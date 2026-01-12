17 историй от учителей, которые каждый день видят такое, что никакой валерьянкой не запьешь

С детьми всегда интересно работать и общаться, если замечать разные нюансы. У меня был ученик не русский, которого я учила русскому языку. Он хорошо научился говорить, читать и писать по-русски. Потом он смеялся, если я вместо слова "тогда", говорила "тода". Способный был пацан.