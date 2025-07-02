14 учителей, у которых будут не мемуары, а книга анекдотов

Истории
3 часа назад

Иногда кажется, что в школе все по расписанию: звонки, уроки, перемены. Но только не для преподавателей — у них почти каждый день превращается в комедию положений. Мы собрали реальные истории учителей, которые доказывают: за строгим видом и тетрадями скрывается отличный юмор и бесконечное терпение.

  • Я отвечала за музыку на общешкольных линейках, то есть где-то 500 с лишним детей и учителей. В один прекрасный день школьный гимн вдруг отказался запускаться — техника подвела. Я ляпнула в микрофон: «Секундочку!» — и рванула в свой класс за гитарой (это были еще до-блютусные времена, по старинке). Возвращаюсь, уже почти героиня ситуации, и на радостях спотыкаюсь прямо у входа в актовый зал, на глазах у всей школы, конечно. Падаю, цепляюсь, лечу — и врезаюсь в коллегу, которая просто мирно сидела на стуле. Пока зал затихал от хохота, я мысленно пыталась провалиться под сцену, но пришлось брать себя в руки и играть гимн, делая вид, что все по плану. © Pieaiaiaiai / Reddit
  • Один из моих восьмиклассников — симпатичный такой парень, веселый, но в тот день просто достал. Не грубил, но вел себя как маленький клоун. Вызвала его в коридор, говорю: «Ты же у меня и в прошлом году учился, нормальный был! А сейчас что с тобой? Почему дурака валяешь?» Он замер, подумал серьезно и выдал: «Думаю, это все потому, что у меня пубертатный период...» © themomerath / Reddit
  • Пятый класс. Сижу на табуретке перед всем классом, что-то рассказываю, увлеченно так. Замечаю, что несколько девочек хихикают — не останавливаются, хоть говорю я о серьезном. В итоге строго им заявила: «Девочки, так невежливо себя вести, прекратите!» Те сразу притихли. Вечером прихожу домой, переодеваюсь... и тут вижу: леггинсы весь день были вывернуты наизнанку. А у них, конечно же, белая вставка... ну, вы поняли где. Тут-то до меня и дошло, с чего девчонки ржали. © Educational_Spirit42 / Reddit
Genoveva Kolomyceva
25 минут назад

Постойте, я что-то не пойму, учительница сидит перед всем классом в такой позе, что ученики созерцают её промежность? 👀 Это как?🤦‍♀️

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  • Когда я работала в колледже, обожала придумывать для студентов нестандартные тесты и экзаменационные билеты. Например, делала так, чтобы почти все правильные ответы были под буквой B — кроме одного-двух, спрятанных под A, C или D. Надо было видеть лица ребят, когда они начинали это замечать! В другой раз заморочилась и выстроила правильные ответы в узор — один студент потом признался, что раскусил раппорт и дальше просто дорешал по логике орнамента.
    Иногда вставляла в тест вопросы вроде: «Действительно ли Джа-Джа Бинкс был лордом ситхов?» или «Какая из этих земель не входит в состав Вестероса?» — эти, конечно, не засчитывались, просто для фана.
    А еще на каждый экзамен делала один счастливый билет с заданиями вроде: «1. Напишите полное ФИО преподавателя. 2. Нарисуйте котика».
    Эх, золотое было время! © Миранда Буш / ADME
  • Мама одного мальчика в моем классе была категорически против принципа «тайм-аутов» — считала, что это вредно для развития. Результат: ребенок носится как ураган, ни с кем не дружит, правила игнорирует. Я начинаю потихоньку вводить дисциплину: если балуется — пару минут сидит в стороне, пока не успокоится и не объяснит, почему натворил то, что натворил. Иногда лишаю печенья, если совсем уж разошелся. Так эта мамаша устроила скандал на весь класс, уверяла заведующую, что я «подавляю личность» ее ребенка.
    Ну а я продолжила делать, как считаю нужным — и через пару недель мальчик стал спокоен, дружелюбен и даже начал вслух гордится своими успехами. А еще через пару дней его мать подошла ко мне после занятий и тихонечко так: «А вы бы не могли рассказать, как правильно эти тайм-ауты делать?..» © Unknown author / Reddit
  • Как-то мальчишки в соседнем кабинете сломали раковину. Их одноклассница увидела меня и говорит: «Там раковину сломали! Наша учительница расстроена. Вы к ней пойдете?» Я спросила зачем, а она такая со всей серьезностью: «Ну... вы не хотите поговорить с ней об этом?» Помяните мое слово, психологом будет! © Подслушано / Ideer
  • Решила больше не красить волосы — пусть растут, как есть. А они, надо сказать, все белее и белее становятся. Я к этому спокойно относилась, пока однажды третьеклассник, выходя из школьного автобуса, буднично так не заявил: «Вы сегодня особенно старенько выглядите!» Я такая: «Прости, что?!» А он смотрит на меня с самым невинным лицом и объясняет: «Ну, это из-за волос. Они сегодня особенно белые!» — и радостно поскакал в строй. © svgavg / Reddit
  • Разбираем времена, ученики запутались. Объясняю:
    — Смотрите, Present Perfect — это то, что уже произошло, но актуально и сейчас.
    С задней парты голос:
    — Типа, как я когда-то учил это правило, но сейчас все равно не ничего понимаю?
Тëтя из интернета
2 часа назад

