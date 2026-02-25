копченую рыбу нужно законом запретить есть в общественных местах. вагон и одежда потом, наверное, месяц пахли...
17 историй из поездов, пропитанных стуком колес и ароматом чужих котлеток
Согласитесь, есть в этом что-то волшебное — засыпать под ровный стук колес, рассматривать постоянно меняющиеся пейзажи за окном и беседовать в людьми, с которыми вы вряд ли бы встретились в обычной жизни. А героям этой статьи повезло еще больше — они не просто доехали до нужной станции, но еще и привезли с собой минимум одну забавную или теплую историю.
- Ехала в купе с огромным мужчиной в татуировках. Весь путь он не выпускал из рук старую спортивную сумку: и за чаем с ней ходил, и спал, буквально обнимая ее. Я уже чего только не надумала. Посреди ночи просыпаюсь от того, что из этой сумки раздается отчетливое «Мяу!» Громила тут же подскочил, приоткрыл молнию и начал шепотом уговаривать: «Малыш, ну тише ты, еще две станции потерпи, дома сметаны куплю». Оказалось, он этого котенка подобрал прямо на перроне перед отправлением, не смог оставить. Весь остаток пути этот великан кормил малявку своей порцией курицы и укрывал огромной курткой, чтобы «пацан не замерз».
- Из-за «пунктуальности» авиакомпании приехала на вокзал впритык, поэтому не успела в магазин, из еды были только яблоки и один грустный бутерброд. А вагон был пустой почти: только я и семейная пара. Разговорились с проводницей, я угостила ее яблоком. В итоге она притащила мне и лапшу быстрого приготовления, и чай, и печеньки. Денег не взяла, но я потом ей оставила чаевые в стакане, когда его возвращала. © Fey.hoa / Pikabu
- Еду в купе на нижней полке. Сверху парочка поставила ноут и включила кино со звуком. Ну а я что? Мне вдруг очень сильно захотелось послушать музыку. И вот я включаю я ее и наслаждаюсь. Через 3 минуты у пары нашлись наушники, и всю дорогу мы провели в тишине. © ainurzinnatullin
- Я ехал в свой родной город на верхней боковой полке — прямо у входной двери в вагоне. Она истошно скрипела всякий раз, когда ее открывали. Проводники не обращали внимания на многочисленные жалобы по этому поводу. Думаю: «Все, уснуть не получится». А рядом со мной ехал мужчина с женой и двумя дочками. Он вдруг встал, ушел в другой вагон и через несколько минут вернулся с небольшой бутылочкой технического масла. Пара капель на подшипники и — та-дам! — от скрипа не осталось и следа. Как же я ему был благодарен за это. © Priya Sasidharan / Quora
- Ехала в поезде. Поскольку дорога была долгая, достала вязание. Девушка-соседка мне улыбнулась и вытащила макраме. Внезапно нам обеим кивнул парень, достал из рюкзака три апельсина и начал довольно ловко ими жонглировать. Изумленный пожилой мужчина посмотрел на нас и выдал: «Ребята, я ничего такого руками делать не умею, но если хотите, могу песню спеть». © productiveprocrastinatrix
- Когда я была ребенком, мы с родителями ехали из южной Италии к озеру Комо. Поезд остановился во Флоренции, и вагон вошли трое элегантных пожилых итальянских джентльменов. Они сели на места рядом с нами. А я сижу, прижимаю кусочек пластилина к местной газете, и на нем отпечатываются чернила.
Вскоре я слышу, как мужчины оживленно переговариваются. Я поднимаю глаза и вижу, что все они заворожены моим «фокусом». Мужчина напротив меня спрашивает на ломаном, но неплохом английском: «Как дела? Можно мне?»
Я объяснила, что это такое, и они по очереди делали отпечатки. Было так уморительно смотреть, как три успешных бизнесмена играли с пластилином! Потом они от души поблагодарили меня, а я подарила им свой пластилиновый набор. © Kristen Fox / Quora
- Ехала в купе, парень напротив весь вечер не сводил с меня глаз. Я уже и книгой закрывалась, и в окно отворачивалась, но кожей чувствовала его пристальный взгляд. В какой-то момент он вдруг тяжело вздохнул, залез в рюкзак и достал точно такую же книгу, как у меня. Протянул ее мне, раскрытую на середине, и прошептал: «Девушка, простите, пожалуйста. Гостил у сестры, и племянница решила, что моя книга — это раскраска. Я полчаса пытался в вашей книге через стол разглядеть, чем закончилась глава, а то у меня там теперь сплошные фиолетовые пони вместо текста».
- Во времена студенчества ехала как-то в поезде. Заходит парень, затем молодая женщина с дочками двух и шести лет. Женщина начинает раскладывать свои припасы: курица, пирожки, чай, картошка, — угощает нас с парнем, мы поначалу вежливо отказываемся, затем усаживаемся за стол. Так понемногу перезнакомились и болтали до позднего вечера. В такой атмосфере и доехали до пункта назначения, молодая мама накормила нас горячим, я — фруктами, парень сбегал на улицу на станции и принес нам копченой рыбки. В общем, душевно посидели, как закадычные друзья. © dariiiina / Pikabu
- Сегодня ехала в поезде. Расстелила себе постель на верхней полке. Обычно в наволочку я кладу плед, потому что не могу спать на больших и высоких подушках. Укрылась простынкой, лежу, не могу уснуть, ерзаю, оглядываюсь, есть ли вокруг меня еще свободные пледы. Вижу, что нет. И тут какой-то парень видит, что мне холодно, и дает свой плед. Как же это было мило! © sofiyaaaa___
- Как я впервые увидела своего мужа? Мы ехали в плацкарте: у меня было боковое нижнее место, а у моей подруги — обычное верхнее. Я начала накрывать на стол, потом заметила, что подруга смотрит на меня. Не задумываясь, протянула кусочек пиццы. В этот момент мой будущий муж, который был на полке снизу, решил, что я протягиваю еду ему. Он улыбнулся, сильно застеснялся и вежливо отказался. Я сказала: «Это не тебе», — и, увидев его лицо, не смогла сдержать смех. © kamelliee
- Лет десять назад ехала в поезде с доберманом. Моего пса все пытались накормить. И чем! Вахтовики несли копченую красную рыбу, сыровяленую колбасу, стейк из вагона-ресторана. И не огрызки, а вполне себе кусища. Причем, когда я объясняла, что собаке такого нельзя, они очень расстраивались, гладили пса и оставляли подношения мне со словами: «Ну хоть сами поешьте». Когда мы выходили из вагона, я спросила у проводницы, не доставил ли пес неудобства. Она вздохнула и сказала, что мой доберман был самым спокойным пассажиром этого цирка на колесах. © Natalitta / Pikabu
- Еду в поезде, сидящий рядом со мной мужчина полтора часа без перерыва разговаривает по телефону. С разными людьми, но примерно об одном и том же. Потом прямо во время в разговора у него оборвалась связь. Я не сдержалась и сказала ему: «Это знак, что вам пора закончить разговор, ибо мы уже в курсе всех ваших дел». «Да?» — удивлено ответил он. Но больше никому не звонил. © lizaveta_savik
- Я собрала всех детей из нашего вагона до 7-8 лет. Развлекала их полчаса. Потом сказала, что устала, мне нужно топливо. Поела. Каждый раз, когда чувствовала себя проголодавшейся, повторяла процедуру. Питалась таким образом двое суток. Была няней вагона за еду. В 18 лет туго с деньгами было. © Etcion / Pikabu
- Ехали с парнем в поезде. Я на голодный желудок не могу уснуть. Ну и вышла на станции в кафе. Пока там была, чуть поезд не ушел. Запрыгнула в вагон, в темноте поцеловала парня в щечку, сказала: «Доброй ночи, котик», — и легла спать. И вдруг минут через десять меня будит женщина. Оказалось, я лежу на ее месте. Боже, я забежала не в свой вагон! Когда я выходила из купе, лысый бородатый мужчина (прямо как мой парень), лежавший на нижней полке, сказал вслед: «Жаль, что вы уходите. Давно не слышал таких ласковых слов». © Не все поймут / VK
- Ехала как-то в поезде. Сажусь, а рядом никого, обрадовалась, подумала, что буду одна ехать. Поужинала булочкой с чаем и легла спать. Среди ночи просыпаюсь из-за того, что кто-то ест. Открываю глаза и ахаю — там какой-то мужчина сидит, а перед ним целый праздничный стол: красная икра, утиная ножка, запеченный картофель, бутерброды с красной рыбой. Еле сдержала смех, ибо не ожидала увидеть у себя в купе «аристократа», обычно у всех куры-гриль и вареные яйца. © Не все поймут / VK
Ехала с парнем, а в кафе поесть пошла одна. Интересно. А потом зашла в чужой вагон, поцеловала чужого мужика и легла на свободную полку, которая как раз оказалась свободной. А её парень, когда она не пришла на своё место, даже не обеспокоился, где же она, его голодная девушка? Прям-таки роман.
- Если мне приходится долго ехать в поезде, я каждый раз выдумываю себе новое имя, новые интересы и род деятельности. Представляюсь пилотом спортивной машины, пчеловодом, трактористом или охранником в музее и рассказываю о своей жизни. И все было бы хорошо, но один из моих бывших попутчиков каким-то образом нашел меня в Интернете и теперь ждет, что я продам ему бочку меда из полевых цветов. © Не все поймут / VK
- Ехал я в поезде. В полночь завалился на свою нижнюю полку и уснул. Проснулся уже в Новосибирске, когда подсели две пожилые женщины, видимо, сестры, одной на вид лет семьдесят, другой, наверное, чуть за шестьдесят. Они сели за боковой столик и стали тихонько болтать. В это время проводница принесла постельное белье.
«Ой, заберите, мы все равно не будем ложиться», — говорит одна из бабушек. Проводница отвечает: «У вас билеты с бельем, вы можете не ложиться, а я вам его оставлю».
Первая бабуля ворчит: «Вот говорила я Ярославу (как я понял, внуку), не покупай белье, зачем деньги тратить, всего пять часов ехать». Вторая соглашается. Они еще о чем-то говорили, пару раз помянули непутевого растратчика Ярослава, а потом я снова уснул.
Когда я проснулся, было часов восемь утра. К моему удивлению, обе женщины мирно посапывали на своих застеленных койках. Разбудила их проводница, дескать, пора вставать. Похоже, Ярослав своих бабушек знает лучше, чем они сами. © feldkurat / Pikabu
Ощущение, что каждое путешествие в поезде — это маленькая жизнь. Столько всего может произойти за это время. Наверняка и у вас есть истории, которые произошли с вами под мерный стук колес. Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Есть еще свободная минутка? Тогда вы как раз успеете прочитать 17 историй об умной технике, которая однажды решила, что она вообще всех умнее.