17 историй об умной технике, которая однажды решила, что она вообще всех умнее

2 часа назад
Умная колонка с характером, упрямый робот-пылесос, включающийся по собственному желанию увлажнитель воздуха — это еще не все, с чем столкнулись герои этой статьи. Кажется, некоторые из них уже готовы частично отказаться от благ современной цивилизации. Но с другой стороны, тогда у них уже не будет повода от души посмеяться над выходками своих электронных помощников.

  • Во время уборки переставила умную колонку в другую комнату на подоконник. Спрашиваю ее: «Алиса, как дела?» Она отвечает: «Все хорошо. Сижу у воображаемого окна». Я, немного опешив, спрашиваю: «А ты можешь видеть обстановку вокруг?» И тут она говорит: «Нет конечно». Ни до, ни после того случая на вопрос «как дела?» она так больше не отвечала. © chizhovaness
  • У меня собака Алиса. Ну и колонка, конечно. Так вот, когда папа прикрикнул на собаку, сказав что-то типа «Алиса, ах ты...» — колонка выдала: «Успокойтесь, выдохните и подумайте над своим поведением». © allenka_767
  • Купил недавно увлажнитель воздуха. Стильный такой, с подсветкой и пультом. Первые дни кайфовал — воздух свежий, дышится легко. А потом начал замечать, что комнаты наполняются странными звуками. Днем — щелчки, ночью — шипение. Уже думал, что домовой завелся. Оказалось, что эта умная техника просто включается по датчику влажности. Теперь разговариваю с ним, как с котом: «Тише, тише, хороший мальчик». Видимо, пора завести питомца, а то техника меня уже за хозяина не воспринимает. © molostof
  • У родителей колонка стоит в кухне. Мама однажды ночью вышивала, на фоне шел фильм. Актриса эмоционально произносит: «Слушай, Лариса, ты ведь замуж выходишь?». И тут мама испугалась, потому что необычный голос откуда-то из-за спины произнес: «Правда? А за кого?» Пара секунд ужаса. Мама оборачивается, на кухне никого и только умная колонка светится. © Ziraiel / Pikabu
  • Сидели с подругой в кафе, она пожаловалась, что ее собакен обнаглел: взялся охранять тапок, ворчал на всех проходящих мимо членов семьи. Вечером мне изо всех щелей полезла реклама курсов дрессировки собак. Спасибо, Жорик. © ФьюАлка / ADME
  • Смотрел фильм на ноутбуке, поставил на паузу и пошел в ванную. Лежу, греюсь. Слышу, что фильм включился. Ну, думаю, бывает. Потом — снова на паузу. Я затих и ванную осматривать начал на наличие увесистых предметов. И снова фильм включился. Причина выяснилась позже. Я пока фильм смотрел, пил кофе и на столике возле ноутбука печеньки оставил, собака их тырить начала и по клавиатуре с сенсорной панелью лапами ходила. © lexxlm / Pikabu
  • Бывший парень настраивал мне умный дом: робот-пылесос, увлажнитель воздуха, освещение. Расстались, я его везде заблокировала, а он не оставляет попыток меня вернуть. Сегодня ночью у меня включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет. Я отключаю, а они снова включаются. Он администратор учетной записи умного дома. Теперь ищу, как сбросить настройки. © Подслушано / Ideer
  • Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть «клички». Но я же нормальная, я пылесос называть не буду. Он прожил без имени неделю. Потом вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, теперь это Барсик! © Подслушано / Ideer
  • В корейских школах запрещают держать при себе телефон в учебное время. Ученик приходит в класс утром и сдает мобильник учителю или классному руководителю, а после уроков берет обратно. Моя дочка решила просто не носить новый телефон в школу, чтобы не потерять.
    Но другие девочки захотели схитрить и начали прятать гаджеты в сумках, книгах и карманах, а учительнице врали, что тоже оставили все дома. День-два та терпела, все-таки замечая мобильники и планшеты. Но вот одним утром, опять видя ехидные детские мордашки, учительница громко крикнула тонким девчачьим голосом: «Сири!». Практически от каждого стола понеслось в общий хор: «Да, слушаю!». © Mari Potyomkina / Dzen
