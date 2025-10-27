Даже не знала, что есть именно школьный репетитор и он дешевле. Я не репетитор, я преподаватель, и у меня от других факторов цена зависит. Со взрослыми наоборот интересно работать.
17 историй из жизни репетиторов, которые для нас — настоящий экшн, а для них — рабочие будни
Работа репетитора — это не только правила и домашние задания. Иногда уроки превращаются в самые настоящие приключения: то ученик устроит целое шоу, то родители удивят вопросами, то техника подведёт в самый неподходящий момент. Мы собрали истории, которые доказывают: нынче репетиторам скучать точно не приходится.
- Пишет мама ученика в панике: ей позвонил отец ребенка и сказал уводить сына с моих занятий. Всё потому, что он 10 минут посидел на моем уроке. А дело в том, что я веду уроки с помощью игр, настольных и компьютерных. И папа увидел, как ребенок играет 10 минут в майнкрафт, а не скобки с глаголами раскрывает.
Зато за два месяца он перестал заикаться, стал четче выражать мысли по-английски и получает настоящее удовольствие от уроков. © maria.derzay
- Одна ученица попросила перенести уроки с 16:00 на 8:00 утра. Я согласилась, но с условием, что иногда мне нужно будет отвозить детей в сад, и, возможно, я буду опаздывать на пару-тройку минут. Почти всегда успевала, но однажды, торопясь, поцарапала машину и, конечно, немного опоздала. На занятии рассказала об этом по-испански — отличный, кстати, способ начать урок с легкого small talk. Так она решила прекратить занятия, сказала, что ей не нравятся мои опоздания и то, что я «слишком много рассказываю о личном». © hola.darya
- Моя студентка пришла ко мне с откровенно слабым уровнем: говорила заученными фразами, с трудом понимала на слух и путалась в грамматике. Мы год упорно занимались — разбирали лексику, улучшали речь, оттачивали уверенность. Я подробно отвечала на все ее вопросы в чате, приводила примеры, объясняла нюансы. А потом оказалось, что все мои объяснения она слово в слово выкладывает у себя на странице — от своего имени. Более того, теперь она продаёт «собственный» гайд с лексикой, которую якобы собирала по крупицам. Только вот эти «крупицы» подозрительно знакомы — ровно те, что я разбирала с ней на уроках. А в профиле она теперь гордо пишет, что у нее уровень С1/С2, хотя из образования — только школа и никаких сертификатов. © dariannias
- Пишет незнакомая девушка: «Вы английский преподаете?». Далее серия коротких голосовых сообщений:
— Уроки бесплатные или платные? Онлайн возможно? Вы вообще педагог? Мне нужен интенсивный курс, я должна за короткий срок выучить язык с нуля до высшего уровня. Хочу переехать в столицу и тоже стать репетитором, поступить на юрфак. Я нигде не учусь и пока не работаю.
Ответила, что планка высока, задачи похвальные, что нужно 3-4 занятия в неделю и долгие часы самостоятельной работы дома. И сообщила приблизительные расценки. Девушка ничего не ответила. Видимо, пошла искать дальше своего репетитора. © Подслушано Репетиторы / VK
- Однажды студент пытался выбить у меня скидку: хотел, чтобы первое занятие на три часа было бесплатным, а потом я за неделю научила его половине университетского курса по статистике. Парень был совершенно не в теме. В итоге я просто передала его коллеге — у меня на такие подвиги времени не было. © statsigfig / Reddit
- У меня (я учитель музыки) был ученик, который ушел три-четыре месяца назад — мама нашла кружок ближе к дому и дешевле. Мы провели прощальный урок, я рассталась с ними спокойно. Но три недели назад мне приснился сон: ученик вернулся, я попросила его сыграть что-то, а он... совсем не смог, игра была ужасной. Проснулась, но решила на не зацикливаться, ну приснилось и приснилось. А вчера мама пишет с просьбой возобновить занятия — похоже, в новом кружке искомый результат достигнут не был. © balnur_sardarbek
- Я работаю онлайн-репетитором и своих учеников вживую никогда не видела. Но сегодня в мой город на каникулы приехал мальчик, с которым мы занимаемся уже год. Ему всего девять, и он сам испек для меня печенье в подарок. Честно говоря, приятно было до слез. © conovalya
- Сестра репетитор по английскому языку. Позвонила ей женщина, слезно просила найти время для ее дитятки, мол, срочно надо подтянуть язык. На вопрос, какой класс, женщина замялась и не ответила, мол, старшая школа. В нужное время заходит в видеозвонок, а там подключается детина лет 30. Оказалось, мама записала к школьному репетитору, потому что дешевле. А «дитятке» для продвижения на работе язык нужен. Заниматься отказалась.