Седые волосы старят абсолютно всех, увы. Никто не заставляет закрашивать седину, но нужно быть готовым к производимому эффекту. :(

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  • Джон и Фред ведут презентацию на уроке французского, а кто-то в классе мешает и постоянно перебивает. Меня это достало, спрашиваю:
    — Кто болтает? Кто мешает презентации?
    Класс хором:
    — Джон!
    Я в замешательстве:
    — Так Джон же ее и ведет!
    Ну в общем, как оказалось, Джон перебивал свою собственную презентацию. © Leebelle3 / Reddit
  • Мой коллега, который, как и я, преподает биологию в старших классах, рассказал, как однажды раз к нему в класс зашел директор и при всех начал отчитывать его за то, что он якобы слишком часто отправляет учеников к завучу за плохое поведение. Мол, нужно самому справляться с дисциплиной на уроках. И вот прямо в процессе этой нотации директор вдруг останавливается, смотрит на двух шумных учеников... и сам отправляет их к завучу. Мой коллега чуть язык не прикусил, чтобы не сказать вслух: «Ну да, рассказывайте еще, как не надо делать». © quilsom / Reddit
  • Работаю учителем истории в школе. В пятом классе изучали историю Древней Греции. Однажды на уроке мальчик назвал меня Афродитой Викторовной. Кажется, именно в тот момент я передумала ставить ему «двойку» в четверти. © Подслушано / Ideer
  • Один ученик сдал курсовую, которая явно была скопирована откуда-то — его уровень английского даже близко не позволял написать такой текст. Он все отрицал и начал уже возмущаться, пока я не указала ему на маленькую деталь: внизу страницы он забыл удалить оригинальное уведомление об авторских правах. Просто скопировал и вставил статью целиком, вместе с копирайтом. Он только усмехнулся, когда я поставила ему ноль баллов. © mud***** / Reddit
  • На очередном уроке японского заявила:
    — Ребята, сегодня мы начнем учить ваши первые, очень простые, но самые настоящие иероглифы!
    Класс расщебетался, кто-то вдохновленно выпалил «Наконец-то!», кто-то более деловито поинтересовался у соседа «Ручку одолжишь?» А с последней парты раздался тяжелый вздох:
    — Ну все... теперь мама будет думать, что я могу читать татуировки.
  • Собираю тетради с самостоятельными после урока, один из учеников, обычно супер-молчаливый, подходит ко мне со своей. Тянусь ее взять, а он вдруг заявляет драматично так:
    — Вы проверяйте, пожалуйста, осторожно... я туда вложил все свои надежды.
    Потом выдерживает паузу и добавляет:
    — Особенно на четверку.
    Тут уже не выдержали ни я, ни класс, хохот был — аж парты подпрыгнули. «Надежды», к слову, были оформлены аккуратно и без единой ошибки.

Да уж, преподавателям скучно не бывает. А если к тому же читать школьные чаты — кладезь уморительных недоразумений — так вообще пресс можно накачать от хохота.

Комментарии

Уведомления
Леди Мондегрин
48 минут назад

И поставила учительница тому ученику четвёрку, хотя работа была написана на пятёрку. Но нельзя ж надежды разрушать!

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