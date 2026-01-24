Анна Каренина не бросилась под поезд. Она прожила долгую жизнь, пережила мужа, революцию и гражданскую войну. Почти выжившая из ума одинокая женщина коротала дни в московской коммуналке на садовой. И однажды на трамвайных путях разлила подсолнечное масло.....
Гэтсби в панельке, а Холмс — в Древнем Риме: как изменились бы герои классики, если бы перепутали эпохи
Литература подарила нам персонажей, образы которых читатели любят и лелеют десятилетиями. Но что, если бы Анна Каренина сменила бархатное платье на шелковое кимоно, а Гэтсби устроил вечеринку не на вилле, а в панельной девятиэтажке? Мы отправили 16 культовых персонажей в путешествие во времени, только за всеми не уследили: кого-то затянуло в глубокое прошлое, а других занесло в неоновое будущее.
Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Мы представили Анну Каренину в амплуа античной китайской красавицы. Согласитесь, им с Вронским идут эти наряды?
Мы перенесли Джея Гэтсби в 90-е годы. Уверены: Дейзи бы точно не устояла
А что, если бы легендарный дуэт Шерлока Холмса и доктора Ватсона сложился в Древнем Риме?
Агент 007 в индийском облике. Вот так бы мог выглядеть Джеймс Бонд, если бы жил в Индии в 1960-е годы
Фродо Бэггинс отправился на поиски кольца, но в Англии 1990-х, уже представили? Мы — да!
А вы когда-нибудь задумывались, как бы выглядела самая строгая няня во времена пиратов? Какое бы у нее было прозвище?
Еще один горячо любимый публикой детективный гений — Эркюль Пуаро, только в эпоху Ренессанса. Мы уверены, что ему бы там точно понравилось!
Джейн Эйр в реалиях времен Великой Депрессии, прочитали бы?
А что, если бы Эдмон Дантес жил в Древнем Египте? Какой бы из него получился граф Монте-Кристо?
Мальчик, который выжил, попадает на земли средневекового Средиземноморья. Какие испытания ждут его на этом пути?
А если отправить Алису из Страны Чудес в солнечную Италию 1960-х?
Знаменитый Ахиллес Гомера в 2010 году? Выглядит чрезвычайно свежо
Маленькая Элли отправилась в Изумрудный город. С одной поправкой — в наших фантазиях действие происходит в Викторианскую эпоху
Нам стало интересно, как бы выглядел справедливый и самоотверженный Робин Гуд, если бы он жил в будущем
А что, если бы события романа «Преступление и наказание» происходили не в сером Петербурге 19 века, а в колоритном Париже 18 века?
Как бы разворачивался сюжет романа «Евгений Онегин», если бы действие происходило во времена инков?
