18 историй от учителей, после которых им хотелось не зарплаты, а успокоительного и аплодисментов

А что не так с девочкой? Когда у меня появился долгожданный кот,причем родители сразу взрослого красавца притащили,я на́ долгие месяцы сосредоточилась на́ нем,какая там ещё школа,когда тут такое чудо?? И учителя писали родителям письма в дневнике,ага,что ребенок по уши влюблен в кота и готов говорить про то,как кот во сне дёргает лапкой,бесконечно..)

Прошло с тех пор много,много лет. У меня кот и дёргает лапкой. И я снова готова говорить о нем бесконечно)) иногда возраст приходит один;))