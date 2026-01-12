Вообще-то с пирсингом обычно не приветствуется работать с детьми. Это может быть опасно для воспитателя.
17 историй от учителей, которые каждый день видят такое, что никакой валерьянкой не запьешь
Работа с детьми — это когда тебе показывают средний палец по невинной причине, а родители требуют сотворить из несравненного чада неповторимого гения, причем прямо здесь и сейчас. Мы собрали истории учителей и воспитателей, которые уже готовы капать валерьянку в чай — ведь их рабочие будни покруче любого сериала!
- Работаю репетитором английского языка в группе для дошкольников. Сегодня на уроке проходили тему «Семья», спрашиваю Машеньку шести лет отроду, как по-английски звучит это слово, она отвечает. Затем в течении занятия еще несколько раз задаю этот же вопрос другим ученикам, чтобы проверить, как усвоился новый материал. В какой-то момент возмущенная Машенька не выдерживает и выдает: «Вам уже шесть раз повторили! Неужели трудно запомнить!» © Рабочие истории / VK
- Уже три года у меня есть ученица, которая в каждом ученическом отчете за неделю обязательно уделяет пару строк... моему психологическому состоянию. Типа: «Учитель С. выглядит на удивление невозмутимым, особенно учитывая то, как его допекают девятиклашки. На следующей неделе мы продолжим внимательно следить за признаками надвигающегося срыва». Чувствую себя не учителем, а объектом долгосрочного наблюдения. © unicacher / Reddit
- Веду онлайн-урок. Девочке лет пять, и вдруг она молча тянет руку к камере и показывает средний палец — прямо в экран. Я растерялась, аккуратно спрашиваю: мол, что это ты мне показываешь? Она еще ближе подносит палец, уже почти в объектив. Я уже морально готовилась к воспитательному моменту, но тут своевременно вмешалась бабушка, сидевшая рядом: «Она просто пальчик поранила, вот и показывает». © irina.mereliz
- Работаю воспитателем в детском саду. Как-то шла с работы вместе с сыном — ему тогда было 7 — и делилась событиями дня. Рассказывала про одного мальчика, который бросался игрушками в детей и даже в меня. Сын внимательно выслушал и уточнил: «И что, он в кого-нибудь попал?» Нет, говорю, промахнулся. На что сынуля с искренним разочарованием выдал: «Ну и мазила-а-а...» © kosmonavttt0505
- Работаю воспитателем, и у меня проколот нос. Однажды девочка долго меня разглядывала, потом спросила, что это за «пимпочка» в носу. Следующий вопрос был не менее серьезным — замужем ли я. А под конец она уточнила: «А вас из-за сережки в носу замуж не берут?» © dari__lialkina
- Была у меня ситуация с одной мамой — ребенку лет девять, и уровень гиперопеки там зашкаливал. Мамаша подключалась к каждому занятию, все контролировала, порой забывала выключить микрофон, и я слышала, как она за кадром вместе со мной зубрит слова. Но дальше — больше: могла вбежать в комнату, отобрать у дочки карандаши, начать писать или рисовать за нее задание, а иногда еще и требовала от ребенка сделать больше упражнений, чем было задано. Я нормально отношусь к адекватному участию родителей, но здесь девочке было откровенно некомфортно — она сильно нервничала. А мне, преподавателю, еще и приходилось выслушивать «советы», как правильно вести урок. © tattysenglish
- Веду языковые онлайн уроки для 7-го класса. Иногда между делом рассказываю ребятам что-то из своей жизни. Сегодня разговор зашел о теннисе. Один ученик из Лондона вдруг говорит: «Вероника, я летом буду в твоем городе, может, сыграем?» Я, не задумываясь, отвечаю: «Да без проблем». Захожу позже на почту — а там от него уже письмо с адресом корта. © nikailinskaya
- У меня был ученик с манерами и юмором как у восьмидесятилетнего дедушки. Он постоянно отпускал комментарии себе под нос — тихо, метко и абсолютно не по возрасту. В начале года это замечала, кажется, только я. Зато к концу учебы он раскрылся, стал увереннее и шутил уже в полный голос. И да, фраза «Ох уж эта нынешняя молодежь!» из уст 12-летнего пацана — один из моих любимых учительских моментов. © nervousperson374784 / Reddit
Если мать ученицы мешает заниматься, то надо прекратить занятия втроём. Или поставить условие, чтобы мать не вмешивалась. Это неуважение к учителю. Но если учитель терпит, значит сам себя ставит ниже плинтуса.
- Веду частные уроки по струнным инструментам. Новые ученики часто стесняются играть при мне, поэтому я обычно шучу: мол, что самое страшное может случиться — ну допустим, нотой мимо, ничего страшного.
И вот, ходит ко мне одна шестиклассница-тихоня, очень способная, мы уже месяц занимаемся. Однажды никак не решается начать играть простенькую мелодию. Я, как обычно, спрашиваю:
— Ну и что самого плохого может произойти?