  • Было это лет двадцать назад, когда еще были диски и проигрыватели. Зима. Муж ушел в ночь на работу. Выхожу из ванной и вдруг слышу шепот-пение на непонятном языке. Тихо-тихо, как в ужастиках. А я в одном полотенце в темноте. Кое-как доползла до выключателя. Включила свет — никого. И тут поняла: муж перед уходом на работу пылесосил, а на проигрывателе слушал «Энигму». Потом сделал потише и ушел, а до конца музыку не выключил. Эффект, конечно, был непередаваемый. © Таня Баранова / Dzen
  • У меня появился робот-пылесос с функцией влажной уборки. На ночь программирую уборку, заливаю резервуар, а утром вижу под пылесосом лужу: все, что не получилось использовать для мойки пола, он через тряпку просто слил на пол. Я поднимаю его, чтобы под ним вытереть, а он орет: «Смотрите все! Я умею лета-а-ать!» Так беспардонно, когда сделает лужу, не ведет себя даже мой трехлетний сын. © Александр Новоселов / Dzen
  • Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у умной колонки: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. © Подслушано / Ideer
  • У нас одна машина, жена не ездит за рулем. Однажды она сильно заинтересовалась функционалом видеорегистратора. Какое качество съемки, как просмотреть что снято и пишется ли звук, долго ли сохраняются записи. Терпеливо объяснял, хотя странно было — до этого она к технике особого интереса не проявляла. Потом сосед рассказал, как родственник со стороны его жены спалился — хотел показать благоверной интересный момент из поездки, а случайно перемотал на кадры, когда он съездил к одной даме. © Ferrum59 / Pikabu
  • Стиральная машина в последнее время стала барахлить. Не запускает стирку, якобы дверца не закрыта. Можно стоять и долго тыкать на кнопку включения, никогда не знаешь, с какого раза ее удастся запустить. Но моя супруга быстро нашла к ней подход. После второго машинного отказа она громко говорит: «Не ври. Все у тебя закрыто». Срабатывает всегда на 100%, но только у нее. Когда некогда возиться с роботом, всегда зову жену на помощь, а иногда даже звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
  • Купили в ванную комнату освежитель. Вот все бы ничего, но ночью приходит ко мне кот и начинает орать. Непонятно. Потащилась с ним на кухню. Еда есть, вода тоже. А он ведет меня в ванную. И тут звук «пс-с-с». Кот заорал и забрался на меня. А это освежитель с таймером заработал. Днем-то не слышно, много шумов. © Wilena / Dzen
  • Мы перевезли умную колонку в другой дом. Она была полностью отключена, лежала в коробке. Ехали два часа в незнакомой машине и с незнакомым таксистом. В салоне звучала спокойная инструментальная музыка — без слов, просто приятная мелодия. Дома подключили колонку. Мы обычно заказываем ей свои любимые песни. Так вот, проиграв песен пять, она ставит нам инструментальную музыку, которая звучала в том такси. В другом доме она никогда так не делала. © saida.paltuyeva
  • Свекровь работает в школе, у нее есть классное руководство. Ее ученики должны были прийти на уборку территории. Но из всего класса явились лишь четверо. Вечером свекровь эмоционально описывает дома произошедшее. И вдруг из умной колонки раздается: «И что вы им сделаете?» «Накажу, придумаю как», — отвечает свекровь нежданной собеседнице. «Вы с ними помягче!» — вступилась Алиса за прогульщиков. © olga_arkhipova21

Да уж, порой умная техника выдает такие кульбиты, что закачаешься. Спорим, и вы хотя бы раз сталкивались с излишне разговорчивой умной колонкой или роботом-пылесосом с загадочной логикой. Мы как всегда ждем ваши истории в комментариях к этой статье.

