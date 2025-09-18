А что не так с девочкой? Когда у меня появился долгожданный кот,причем родители сразу взрослого красавца притащили,я на́ долгие месяцы сосредоточилась на́ нем,какая там ещё школа,когда тут такое чудо?? И учителя писали родителям письма в дневнике,ага,что ребенок по уши влюблен в кота и готов говорить про то,как кот во сне дёргает лапкой,бесконечно..)
18 историй от учителей, после которых им хотелось не зарплаты, а успокоительного и аплодисментов
Учителя каждый день сталкиваются с такими ситуациями, что их вполне можно увековечивать в анекдотах. Эти истории порой смешат до слез и в то же время вызывают огромное уважение к тем, кто изо дня в день справляется с детской непредсказуемостью и хаосом. Перед вами подборка преподавательских признаний, после которых захочется и смеяться, и плакать, и крепко обнять всех педагогов.
- Письменный зачет в химико-биологическом классе. В билете вопрос: «Назовите основные признаки плоских червей». И вот на идеально чистом, аккуратно оформленном двойном листочке гордо красуется единственный ответ: «Они противные». Занавес! © NaginiSnake / Pikabu
- Даже самые прилежные ученики иногда приходят на урок без домашней работы, чего уж говорить о двоечниках. И почти всегда им почему-то кажется, что просто сказать «я забыл» или «я не успел» — это несерьезно, нужно объяснить учителю в деталях, что же помешало выполнить задание. Как-то девочка опять не сделала задание и в качестве причины выдала мне: «Вчера родители подарили мне котенка, а я весь вечер не могла перестать смотреть, как он спит». © NaginiSnake / Pikabu
- Был у меня один слабенький студент. Предмет у меня непрофильный, специально «валить» парня не хотелось, но и халяву я не люблю. Предложил написать реферат. Проходит неделя, открываю работу... читаю — и хоть ссылки расставляй, так явно списано. Казалось бы, прямая дорога к «двойке». Но есть нюанс: все — все восемь страниц! — написано от руки. За такое усердие и терпение поставил ему «тройку». © Григорий Гаврилов / ADME
- После пединститута я устроилась в обычную школу преподавать английский. Так переживала перед собеседованием, что почти не спала всю ночь. Но меня взяли сразу — сказали, завтра можно приходить, будут два пробных урока. Я обрадовалась, расслабилась, пришла домой и моментально вырубилась. А проснулась... в 12:30! Первый урок проспала, половину второго тоже, а когда наконец прибежала в школу, старшеклассники уже разошлись. © ШКогвартс / VK
- Болтали с мамой на кухне, она у меня в школе работает. Говорит, самый любимый момент в ее работе — когда весь класс дружно пытается вытянуть безнадежного двоечника. Сначала объясняют намеками и метафорами, потом на пальцах, потом уже прямым текстом. А он всё равно не понимает, потому что не учил. И тогда класс превращается в сборище пещерных людей: каждый машет руками, что-то мычит и пытается донести мысль — но никто никого не понимает. © ШКогвартс / VK
- Однажды дала задание написать небольшое эссе на английском на тему «Моя мечта». Проверяю тетради — у большинства что-то стандартное вроде «хочу стать врачом» или «мечтаю много путешествовать». А у одного написано прямо первым предложением: «Моя мечта — это чтобы в школе отменили сочинения». Ну... честно.
- Однажды я забрал у ученика воздушный шарик — он слишком громко скрипел им на уроке. Проходит две минуты, поворачиваю голову — у него в руках уже другой, синий. Конфисковал и этот. Через мгновение достает красный. Забрал и его. Так продолжалось еще пару минут и еще три шарика перекочевали ко мне на стол.
В итоге не выдержал и спросил:
— Ну и сколько это будет продолжаться?
Он пожал плечами.
— Не знаю... у меня парочка осталась.
Я попросил его открыть рюкзак — и обомлел. Внутри не учебники, не тетради, а целая гора воздушных шариков. Сотни. Все карманы тоже были под завязку забиты. У меня на столе уже лежала небольшая коллекция, а у него в запасе оставался еще целый склад. Парень оказался настолько предан своей задумке, что в конце концов я сдался: сказал, что верну шарики, если он пообещает провернуть этот же фокус на другом учителе. © plessis204 / Reddit
- В первом классе мы учили слово «могучий». Дети по очереди называли примеры: слон, Супермен... все шло предсказуемо, пока один мальчик не заявил:
— Самые могучие существа — младенцы, потому что они могут просто заплакать — и сразу получат все, что хотят. © Hiciao / Reddit
- Как-то вела урок у пятиклашек. Дисциплина, конечно, хромала. Шумели, дурачились, ну я не выдержала и с сарказмом говорю:
— Мне что, тут рядом стоять и наблюдать, как вы «занимаетесь»?
Но один парнишка оказался пронырливее и как отбрил:
— Так вам как раз не обязательно стоять, можно взять стул и сесть. © shaaannon08 / Reddit
- Задаю вопрос, простой совсем, на разогрев. Никакой активности, все молчок. Недоумеваю вслух:
— Что же это такое? Я ожидала лес рук!
На что наш классный заводила отзывается с последней парты:
— Похоже, вы попали на опушку! © RottenHeads / Reddit
- Работала с группой учеников, изучающих английский, и дала им на дом такое задание: нужно было по карте объяснить дорогу в разных ситуациях. Все шло гладко, пока не дошла до последнего, самого мудреного задания. Проверяю ответы и у одного студента читаю: «Слишком сложно. Просто возьмите такси». © Unknown user / Reddit
- Веду уроки искусства у ребят от 16 и старше. Дети у меня хорошие — талантливые, работящие, порой хитрят, конечно, но никогда не хамят. Сижу как-то с одной группой, обсуждаем их работы, и вдруг чувствую запах кофе. Для наших занятий это не редкость — мы используем его, чтобы тонировать бумагу. Но тут слышу возню, поворачиваюсь — и вижу, как одна из учениц достает из термоса кофе, разливает его по маленьким стаканчикам и раздает вместе с печеньем другим ребятам. Прямо таки устроила настоящий пикник посреди занятия. В классах ИЗО строгий запрет на еду, но это было настолько внезапно и забавно, что я только махнула рукой, сказала: «Главное, хорошенько спрячьте улики, чтобы никто не заметил. И больше так не делайте», и сама ухватила себе печеньку. © moosickles / Reddit
- В мою бытность еще практиканткой одного непоседу наказали, лишив перемены, а мне велели проследить за ребенком. Проблема была в том, что он был ужасным болтушкой. Ну я и решила поговорить с ним по душам. Спрашиваю: «Слушай, что могло бы помочь тебе лучше сосредоточиться?»
И тут, о чудо, он замолк и задумался. Ворочал мозгами с целую минуту и в конце выдал:
— Мороженое! © maroonmallard / Reddit
- Я начал преподавать там же, где все еще обучал студентов мой отец, и однажды пришел посмотреть на его лекцию — вводный курс, триста студентов, огромная аудитория. На одном из последних рядов какой-то парень крепко заснул, попросту уткнувшись в стол. И тут папа, не прерывая лекции, спокойно достал из-за кафедры подушку, прошел по рядам, аккуратно подложил ее под голову студента и так же невозмутимо вернулся к теме. В конце занятия все разошлись тихо, как мышки, предвкушая, как через час этот парень проснется и будет абсолютно сконфужен, не понимая, что произошло и где все. © pdraper0914 / Reddit
- Когда работала с первоклассниками, попросила их как-то нарисовать свою семью. Один малыш нарисовал маму, папу и огромного кота, который был в два раза больше родителей. Причина подобных неправильных пропорций? «Ну так кот в семье главный!»
- Во время педагогической практики мне довелось наблюдать за уроками изобразительного искусства. Вел их харизматичный пожилой учитель — такой настоящий вольный художник, которого занесло в стены школы. Он вдохновенно говорил о силе искусства, о том, как оно способно захватить дух, и наконец дал пятиклассникам такое задание: «Прошу вас! Изобразите бушующее море, покажите шторм, который топит даже самые могучие корабли!» И тут с задней парты тянется рука: «А можно я нарисую собачку?» Учитель театрально вздохнул и уже без пафоса сказал: «Конечно, можно и собачку». © Карамель / VK
- Я заканчивала школу с золотой медалью, ни единой плохой оценки. Как-то учитель попросил привести пример иронии. Недолго думая, говорю: «Это Гарри Поттер в последнем фильме. Он искал последний крестраж, хотя сам им и являлся». Глаза учителя стали в два раза больше, и он как выпалит: «Спасибо за спойлеры, Александра. Садитесь. Два!» © Карамель / VK
- После университета устроилась работать в школу и продержалась чуть меньше, чем полгода. Давно знала, что это не мое, но все-таки решила попробовать. Было сложно и неинтересно. Я постоянно ждала какого-нибудь знака свыше, чтобы окончательно принять решение об уходе. Знак пришел ко мне в школьном коридоре, когда в меня врезался третьеклассник, чуть не сбил с ног, затем посмотрел грозно и сказал: «Вы бы свалили отсюда подальше!» Так и сделала на следующий день! © Карамель / VK
Никогда не понимала манеру учителей ставить двойку за ответ, который не то что неверный, а просто им не понравился)