Она вздыхает и совершенно серьезно отвечает:
— Вы опечалитесь. © FloweredViolin / Reddit
- Месяц назад ко мне начала ходить новая ученица — ее мамаша настояла на занятиях строго после школы. На днях последний школьный урок у девочки внезапно отменили, и мама тут же написала с требованием принять ребенка «прямо сейчас». Возможности такой не было, я предложила девочке просто переждать у меня час до занятия. Но маму это не устроило: мол, ребенок будет голодный, а потом еще заниматься час. Она потребовала перенести урок на завтра — но у меня не было свободных окон. В итоге урок просто отменили, а на прощание я получила комментарий про «низкую клиентоориентированность» и заверения, что они больше не придут на уроки. © Подслушано Репетиторы / VK
- Был у меня один шестилетний ученик — с отличным чувством юмора, хоть он сам этого, похоже, пока не осознал. Как-то на уроке мы учили слово «талант» на английском, и я спросила детей, какими талантами они обладают. Он важно заявил: «У меня целых три таланта! Первый — математика, второй — хорошая память и...»
Я подсказываю: «И третий?» Он на секунду задумался и выдал: «Ой... я и забыл!» © Wooden-Lake-5790 / Reddit
"Вы опечалитесь..." девочка внимательная и наблюдательная. Хорошо, что учительница не злилась. Мои училки орали и ругали меня, если я играла мимо нот.
- Ставили с пятиклассниками Шекспира — очень уж им «зашла» пьеса «Юлий Цезарь». Разумеется, любимой сценой у всех было покушение на Цезаря. Мальчик, которому досталась эта роль, был в восторге от возможности полежать на сцене, притворяясь «мертвым». Единственная проблема — он упорно не закрывал глаза. Мы ему несколько раз напомнили, а он отрезал: «Так реалистичнее». Только и осталось что посмеяться. © Juno-bird / Reddit
- В одном из моих классов по математике учились два мальчишки — вечные шутники, но ровно в той степени, когда это не раздражает. Как-то раз вижу: оба подозрительным образом заглядывают под парту, переглядываются, улыбаются. Я уже мысленно готовлюсь изымать телефоны, тихо обхожу класс с тыла и эффектно вылавливаю их с поличным. А они выуживают из-под парты... коробочку с голубикой и абсолютно серьезно спрашивают: «Хотите?» Оказалось, весь этот спектакль они устроили специально, чтобы меня разыграть. © aHuskyBadger / Reddit
- Был у меня ученик, пылавший особой любовью ко всяким старым штучкам. В школу он каждый день приходил с настоящим кожаным портфелем, будто из прошлого века. Однажды притащил печатную машинку и на полном серьезе набрал на ней эссе. А мой любимый момент — когда он однажды закончил делать задание и вежливо спросил: «Можно я тихонько послушаю джаз на своем плеере?» Да-да, у него был кассетный Walkman. Обожала этого ребенка. © hrroyalgeekness / Reddit
.". по математике учились два мальчишки". Вообще-то учились двое мальчишек
- Работаю репетитором по английскому. Одна моя ученица — ну просто одуванчик. После занятия мы вместе шли к выходу, как вдруг она захлопала в ладоши: «Сегодня меня забирает Маша!» На мой вопрос она выдала, что это другая тетя ее папы. Я насторожилась, и тут эта Маша выскочила нам навстречу и давай жать мне руку. Говорит: «Здравствуйте, наша малышка просто обожает вас, аж бегом мчится на уроки!» Я поблагодарила ее, и мы разговорились. Из нашего диалога я узнала, что Маша — родная тетя моей ученицы, но у нее есть еще несколько тетей. Вот она и говорит — «другая тетя моего папы», не совсем понимая, что для ее папы она не тетя, а сестра.
- Подлетает ко мне ученица на перемене и как выпалит: «МарьИванна, а у вас есть гражданство?» Осторожно так говорю, мол, да, есть. «Ой, как хорошо», бурно радуется ребенок, «мне мама сказала, что нужно гражданство, чтобы кредит взять. Я хочу взять кредит на миллион и больше ни-и-икогдашеньки не ходить в школу!». Да уж, девочка в жизни не пропадет, но до конца научить ее английскому я все же попробую.
- Работаю репетитором по физике, и есть у меня один очень уверенный в себе ученик. Он искренне убежден, что учиться в принципе скоро станет бессмысленно. Говорит, мол, всех чипируют, знания просто зальют на флешку — и можно сразу идти трудиться на какое-нибудь передовое киберпроизводство. © Подслушано / Ideer
А если вам понравились эти истории, то вот здесь у нас есть подборка целых эпопей из жизни репетиторов, которые для нас — настоящий экшн, а для них — рабочие будни.
Комментарии
Как можно научить языку или выучить его до конца? Это попросту невозможно.
С детьми всегда интересно работать и общаться, если замечать разные нюансы. У меня был ученик не русский, которого я учила русскому языку. Он хорошо научился говорить, читать и писать по-русски. Потом он смеялся, если я вместо слова "тогда", говорила "тода". Способный был пацан.