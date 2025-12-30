15 поездок в общественном транспорте, которые превратились в чистый анекдот
Общественный транспорт — это не просто способ добраться из точки А в точку Б, а настоящий театр, где каждый пассажир — актер со своим непредсказуемым сценарием. Здесь можно случайно оплатить проезд, положив мелочь на лысину соседа, или обнаружить, что ваш лифчик решил «прокатиться» вместе с вами на спинке пальто.
Мы собрали 15 историй, которые доказывают: порой поездка может стать лучшим анекдотом дня.
- Еду в маршрутке уставшая с учебы. Сижу в салоне спиной к водителю, лицом ко всем остальным пассажирам. Просят меня передать за проезд, беру эти монетки и протягиваю руку к водителю (на передних сиденьях два мужика), сама не поворачиваюсь. Чувствую его руку, кожа такая странная, жесткая... Ну ладно, положила мелочь на его эту «руку». Через секунд 5 водитель говорит: «Девушка, вы чего мужчине на лысину положили деньги?» © Подслушано / Ideer
- Ехала однажды в переполненном метро и вдруг почувствовала легкое прикосновение сзади. Аж в жар бросило от стыда и злости. Поворачиваюсь, а там парень мило так улыбается. Выдала гневную тираду, а он ошеломленно: «За что?!» И тут до меня дошло, что это мой собственный зонт ручкой упирался мне в спину. На его удивление я лишь смущенно пробормотала: «Для профилактики». © Подслушано / Ideer
- Наблюдал сегодня чудесную картину по дороге на работу. Автобус почти полный, сидения все заняты. Сидит парень молодой, лет 20-22, с плотным портфелем. Сидит и постоянно соскальзывает, ибо сиденье — это пластик и две мягкие накладки, а нижняя оторвалась и просто лежит. Так вот, спустя некоторое время парень психует, достает из портфеля чемоданчик, а из чемоданчика шуруповерт и 8 саморезов. Ну и намертво вкручивает в пластик нижнюю подушечку. С покер-фейсом все убирает на место, садится и, проехав еще две остановки, растворяется в утренних сумерках... © Satisfactionbee / Pikabu
У меня есть история из 90-х - намного фееричнее, чем эта. В 1994 году я, мой муж и сын по приглашению родственников полетели в Баку. Сыну на тот момент было три года. Во всех странах бывшего СССР была полнейшая разруха - наш самолёт, вылетевший из Домодедово в Баку опоздал почти на 12 часов, а когда прилетел и мы вошли в салон, то я думала, что взлететь и долететь он не сможет - кресла, подголовники, подлокотники, столики и т.д. были наполовину оторваны и сломаны. Ладно, кое-как долетели. Пользуясь в Баку общественным транспортом, я была удивлена в каком он состоянии - у нас бы такие автобусы, троллейбусы и электрички просто не выпустили бы на линию - были оторваны и сломаны сиденья, поручни и т.д. Как-то я с ребёнком решила пройтись до вокзала - показать ему и рассказать о тех местах, где жила в детстве, и заодно сама пройти по знакомым местам. Туда мы шли пешком, а на обратном пути - ребёнок устал, и попросил меня, чтобы мы сели на троллейбус. На вокзале сели в троллейбус, чтобы доехать до дома. Нам сразу же уступили с ребёнком место, и я посадила его у окна, а сама села рядом. А сиденья не было, и на месте сидения лежала деревянная доска - ребёнок сидел у окна, крутился, вертелся, как-то неудачно повернулся - задел край доски, она перевернулась, и мы с ним шлёпнулись на пол, в пустоту, которое ранее было сиденьем. На мне была короткая пышная юбка, которая в результате падения оказалась у меня на голове, явив всем пассажирам мои трусики в цветочек. Меня и ребёнка быстро вытащили из западни - больно не было, но было стыдно оказаться в такой ситуации. На следующей остановке мы быстро вышли из троллейбуса, хотя ребёнок говорил, что мы ещё не приехали домой. Дошли домой пешком. Больше я в транспорте никогда не садилась, а мой ребёнок часто сидел на руках других пассажиров (азербайджанцы очень любят детей - не только своих, но и чужих). Вот такая история.
- Еду в трамвае. Звонит телефон. Мама. Ну и начинает выспрашивать как, мол, дела, как здоровье. Перебиваю. Говорю, что рассказывать долго, а сейчас разговаривать неудобно, кругом люди и я не планирую посвящать их в свои дела — все будут слушать. Прощаюсь и обещаю перезвонить позже. Убираю телефон, и тут одна из сидящих дам обращается ко мне буквально следующей фразой: «Как вам не стыдно так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры!» Хотелось заржать. Сдержалась. © Leara / Pikabu
- Ехал в метро, напротив сидела девушка. Вся такая аккуратная, интеллигенция. Тут заходит дедок. Сначала стоит над ней, а потом вдруг начинает стучать по ее ноге грязным ботинком и орать: «Проявила бы уважение — место уступила бы!» Девушка поднимается и как выдает: «Уважение — это признание чьих-либо положительных качеств. А я проявлю сострадание». В наше время люди почти разучились так формулировать свои мысли. © jonnymarmok / Pikabu
- Ехал на работу в маршрутке, услышал диалог маленькой девочки с мамой:
— Мам, а сколько еще ехать?
— Долго.
— Две остановки?
— Нет, я не могу даже посчитать, сколько остановок.
— Килограмм?!
