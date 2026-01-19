во хорошо , в старые времена многие девы без мужиков рожали , а Геннадий и не знал , он крокодил , а бабушка старуха шопокляк .
15+ случаев, когда под маской «божьего одуванчика» скрывалась та еще бабуля-хулиганка
Истории
3 часа назад
Пока одни бабушки мечтают о «заслуженном отдыхе» и грядках, другие крутят шашни с дедульками, троллят мошенников по телефону и участвуют в конкурсах красоты. Наши сегодняшние героини слеплены как раз из такого теста.
- Стояла в очереди на кассу, передо мной бабулька уже расплачивалась. Дает она кассиру крупную купюру, а девица глаза закатывает: «У меня мелочи на сдачу нет!» Я уже хотела вступиться, но бабуля сделала ход конем и все обалдели — она достала из сумки кулечок с монетами и высыпала целую гору. Кассир давай опять возмущаться, мол, да сколько я это все считать буду, это кучу времени займет. Бабуля спокойно выдала: «Милочка, мне 76 лет, и я никуда не спешу. А вы молоденькая, у вас времени все равно много». Вся очередь упала со смеху. Ну, кассир и стала с обреченным видом считать монетки.
- Я живу далеко от своей бабули, мы только созваниваемся. Проведать ездит моя мама. Буквально на днях приезжает к бабуле, заходит в квартиру, а там мужик какой-то сидит. Геннадий зовут. Начали мы обзвон бабушкиных подружек. Выяснилось, что встречается бабушка с тем Геннадием уже полгода и похоже, что он у нее живет. После расспросов узнали, что бабушка с ним знакома с молодости. Могла построить семью с Геннадием, но передумала и выбрала моего дедушку. В общем, любовь у них случилась на старости лет. Бабушке моей 74 года и другу ее примерно столько же. Ожила, расцвела бабулька. Сколько себя помню, все мне рассказывала про то, как ей никто не нужен и что мужик в доме лишний. © lutseferiya / Pikabu
«Мои бабушка с дедушкой сделали эту фотку в 70-х годах. Это конкурс красоты. Говорят, народ рукоплескал женщине под номером 7. Шикарная бабуля!»
- Мамочка на детской площадке жаловалась другой: «Поесть приготовь, убери, на работу сходи. Скорей бы на пенсию», — и кивает на бабулю на лавочке. Та хмыкнула: «Дочка, подойди, я тебе секрет шепну». Мамочка подошла и нагнулась, и тут бабка как гаркнет: «Делегирование!» Мамочка аж подскочила, а меня на смех прорвало. Бабка решила усилить эффект: «Не знаешь такого слова — запиши и в интернете посмотри. Я уже 40 лет применяю», — и летящей походкой куда-то упорхала.
- Как-то с мужем выбрались в город без детей. Выехали из дома, едем болтаем. Муж рассказывал про Турцию, как раз вернулся из рабочей поездки. Стоит бабушка на заправке и голосует. Посадили ее и дальше болтаем, заехали в город. Добрались до СТО, потом — в ТЦ, а потом — на рынок. И тут голос сзади: «Дети, вы не хотите высадить меня?» Я закричала, муж заорал, бабулька запищала. Мы просто забыли, что в салоне она сидит. © asha_life_03
- Приехала в гости к бабушке, а у нее новый диван. Купила? Нет, сама сделала. Ей было скучно, и она сделала диван. Вот мне вчера было скучно, и я смотрела, как белки дерутся, а она диван сделала. 90 лет бабуле, а энергии больше, чем у всей остальной семьи вместе взятой. © Подслушано / Ideer
«Поглядите на мою крутецкую бабулю. 1952 год»
На пенсии хорошо жить, если у тебя пенсия большая и ничего не болит. Но чаще всего, блин, болит чуть ли не везде. Так что молодые зря завидуют.
