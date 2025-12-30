15 поездок в общественном транспорте, которые превратились в чистый анекдот

У меня есть история из 90-х - намного фееричнее, чем эта. В 1994 году я, мой муж и сын по приглашению родственников полетели в Баку. Сыну на тот момент было три года. Во всех странах бывшего СССР была полнейшая разруха - наш самолёт, вылетевший из Домодедово в Баку опоздал почти на 12 часов, а когда прилетел и мы вошли в салон, то я думала, что взлететь и долететь он не сможет - кресла, подголовники, подлокотники, столики и т.д. были наполовину оторваны и сломаны. Ладно, кое-как долетели. Пользуясь в Баку общественным транспортом, я была удивлена в каком он состоянии - у нас бы такие автобусы, троллейбусы и электрички просто не выпустили бы на линию - были оторваны и сломаны сиденья, поручни и т.д. Как-то я с ребёнком решила пройтись до вокзала - показать ему и рассказать о тех местах, где жила в детстве, и заодно сама пройти по знакомым местам. Туда мы шли пешком, а на обратном пути - ребёнок устал, и попросил меня, чтобы мы сели на троллейбус. На вокзале сели в троллейбус, чтобы доехать до дома. Нам сразу же уступили с ребёнком место, и я посадила его у окна, а сама села рядом. А сиденья не было, и на месте сидения лежала деревянная доска - ребёнок сидел у окна, крутился, вертелся, как-то неудачно повернулся - задел край доски, она перевернулась, и мы с ним шлёпнулись на пол, в пустоту, которое ранее было сиденьем. На мне была короткая пышная юбка, которая в результате падения оказалась у меня на голове, явив всем пассажирам мои трусики в цветочек. Меня и ребёнка быстро вытащили из западни - больно не было, но было стыдно оказаться в такой ситуации. На следующей остановке мы быстро вышли из троллейбуса, хотя ребёнок говорил, что мы ещё не приехали домой. Дошли домой пешком. Больше я в транспорте никогда не садилась, а мой ребёнок часто сидел на руках других пассажиров (азербайджанцы очень любят детей - не только своих, но и чужих). Вот такая история.