- Я репетитор. Как-то утром звонок:
— Здравствуйте! Мне ваш номер дали знакомые, занимались у вас! Но сразу предупреждаю: у нас жесткий отбор репетиторов. Первое знакомство — только у нас дома, и первые три занятия со скидкой 50%!
— Я работаю исключительно онлайн.
— Знаю, но у нас свои требования! © pi_and_peace
- Студентка спрашивает:
— А как по-грузински будет «волна»?
— А это слово было у нас прошлом уроке, между прочим.
Вздыхает:
— Ой, ну было и было, чего прошлое вспоминать? @ tutor_geo_lang / X
- Мама ученика написала, что хочет заниматься со мной английским. Решила, что новое хобби ее развеселит, потому что недавно она рассталась с бывшим и ищет, чем бы себя занять. Но «веселье» продлилось недолго, вскоре она нашла вариант получше — купила собаку, и потребность в английском у нее резко отпала. © Подслушано Репетиторы / VK
- Обычно, если студент приходит ко мне на пробное занятие, то почти всегда остается и начинает полноценно заниматься. Но однажды ко мне пришла девушка, которая после урока отказалась продолжать. На мой взгляд, всё шло отлично — до тех пор, пока она не спросила: «Вы можете гарантировать, что я достигну уровня B1 за год?» Я честно ответила: «Нет, обещать такого не могу», и подробно объяснила почему. На этом наше знакомство и закончилось — гарантий ей, похоже, хотелось больше, чем знаний. © engwith_arina
- Пришла девочка. Говорит, не понимает логарифмы. Начали с элементарного, разобрали тему. Вроде все поняла, ушла. Через несколько часов звонит ее мама и жалуется, что дочь опять ничего не понимает. Пришла во второй раз, заново разобрали все формулы, порешали примеры. Ушла. Еще через несколько часов мама пишет: «Верните деньги за этот день! Дочь ходила к вам 2 раза, а вы так и не смогли объяснить ей тему!». Ну да, а еще она в школу ходила, и там тоже не смогли объяснить. И учебник читала, там тоже непонятно написано. © Подслушано Репетиторы / VK
- — Добрый день! Сын готов вернуться к занятиям с 13 числа. Только время поменяйте, ладно? У нас теперь школа юного блогера в это время.
Отвечаю что другого времени нет, все расписание забито.
— В смысле? А у вас что, есть кто-то кроме нас?!
— Ну... да, я ведь репетитор.
— Все ясно. Я-то думала, вы настоящий учитель! Тогда мы ходить больше не будем. © Подслушано Репетиторы / VK
- Месяц спокойно занимались с учеником — все шло отлично, пока вчера я случайно не узнала, что весь этот месяц за кадром наших онлайн-уроков сидел его друг и «слушал» вместе с нами. На мой вопрос «Зачем?» последовал гениальный ответ: «Ну он тоже хочет выучить английский, а денег на репетитора нет». © lingvotherapy
- Начали мы как-то с учеником онлайн-занятие. За окном зима, легкая метель — красота. Вдруг слышу странные шумы и хруст в динамике. Спрашиваю:
— Ты где?
— На улице!
— Почему не дома?
— Так снег же пошел, потрясный!
— Возвращайся, у нас урок.
— Вы серьезно? Такой классный снежок — и на уроке сидеть?!
Парню, внимание — почти 18 лет. © Подслушано Репетиторы / VK
А в чем проблема с другом который сидит за кадром? Я так понимаю учится он не мешает, внимания учителя не требует. Тебе платят за час работы - платят, какая разница???
Знаем, проходили. Конечно, есть и ученики, и родители, которые хотят огромный результат за очень мало времени и желательно за нисколько денег. Репетиторство - это труд, хотя и легче, чем в школе, но денежки репетиторством зарабатывать весьма тяжко