— Ну да, примерно килограмм. © Blit / Pikabu
- Стою на остановке, останавливается маршрутка, к ней подхожу я и еще трое, а дверь не открывается. Мы ждем. Смотрим на водителя, он смотрит на нас. Мы ему:
— Ну?
Он в ответ:
— Ну?
Хм... Смотрю на машину — газелька пассажирская, все нормально. Смотрю на номер — мой маршрут, все в порядке. А дверь не открывается. Другой человек подходит к переднему окошку, смотрит на водителя:
— Ну?
Водитель тоже с непониманием:
— Ну?
В общем, отвыкли мы от неавтоматических дверей. © NikolaMartsch / Pikabu
- Утро, метро, час пик. Мне выходить через одну, пристраиваюсь ближе к двери. На станции двери открываются, вываливается толпа народа, потом входящими меня сносит в середину вагона и разворачивает спиной к сидящим пассажирам. Я цепляюсь одной рукой за поручень, в другой — сумка с учебниками. Толпа прижимает, рука соскальзывает, я брякаюсь кому-то на колени. Испуганно говорю: «Ой, извините!», — встаю, но снова падаю кому-то на колени. И только я пытаюсь снова встать, как чьи-то руки хватают меня за талию, а голос мужской в ухо выдает: «Села — сиди». © Буся Пусеевна / ADME
- Еду в электричке. Заходит мужик, который торгует большими картами мира, и произносит: «Карта мира, мировая карта. Купи себе! На этой карте вы найдете...» — и стал перечислять названия буквально всех стран, 5 океанов, 49 морей. Так и хотелось ему сказать: «Садись, 5!» © Lee222 / Pikabu
- Как-то ехала в маршрутке. Залетает оса и давай над пассажирами круги нарезать. Летит она, значит, в мою сторону, а я всякую жужжащую живность ужасно боюсь. В общем, это история о том, как я со страху отфутболила осу телефоном, как ракеткой, прямо в лоб сидевшей напротив женщине. Женщина жива и не покусана, полуживая оса выгнана из маршрутки, а мне стыдно. © Подслушано / Ideer
- Утро. Будний день. В автобус на остановке практически не залезть. И тут какая-то бабуля сзади всех подпирает: «Поднимайтесь, мои хорошие, поднимайтесь, и я зайду. Мне за хлебушком свеженьким». В 8 утра за хлебушком. На автобусе. Битком набитом людьми. © Stase4ka / ADME
- Однажды поехала на учебу на маршрутке. Села на переднее сиденье рядом с водителем. А когда стала выходить, вышла с дверью. Ну как вышла — навернулась с ней прямо на асфальт. Водитель с невозмутимым видом вышел, прикрепил ее обратно и поехал дальше. © Подслушано / Ideer
- Ехал в автобусе. Рядом дремал какой-то парень. Как только мы отъехали от остановки, он как заорет: «Помогите, меня укусила лошадь!» И тут же просыпается и начинает извиняться перед другими пассажирами. Не знаю, то ли он проснулся от своего же крика, то ли от того, что ему приснилось. Но все вокруг смотрели на него с удивлением. © tullia / Reddit
- Спросонья собираюсь на работу, сплю на ходу. Вышла из дома, захожу в маршрутку. Стою и замечаю, что на меня все смотрят. Мужчина, уступая место, говорит мне: «Девушка, у вас сзади что-то висит». Оборачиваюсь и офигеваю: там висит мой лифчик, как гирлянда! Краснея, прячу его в сумку и сижу давлюсь от смеха. Уяснила для себя, что пальто класть на стул с вещами не нужно, и вообще пора убраться дома. Ну и перед выходом надо смотреть в зеркало. © Подслушано / Ideer
- В начале нулевых ездила я из своего отдаленного района на учебу. Маршрутки тогда были — раздолбанные газели, ехать надо было примерно час (если повезет и без пробок), все пассажиры ехали с конечной до конечной. Очень редко кто-то выходил раньше. Приехали как-то мы на конечную, а дверь в салоне заклинило. Намертво. А на улице зима, очень холодно. Все в шубах, дубленках, валенках или сапогах. Делать нечего, перелезали во всем этом на переднее сиденье и оттуда выходили. Ладно я — звонкая студентка. Похихикала, да и перелезла. А вот тетенек в годах, одетых в бобровые шубы, было очень тяжко пропихивать. Помогали всем салоном. И ведь никто не ругался. Водитель, кстати, предлагал вернуть деньги за проезд, а мы не взяли. Мол, довез и ладно. © Изяслав в ярости / ADME
Кажется, после таких поездок начинаешь смотреть на соседей по маршрутке совсем другими глазами — вдруг у кого-то в рюкзаке тоже припрятан шуруповерт на всякий случай? А какая история из вашей практики поездок достойна отдельного рассказа? Случалось ли с вами в транспорте что-то настолько нелепое, что в это трудно поверить? Ждем ваших рассказов в комментариях!
и как обычно анекдот
автобус битком набитый народом, среди толпы два гея
-а давай тут?
-с ума сошел? народу вон скока!
-да всем пофиг- и громко, на весь автобус- люди, у кого спички есть?
тишина,
- ну давай?
-давай!
автобус подъезжает к конечной остановке, водила салон оглядывает, видит сидит дедок за сердце держится, водила
- да как так то!? ты б крикнул, у меня аптечка на все случаи
- нет уж, тут один спички попросил так его за это трахнули!
Ехала как-то в обычном городском автобусе. Напротив спит парень. Вдруг просыпается, ошалело оглядывается и спрашивает: "Извините, а какой это город?" ))
Изяслав в ярости - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали.