14 учителей, у которых будут не мемуары, а книга анекдотов

Иногда кажется, что в школе все по расписанию: звонки, уроки, перемены. Но только не для преподавателей — у них почти каждый день превращается в комедию положений. Мы собрали реальные истории учителей, которые доказывают: за строгим видом и тетрадями скрывается отличный юмор и бесконечное терпение.