- У меня самая крутая бабушка на свете! Я ею всем хвастаюсь: она купила себе пятый айфон раньше, чем я купила себе четвертый. На 61-й день рождения я подарила ей велосипед, а еще она 2 раза в неделю ходит в бассейн, работает, по субботам едет топить баню в частный дом, обожает мои самые рваные джинсы и гоняет в моих кроссовках. © Подслушано / Ideer
- Я сделала салат с креветками. Попросила маму отнести бабушке тоже. Мама с чего-то решила, что бабушка креветки не любит, и очень заботливо их все выковыряла и съела сама, о чем рассказала бабушке. А бабушка любит креветки. В итоге, чтобы успокоить эту гневную старушку, я купила целую пачку креветок ей одной и нажарила их. Такого возмущенного лица я у бабушки давно не видела! © by.erofeeva
- Опаздываем с бабулей (ей 81 год) на встречу и идем довольно быстро. Я говорю: «Может, помедленнее?» Тут бабуля хватается за грудь и, повисая на моей руке, начинает оседать. Я перепугалась, а она вдруг выпрямляется и такая: «Что, испугалась? Давай догоняй!» — и чуть не бегом вперед почесала. © svetasolanada
«Моя супербабушка. Середина прошлого века»
- Моя бабушка по папиной линии жила у своей дочери. Но на время отпуска тети мы забирали ее к себе. Ей на тот момент было 90 лет. В то время квартирные воры промышляли — звонили по квартирам, проверяя, есть ли кто дома. Так вот, бабушка была дома одна и, почуяв движуху на лестничной клетке, ходила под дверью и громко звала: «Володя, бросай точить топор, обедать пора!» И топала, как мужик, надев большие ботинки. © lenademina_universe
- Бабушка в 67 лет имела две квартиры, дачу и участок. В одной квартире жил брат с семьей. В один момент бабушка выгоняет брата, продает все и покупает дом у моря. Летом сдает в аренду половину и живет кайфует. Вся семья извелась, а я ликую, ведь ушлый братишка так надеялся заграбастать ту квартиру. Я вот вообще ни на что не рассчитывала: бабуля всю жизнь жила, думая только о себе, с чего вдруг сейчас что-то поменяется? © Подслушано / Ideer
- В магазине вчера. Две бабульки стоят. У одной зазвонил мобильный. «О, — говорит, — опять этот номер звонит». И такая в трубку: «Хэллоу? Хэллоу?» — и вся трясется от смеха. Вторая забирает телефон и начинает лопотать что-то по-тарабарски. Обе корчатся от смеха, а я не удержалась и засмеялась вместе с ними. Сказала им, что они настоящие хулиганки, и мы разошлись, хихикая. © blu_raven17
«Моя бабуля и ее дерзкая шляпка. 1961 год»
Честно, не знаю, что должно быть в голове, чтобы такую клумбу на нее взгромоздить)
- У прабабушки на юбилее дед начал меня отчитывать за тату. Пра стукнула кулаком по столу: «В моей семье за это никого чихвостить не будут». На руке у нее тоже тату c именем. В юности доказывала парню, что она не трусиха. Только имя не парня, а ее собственное. На его резонный вопрос почему, она ответила: «Я доказала, что я не трусиха. Если б написала твое имя, я б доказала, что мозгов у меня нет». В общем, дед замолчал. © nebesitmir
- Мы как-то приходим к бабушке, а у нее литровая банка изумительной красной икры, наполовину съеденная. Мы в шоке. Она нам говорит: «А чего на нее смотреть? Берите и ешьте. Ложками. В рот. Вот так», — зачерпывает столовую. © ula_tabula
- Я как-то утром бежала по делам и заскочила в супермаркет купить попить. Подхожу к кассе и встаю за бабушкой с корзинкой. В одной руке сок, в другой — мелочь. Тут из недр мчится дедуля и громогласно требует, чтобы я его пропустила, ибо не развалюсь постоять подольше, а он старенький. Я еще не успела сформулировать ответ так, чтобы цензурно, как на шум развернулась бабулечка, оценила ситуацию и, игнорируя деда, сказала мне со своим одним соком идти вперед. Лицо деда в этот момент — просто шедевр. © CanNeverBeFound / Pikabu
«Смотрите, какую крутоту мне вышила моя бабулечка»
«Да пребудет с тобой Сила, Винс».
- У всех бабушки как бабушки, а у меня бабушка по профессии повар и дома никогда не готовила. Но вот уже месяц как бабушка ушла на пенсию и решила наверстать упущенное. Когда мы с братом приехали к ней, для нас была приготовлена 15-литровая кастрюля макаронов и огромный поднос с курицей. Бабушка не отпускала нас, пока мы все не съели... © Подслушано / Ideer
- Работаю в магазине. Вчера пришла за холодильником бабушка. Минут 40 выбирала, задавала кучу вопросов, я аж устал рассказывать. Выбрала навороченную модель. Пошли оформлять, и тут оказалось, что она хочет оплатить не деньгами, а бонусами. Достала смартфон, а у нее там больше 40 тысяч бонусов. Хочу к этой бабуле на тренинги по финансовой грамотности. © Подслушано / Ideer
- Готовились мы к застолью. Младшая бабушка Маша заставила мою бабулю резать копченую колбасу и наказала строго: «Режь эллипсно». Эстетка она у нас. Через какое-то время приходит проверить, а на тарелке только половина колбасы порезана. На вопрос, где остальное, бабуля ехидно ответила: «Так она не эллипсно получилась и я ее съела, чтоб внешний вид не портить». © Svrk / Dzen
«Бабулечка моя была из того сорта бабушек, которые тебе готовы то пельмешек слепить, а то и угостить чем-нибудь эдаким»
Интересно, сколько времени надо двоим внукам, чтобы съесть 15 литров "макаронов"?
- Как-то вечером я готовилась к экзамену и тут слышу, как из другой квартиры, во всю мощь колонок, играют современные рок-песни. «Ну, молодежь развлекается», — подумала я. Стучусь туда, а дверь мне открывает милая старушка, по какой-то причине одетая в шлем и налокотники. Оказывается, они на пару с дедом решили проучить внуков, которые назвали их «древними». И вот, пожалуйста, рассекают теперь по двору на скейтах. © Палата № 6 / VK
- Подруга в коротком сарафанчике вышла к подъезду, а там бабки сидят. Две обычные и одна с фиолетовыми волосами и ярким макияжем. Последняя громко цокает языком, кивая на короткий подол. А обычная хмыкает и на весь двор низким басом выдает: «Молчала бы уж. Этот дом еще помнит те времена, как ты гуляла, когда Толик твой по морям катался». © sova.spljuha / Pikabu
Еще больше крутизны старшего поколения в этих наших материалах:
