17 историй из жизни репетиторов, которые для нас — настоящий экшн, а для них — рабочие будни

Знаем, проходили. Конечно, есть и ученики, и родители, которые хотят огромный результат за очень мало времени и желательно за нисколько денег. Репетиторство - это труд, хотя и легче, чем в школе, но денежки репетиторством зарабатывать весьма тяжко