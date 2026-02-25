17 историй из поездов, пропитанных стуком колес и ароматом чужих котлеток

Согласитесь, есть в этом что-то волшебное — засыпать под ровный стук колес, рассматривать постоянно меняющиеся пейзажи за окном и беседовать в людьми, с которыми вы вряд ли бы встретились в обычной жизни. А героям этой статьи повезло еще больше — они не просто доехали до нужной станции, но еще и привезли с собой минимум одну забавную или теплую историю.