16 светлых историй об учителях, воспоминания о которых пахнут мелом и булочками из столовой

В баскетбольной команде дочери девчонки не любили ОФП.

Однажды я предложил им пробежать со мной наперегонки 100 м. За это пообещал, если обгонят меня, лимонад в награду.

Мне Пришлось бежать 5 раз подряд: по одной в отдельности. Дочь уклонилась.

Мне было почти 39, им 12-13.

Они конечно немного жульничали: стартовали раньше, почти на метр впереди.

Но ни одна не обогнала.

Две бутылки лимонада на команду (3л) всё равно получили😂😂

В 63 бегал уже с 5тилетней внучкой. Она на велосипеде.

И отдельно готовились к кроссам. 😂😂



Забавно было слышать её предложения побегать ещё (!)

😂😂😂