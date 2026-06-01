8 любопытных вопросов к любимым сказкам, от которых страницы старых книг оживают и наполняются новым смыслом

Можно заметить странное противоречие в народных сказках: в одних бедных детей отправляют к Бабе-Яге в лес, и они едва уходят оттуда живыми, а в других Баба-Яга словно лучится добротой: ни дать ни взять родная бабуля. Она и волшебного коня подарит («Сказка о молодильных яблоках и живой воде»), и подскажет, как с Кощеем расквитаться (в «Царевне-лягушке», например), и в путь-дорогу снарядит.

На самом деле Яга не плохая и не хорошая, она — существо потустороннего мира. Поэтому с Иваном-царевичем, как с опытным героем, она и обходится ласково: тот точно знает, как вести себя на том свете: какие слова сказать избушке, чтобы в нее войти («Избушка-избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом») и как в потустороннем мире своим стать («ты сначала накорми-напои, а потом и расспрашивай»).