Вот интересно, какой ответ вообще человек ждет на такой вопрос, оправдания или скидку?
17 историй от репетиторов, чьи уроки регулярно дарят поводы для искренней улыбки
Многие думают, что работа репетитора — это только скучные правила и бесконечные домашние задания. На деле же каждое занятие с учеником превращается в уютную и теплую историю, полную доброго юмора. То ученики поделятся своими маленькими радостями и выдадут неожиданные перлы, то родители зададут самые неудобные вопросы. Перед вами — живые истории от преподавателей, чьи будни полны тепла и юмора.
- Мама ученика попросила отменить последнее занятие в этом учебном году (оно было оплачено) со словами: «Купите на эти деньги себе торт, отметьте, что мой сын на каникулы уходит и 3 месяца ваши нервы трепать не будет»
- Недавно мою ученицу впервые забирал с занятия ее папа. И вот стоим все в прихожей, девочка собирается, и папа внезапно решает заполнить долгую паузу молчания разговором на тему: «А почему вы так много берете за занятия?» Как выяснилось дальше, 1200 за урок в началке, по его мнению, — это очень дорого, ведь «это же началка».
Я уже хотела предложить ему самому провести пару уроков, но ученица опередила меня с ответом:
— Потому что Анна Владимировна свой труд ценит! Не возмущайся, пап, плати уже.
Папа не стал спорить с дочкой и послушно достал кошелек. Ответ ученицы мне даже понравился больше.
- Как-то ученик опоздал на урок и говорит: «Учитель, извините. Когда я собирался выходить из дома — на меня прыгнула кошка. Пришлось сидеть и гладить, пока она не уйдет».
- Работаю репетитором начальных классов. На занятии мальчик восьми лет спросил: «Скажите, а Вы раньше мир весь только в черно-белом цвете видели?» Спрашиваю, мол, почему он так решил. Объяснение было довольно простым: «Раньше ведь все фильмы и фотографии были только черно-белыми, значит, и мир весь был таким». Долго пришлось ему все объяснять и углубляться в историю, но, наверное, это самый забавный вопрос от ребенка, который я только слышала.
- Подрабатываю репетитором. Звонит клиентка:
— Алло, здрасте. У меня сын в 11 классе, физику сдает. Обычно я сама с ним занимаюсь, я сама учитель, но сейчас как-то потеряли мы с ним контакт, не поможете ли?
— Хорошо, пусть приходит, разберемся.
Приходят. Мама и сын. Садимся. Мальчик что-то понимает, что-то нет. Обычное занятие. Отпускаю, даю задачу домой. Звонок.
— Мне тут сын показал задачи, которые вы решали. Вы все неправильно делаете!
— Что именно?
— Ну, я посмотрела в Интернете! И там все не так! Я сама учитель!
Ага, думаю, интересно.
— Прошу прощения, если вы учитель, то зачем вам смотреть в Интернете?
— Так я учитель биологии!
- Решаем с учеником пример. Пятиклассник старательно выводит цифры на бумаге, я контролирую своим взором решение. Неожиданно он останавливается и вопросительно поворачивает голову на меня:
— Какой я у вас сегодня по счету, Лариса Степановна?!
— Третий, а что?
— Просто решил посчитать, сколько вы сегодня уже заработали.
— Если надо больше данных, то вчера шесть занятий провела, а позавчера еще три. Всего в неделю у меня 25 часов...
— Достаточно, я уже понял, что вы бизнесменка.
Успокоился, решает пример дальше. Через минуту:
— А налог вы платите?!
- Я репетитор. Мне недавно позвонил мой семиклассник (ему 13), чтобы уточнить, будет ли ближайшее занятие. А потом внезапно говорит: «Поговорите со мной, пожалуйста, а то мне лень английский делать», — и начинает мне рассказывать про личную жизнь, про девочек, которые от него бегают, про ту, которую он «давно и сильно любит». Это было невероятно прикольно и мило, я прям себя в 13 вспомнила.
- Однажды ученик не пришел на урок, папа говорит — проспал. Прошу оплатить урок. И тут он пишет: «Я вас прекрасно понимаю, что вы планируете время. Только ему это ответственности не добавит, потому что опаздывает он, а наказываете вы меня».
- В 11 классе, я стала подрабатывать репетитором английского. Моей ученицей была девочка 8 лет, мы с ней сдружились на первом же занятии (занимались онлайн). Уроки проходили весело, а главное познавательно. Когда настало время моих экзаменов, девочка с мамой узнали мой адрес и доставкой заказала мне цветы с шоколадкой. Позже я нашла там записку, где она на английском желала мне удачи с экзаменами. Благодаря этой малышке я поняла, что хочу стать преподавателем.
- Ходил ко мне ученик, который мечтал стать врачом. Начали заниматься онлайн. Однажды идет занятие, за окном зима, легкая метелица. Вдруг слышу в динамике какие-то помехи и хруст:
— Ты что, на улице?
— Дааа!
— Почему ты там?
— Да тут офигенный снежок пошел, я гуляю.
— Вернись домой, у нас занятие.
После перформанса со снегом написал его матери и порекомендовал перейти на очные занятия. Наслушался, какой он пусечка: «Уж поймите, вот такой он, но я в него верю. Сейчас ему 18 будет, мы ему машину отдадим, чтобы он к вам очно ходил». И вот первое очное занятие. Молодой человек под 2 метра ростом приходит на 40 минут раньше. Я все еще не теряю надежду на лучшее. Все занятие он отвлекается и вертится на стуле. Апофеозом стало то, что посреди занятия он встал со стула и прилег на ковер, аргументировав это тем, что ему так удобно...
- Я репетитор по математике. Есть клиенты которые нанимают меня чтобы прививать детям любовь к математике. Мы с ними играем, решаем логические задачки с помощью математики. И вот занимаясь с одним из таких учеников решил рассказать ему про «задачи тысячелетия». Рассказал ученику, что есть такие задачи. Что за решение каждой из таких задач готовы дать 1 млн. Рассказал про математика (Перельман), который смог решить такую задачу, но отказался от денег. В конце он меня спросил: «А решения этих задач в интернете есть?»
- У одного моего ученика есть бабушка. Так вот, мальчика готовлю к поступлению в лицей. Пока остановились на трех вариантах (школа 57, школа «интеллектуал» и школа 1580 при МГТУ им. Баумана). Уровень задач на поступление очень приличный, несмотря на то, что прием идет в 5-ый класс. Чтобы подготовить мальчика к решению задач подобного уровня, нахожу ему множество нестандартных и очень тяжелых задач. Эта забава с решениями интересных задачек пришлась по вкусу и бабушке. Каждый раз, когда прихожу на занятие, бабушка выбегает к порогу с исписанными листиками и говорит: «А я тоже решала задачки, посмотрите, пожалуйста, правильно ли все?» И я проверяю. И если все правильно, она аж цветет от счастья. Говорит: «До чего же это все интересно! Обожаю решать задачки»
- Очень запомнился мне один ученик. Перед знакомством его мама сразу мне объявила, что ему воли не давать, держать в ежовых рукавицах. Что Федя способный, я поняла за секунду до того, как осознала, что делать мои 200 примеров в неделю он не будет, и никто в мире его не заставит, он уже это твердо для себя решил. И так как основным наказом было — Федю не хвалить, первым делом я начала восхищаться тем, как он красиво пишет. Хотя каракули несусветные. На втором занятии я сказала, что если он хочет пить чай во время математики — было бы замечательно, потому что чай сладкий и голова будет работать в тысячу раз лучше. На пятое занятие Федя пришел в чудесном настроении и с полностью выполненными моими 200 примерами на неделю, начал шуршать в портфеле, пока не вытащил оттуда все, что пожелал — бутылку недопитого спрайта и откушенный Сникерс. Когда он уходил, я поняла две вещи: первая — в очередной раз сработало доброе слово; вторая — если он придет в таком настроении домой, будет очень весело. Мама его сказала, что дома за уроками он ел шоколад, а когда ругали — говорил, что учительница ему разрешала. Больше мы не виделись.
Родители дураки, конечно. Я в таких ситуациях старалась на них воздействовать, используя "согласно новейшим исследованиям" и тому подобное. На многих работает. Например, во время интенсивной интеллектуальной нагрузки в обязательном порядке надо пить воду.
- По основной работе я педагог и репетитор. Да еще и учусь в аспирантуре. По выходным подрабатываю в рок клубе. Помимо меня там подрабатывают: школьный учитель истории, преподаватель колледжа по физике и кандидат химических наук. Обожаю гостей, которые приходят на панк концерт и видят, как кассир и охранники обсуждают философские проблемы. Но самое веселое было тогда, когда один из гостей с зеленым ирокезом и в грязной косухе поддержал наши разговоры. Он доцент в вузе.
- Знакомая работает репетитором математики, рассказывала недавний диалог с клиенткой. — А 1000 рублей указано в объявлении — это за месяц?
— Нет, это за час занятия.
— Так это же, если вы будете по 8 часов работать, это 8 тысяч за один только рабочий день?!... И 160 тысяч в месяц? Куда вам столько?
Говорит, в тот момент даже не нашлась, что ответить. Просто положила трубку.
- Работаю в фирме по подбору репетиторов. Клиенты бывают разные. Не так давно коллеге поступила заявка от доброй бабушки, которая решила, что ее внучек плохо английский язык знает. Бабуля с внуком проживают на даче за городом, всего 30 минут электричкой от города и всего 10-15 минут пешком от станции. Я слушала запись беседы — это уникальная бабушка. Преподнесено было так, что она решила облагодетельствовать молодого студента педагогического вуза (но не ниже 3 курса), чтобы он получил практику работы с детьми. Ради этого она готова предоставить внука, чтобы на нем педагог получала эту самую практику. Особый упор был на то, что репетитор не будет платить деньги ей за прохождение своего обучения. О том, что будет платить она, речи вообще не было!
- Бабуль, студенты языковых факультетов работают репетиторами с первого курса за вполне себе реальные деньги.
- Несколько лет я работала репетитором, ученики приходили ко мне домой. У меня живет огромный пушистый белый пес, и его многие побаивались, поэтому обычно я закрывала его в другой комнате. Но была одна девочка, которая его просто обожала. Она постоянно просила приходить пораньше минут на 15–20 и уходить чуть позже, только чтобы успеть пообниматься с собакой и поднять себе настроение. Я, конечно, не возражала. Сейчас я уже пару месяцев не занимаюсь репетиторством, но на прошлой неделе она мне написала. Сказала, что ей нужно просто побыть с собакой, чтоб кто-то рядом был. Ну как тут отказать. Теперь мы видимся каждую субботу или воскресенье.
