Волки?
8 любопытных вопросов к любимым сказкам, от которых страницы старых книг оживают и наполняются новым смыслом
«Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», — так заканчивается почти каждая народная сказка. И в каждой сказке помимо морали есть действительно намек, а точнее воспоминания о давно ушедших временах, когда были живые обряды и ритуалы, а сказки не было в помине. В этой статье мы решили исследовать, откуда берут корни сюжетов наши любимые детские сказки, которые нам читали родные теплыми вечерами, укутав в мягкое одеяло, и откуда в них столько загадочных нестыковок.
Почему мачеха так хочет избавиться от падчерицы?
Во многих народных сказках падчерица трудится не покладая рук, делает всю работу по дому, а мачеха и ее дочь палец об палец не ударят. И, тем не менее, от падчерицы мачеха хочет все равно избавиться. Почему же мачеха является отъявленной злюкой, а отец девочки или детей — каким-то слюнтяем, неспособным дать отпор жене и защитить родное чадо? Как объясняет фольклорист Владимир Пропп в своей книге «Исторические корни волшебной сказки» на самом деле изначально «завести в лес» было благом, обрядом посвящения, который по достижении определенного возраста должны были пройти все дети, чтобы вступить во взрослую жизнь. Однако по мере того, как обряды отживали свое, а воспоминания о них оставались, они стали казаться какими-то варварскими обычаями. А, значит, добровольно не один любящий родитель не согласится на них. Чтобы избавиться от этого противоречия, сказочники часто и добавляли в сказку плохую мачеху.
На самом деле мачеха не желает зла падчерице. Заметьте, всегда отец завозит любимую кровинушку в лес на мороз. Так он приобщает ее к обрядам, связанным с взрослением.
Посмотрите, как эти противоречия разрешают в других сказках.
- В сказке «Гензель и Гретель» оправданием поступка служит тяжелое положение семьи, которые «бывало и за день кусочка хлеба не видели».
- В сказке «Баба-Яга» мачеха сама отправляет к Бабе-Яге в лес падчерицу за иголкой да ниткой под предлогом «Надо бы тебе новое платье сшить».
- В сказке «Белоснежка и семь гномов» царица приказывает завести в лес падчерицу своему егерю.
- В сказке «Морозко» и подобных отец сам везет дочь в лес. Причем, делает это без охоты: «Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь: — Садись, милая дочь, в сани. Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал».
Как видно во всех сказках, мачеха сама не могла отводить ребенка в лес, так как женщины не могли видеть обряды посвящения. Поэтому это делал отец, дядя или брат.
Oтец (дядя, брат) оставляли девушку одну в лесу на морозе и уезжали... A кто именно проводил обряды взросления-посвящения?
Баба-Яга злая или добрая?
Можно заметить странное противоречие в народных сказках: в одних бедных детей отправляют к Бабе-Яге в лес, и они едва уходят оттуда живыми, а в других Баба-Яга словно лучится добротой: ни дать ни взять родная бабуля. Она и волшебного коня подарит («Сказка о молодильных яблоках и живой воде»), и подскажет, как с Кощеем расквитаться (в «Царевне-лягушке», например), и в путь-дорогу снарядит.
На самом деле Яга не плохая и не хорошая, она — существо потустороннего мира. Поэтому с Иваном-царевичем, как с опытным героем, она и обходится ласково: тот точно знает, как вести себя на том свете: какие слова сказать избушке, чтобы в нее войти («Избушка-избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом») и как в потустороннем мире своим стать («ты сначала накорми-напои, а потом и расспрашивай»).
« - Избушка, избушка, встань ко мне лесом, а к заду передом!
- Простите , вы меня поставили в идеологический тупик своей анархической идиомой!
- Чего-о-о??
- Ну, вот примерно это я и хотела сказать!…»🤣🤣
Единственное, что Яге не нравится в Иване это то, что он пахнет — запахом живого человека — и она встречает его недовольным восклицанием: «Фу, фу, фу!» Но, в баньке попарившись и отведав ее пищи, тот полностью приобщается к ее миру, а потому и заслуживает волшебных даров.
