть в мае или июне, но мистер Тиддлс был еще жив, и я помню точно, потому что это был один из немногих случаев, когда миссис Смит из дома напротив носила шлепанцы, а обычно она носила тапочки-ботинки. В любом случае, в мае или июне я нашел пропавшую деталь от моей фигурки Х-мена под ковриком в ванной, что было странно, потому что он проиграл бой с газонокосилкой месяцем ранее! Так что, наверное, это было в июне, потому что я должен был косить газон в апреле, но я попросил маму отложить это до мая...» © MadWifeUK / Reddit
- Ехала с работы, по дороге забрала мужа от друзей, только вернулись с трехдневной рыбалки, он небритый, в рванье. Останавливаемся на заправке, муж купил себе кофе и вышел, я пошла в туалет. Выхожу — стоят мужики, рассказывают ему, что он молодой нормальный парень, как можно так опуститься. Подхожу, беру мужа за щеки, вправо-влево, говорю: «Да, парень-то ничего. Водить умеешь?» — кивает. «Жить со мной будешь?» — кивает, еле сдерживает смех. Отхожу, бросаю ему ключи: «Ну, так поехали». © Подслушано / Ideer
- Если что-то лежит на диване, муж никогда это не уберет, а просто плюхнется сверху. Постиранное белье? Сумка? Документы? Он просто на них сядет. Был у меня соблазн оставить на диване тарелку с соусом и посмотреть, что из этого выйдет. Избавился он от этой привычки, когда сел на ноутбук. © harpy4ire / Reddit
- Мой муж оставляет грязную посуду на посудомоечной машине, вместо того чтобы поставить ее внутрь. Но когда я загружу грязную посуду в посудомоечную машину, он откроет ее, громко цокая, и начнет переставлять все содержимое, все время бормоча что-то про «продуктивность». © Booboodelafalaise / Reddit
- Он говорит в другую сторону, особенно в людных местах, когда вокруг шумно, и бормочет слова себе под нос. Я вообще ничего не могу расслышать! Я уже миллион раз ему говорила, и он это знает. В последний раз я сказала, что буду просто игнорировать все, что он говорит в другую сторону, а он обиделся. © Unknown author / Reddit
- Около пяти лет назад мой муж принес домой пакет с маленькими пластиковыми паучками натурального размера. Я понятия не имею, где и как он их достал, но теперь, пять лет спустя, мы с дочерью все время находим этих паучков, спрятанных в разных местах, и каждый раз пугаемся. Интересно, мой ли это муж постоянно их расставляет, когда никто не видит, или он просто расставил их все сразу пять лет назад. Изначально в пакете было 26 штук, сейчас 20 из них находятся в банке, где мы их храним после того, как находим. Так что шесть все еще где-то там, или в ящике мужа с «сокровищами». © AliceTheHousewife / Reddit
Комментарии
