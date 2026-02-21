17 историй об умной технике, которая однажды решила, что она вообще всех умнее

17 свекровей и тещ, которые своей добротой сломали все стереотипы об отношениях в семье
Истории
1 месяц назад
Умная колонка с характером, упрямый робот-пылесос, включающийся по собственному желанию увлажнитель воздуха — это еще не все, с чем столкнулись герои этой статьи. Кажется, некоторые из них уже готовы частично отказаться от благ современной цивилизации. Но с другой стороны, тогда у них уже не будет повода от души посмеяться над выходками своих электронных помощников.
Да уж, порой умная техника выдает такие кульбиты, что закачаешься. Спорим, и вы хотя бы раз сталкивались с излишне разговорчивой умной колонкой или роботом-пылесосом с загадочной логикой. Мы как всегда ждем ваши истории в комментариях к этой статье.
Кстати, у нас есть не только подборки с историями. Вот несколько статей практически на любой вкус.