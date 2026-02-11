20 голливудских звезд, которые смотрелись бы в наших любимых телепередачах как родные

В детстве мы мчали к экранам телевизоров, чтобы посмотреть очередной выпуск программ ’Зов Джунглей’, ’Угадай мелодию’ или ’Самый умный’. Но что, если бы вместо Валдиса Пельша на экране появился бы Педро Паскаль, а Тину Канделаки неожиданно сменила бы Пенелопа Крус? Мы решили немного похулиганить и провести шуточный кастинг среди голливудских звезд на роль ведущих любимых передач.

Педро Паскаль не обделен чувством юмора, а, главное, умеет ладить с детьми. Поэтому он хорошо бы смотрелся в передаче «Зов джунглей»

Кэмерон Диас хороша в комедийных ролях, одна игра в «Маске» чего стоит. Так что она отлично вела бы «Аншлаг»

Джон Литгоу — настоящая душка и немного похож на доброго дедушку. Он точно смог бы радостно принимать подарки и подбадривать участников в «Поле чудес»

С Брэдом Питтом игра «Угадай мелодию» явно не была бы скучной. С таким ведущим и присутствия самих игроков не потребовалось бы

Джейми Ли Кертис не впервой изображать на экране безжалостную даму. Из нее бы получилась отличная ведущая для «Слабого звена»

Если уж Мэтт Деймон с Беном Аффлеком смогли вместе написать оскароносный сценарий, то и с разными поделками в «Очумелых ручках» они бы справились

Сальма Хайек была бы отлично ведущей для программы «Давай поженимся!» Ведь при виде нее зрители тут же начинают мечтать о браке

Кто бы из подростков не хотел, чтобы Пенелопа Крус назвала его «Самым умным»? Да любой бы для этого энциклопедию вызубрил

Если бы Джаред Лето вел «МузОбоз», зрители бы млели даже от исполнения гамм учениками музыкальной школы

Кому же еще вести дог-шоу «Я и моя собака», как не Киану Ривзу? Он же в «Джоне Уике» ради своего песеля целый преступный синдикат уничтожил

Учитывая, что сам Райан Гослинг появился на телеэкране в детстве, из него бы вышел отличный ведущий для передачи «Сам себе режиссер»

Дженнифер Энистон точно бы позаботилась, что бы все пары из передачи «Любовь с первого взгляда» отправились в романтическое путешествие

Том Круз в качестве ведущего «Утренней почты» смог бы быстро разбудить зрителей и в выходной день

Кто бы не хотел обсудить свои проблемы с Дэвидом Харбором в «Моей семье»? Этот человек точно умеет справляться с неурядицами у домашних. Ну и с монстрами заодно

Мэрил Стрип смогла бы создать волшебную атмосферу в передаче «В гостях у сказки». Ей и самой доводилось в таких лентах играть

Райан Рейнольдс со своим чувством юмора и любовью к шуткам придал бы огоньку передаче «Счастливый случай»

Возможно, Дженнифер Лоуренс в качестве ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» и не смогла бы утихомирить детей. Зато вместе с Филей и Степашей объединила бы все дистрикты

Если бы Леонардо Ди Каприо вел «Галилео», интерес к науке у молодежи вырос бы в разы

Учитывая, что Скарлетт Йоханссон сама поет, из нее бы вышла отличная ведущая для «Музыкального ринга»