А к «злой» Яге попадают дети, которым только предстоит пройти все сложности обряда посвящения.
Почему Рапунцель живет в высокой башне, а царевны томятся в высоком тереме?
Рапунцель предстоит стать женой королевича, а царевны — уже особы царской крови. А в древности существовала сложная система запретов, связанных с жрецами и царскими особами: об этом говорит британский фольклорист Джеймс Фрэзер в «Золотой ветви». Нельзя было покидать дворец, нельзя было показывать лицо другим людям, нельзя было касаться земли, а продукты передавались из окошечко.
Все это, как мы помним, отражено в сказке: Рапунцель не касается земли, так как живет в башне, ее никто не видит, она не может покинуть башню, а продукты подаются через окошко в башне.
Высокий терем, башня еще и защита девицы от похищения кем попало, чтобы выдать замуж за кого надо. И на востоке придумали ковер-самолет и летающего коня (считают, что это не выдумка, а отсылка к древним индийским летательным аппаратам виманам). И у нас в сказках встречается испытание допрыгнуть на коне до окошка девицы и платок ее схватить.
Почему у Рапунцель такие длинные волосы?
В древнем мире волосы считались вместилищем магической силы и местонахождением души. Прямого запрета стричь их не было, но так можно было потерять силу. Поэтому Рапунцель в одноименной немецкой сказке братьев Гримм щеголяет волосами, которые так длинны, что их можно свесить до низу из высокой башни. Подобные мотивы можно найти и у других народов: например, в народной сказке «О Василисе, золотой косе, непокрытой красе и об Иване-Горохе» говорится следующее: «Волосы ее густые, златошелковые, не покрытые ничем, в косу связанные, упадали до пят; и царевну Василису стали люди величать: Золотая коса, непокрытая краса». А в грузинской сказке «Иадон и Соловей» красавица, как и Рапунцель, живет в высокой башне, откуда распускает свои роскошные волосы.
Потому что длинные золотые волосы это красиво и всем хочется. А как еще описать супер-красивую девушку? Вот сказать, что волосы у нее были длинные и золотые. Есть же еще и Златовласка. В некоторых сказках у нее волосы и вовсе из чистого золота.
Кем на самом деле являются гномы из «Белоснежки»?
Семь гномов в «Белоснежке» в сказке братьев Гримм и семь богатырей в сказке Пушкина, как можно догадаться, одного поля ягоды. И обе сказки показывают внутреннюю жизнь так называемых мужских домов, существовавших в период родового строя — в сказках такие дома еще часто называются разбойничьими. В них мужчины жили коммуной, вместе охотились, питались одной пищей, которая делилась поровну. И часто для присмотра за порядком в доме и приготовления еды в дом брали девушку. В сказке Пушкина богатыри ее зовут «сестрицей», однако на деле она нередко вступала в любовные отношения с одним или с несколькими из членами коммуны, так сказать, становилась им временной женой. Тем не менее, она пользовалась среди всех мужчин уважением и спустя несколько лет работы могла вернуться к себе в поселение и выйти замуж по-настоящему, напрочь забыв о жизни в мужском доме.
Таким образом, гномы — это завуалированные образы тех самых мужчин, живших в этих домах, начиная от подросткового возраста до момента вступления в брак. А Белоснежка — вовсе не подруга им, а жена.
или мать, которая не только накормит, но и научит как с женщинами обращаться
Почему в сказках герои забывают о том, что женаты или замужем?
Этот мотив встречается в сказках «Финист — Ясный сокол», «Иван Бесталанный и Елена Премудрая». Например, «Финисте — Ясном соколе» главная героиня узнает, что ее суженый ее забыл и собирается жениться на другой. Предательство тут не причем: просто здесь отразились традиции мужских домов. В мужском доме у мужчины могла быть жена — та самая девушка, которая вела хозяйство. Иногда это могло закончиться настоящим браком, тогда парочка уходила вместе из мужского дома. Но чаще эти отношения ничем не заканчивались, и, вернувшись в свое поселение, мужчина и женщина забывали друг о друге и вступали в новый брак. Все происходящее в мужских домах было тайной для непосвященных, поэтому об этом нельзя было ни рассказывать, ни упоминать. В «Финисте — Ясном соколе» главная героиня — как раз отражение той первой жены из мужского дома, которую герой хотел променять на новую жену.
А не очень ли заморочено? Разве мало случаев, когда муж уехал на войну, на заработки и пропал? Даже термин есть "соломенная вдова". Это женщина, которая замужем, но муж уехал и давно не появлялся уже. И есть интересный фильм советско-итальянский с Софи Лорен. Муж героини уехал на войну и пропал. Она поехала его искать в СССР и обнаружила, что он счастливо живет с русской женщиной. Чем вам не история из сказок?
Колобок — это хлеб?
По мнению филолога Никиты Толстого, Колобок — это одновременно и хлеб, и человек. Дело в том, что поскребышем (а как мы помним, Колобка бабка сделала, поскребя по сусекам — то есть по амбару) называли и хлеб, сделанный из остатков муки, и позднего ребенка — то есть такого, который родился у престарелых родителей. Такой ребенок, по поверьям, обладал магическими силами и мог противостоять колдунам, ведьмам и управлять силами природы.
Песня Колобка — тоже волшебная. В славянском фольклоре песни о житие хлеба считались обладающими магической оборонительной силой. Не уберегла она его только от лисы. Дело в том, что исход Колобка был предрешен: из-за шарообразной формы он мог только катиться, а «катиться» у славян означало двигаться именно вниз: в подземный мир и во тьму.
А еще он убежал от многих мужчин - Зайца, Волка, даже Медведя, а от женщины убежать не смог - сцапала его, оставив свекровушку без младшего сыночки-корзиночки.
Почему в «Репке» имя есть только у Жучки?
Сказка «Репка», как и многие другие, была записана литературоведом Александром Афанасьевым со слов простого народа — то есть без всякой цензуры. Константин Ушинский, когда адаптировал сказку для детей, заменил грубое слово, которым обозначали собаку, на Жучку, сохранив ритмичность текста и смысл. Однако главная проблема так и осталась не вполне решенной: дело в том, что в оригинальном тексте не было ни кошки, ни мышки! Вместо них была нога, точнее, целых 5 ног. Что это за нога (с ударением на первый слог, то есть не часть тела), не смогли понять ни сам Афанасьев, ни Ушинский. Так в адаптированном для детей тексте появились кошка и мышка.
На самом деле, до сих пор не однозначного мнения о том, что имели под пятью ногами рассказчики «Репки». Есть версия, что под ногами подразумевались дни — период, в течение которого нужно было собрать урожай репы. Есть предположение, что, поскольку 9 было в древности сакральным числом, то к 4 основным персонажам нужно было добавить еще 5 ног. Но по одной из наиболее популярных версий, что поскольку, ног (ногай) — это старославянское название грифона, то, возможно, деду с бабкой в оригинальной версии сказки помогали 5 птиц с телом льва.
Синдром поиска глубинного смысла у авторов грифонов.
Напомнило историю, которую Донцова рассказывала. Им задали сочинение в школе по книге Катаева. А "дядя Валя Катаев" был соседом и хорошим другом ее отца. Он ради хохмы сам написал сочинение для маленькой Агриппины (ее реальное имя). Училка все перечеркала и написала "Автор вложил совсем другой смысл!!!" Катаев очень смеялся.
С такими помощниками деду с бабкой и внучкой репы-то не достанется)
Нас не на шутку удивила оригинальная афанасьевская версия «Репки», а что поразило вас? Если тема сказок вас не утомила, предлагаем вам также посмотреть сказочных персонажей в современных нарядах.
Мне вообще всегда интересно узнать первоначальные варианты сказок, что каждый персонаж обозначал. Читала, что Колобок символизирует луну в разных созвездиях. У славян созвездия назывались именами зверей. В созвездии Лисы луна (Колобок) исчезает (новолуние).