9 книжных персонажей, которым не помешала бы помощь психолога. Глядишь, и судьба бы другой была

Строить свою жизнь на постулатах классической литературы хочется далеко не всегда. Герои великих произведений совсем не выглядят образцами для подражания. Что ни персонаж, то экземпляр с нестабильной психикой. Мы обратились к психологам за более подробным объяснением о том, что же не так с некоторыми литературными героями.

Мастер и Маргарита («Мастер и Маргарита»)

Герои прониклись друг к другу с первой секунды знакомства и не могли уже даже дышать друг без друга. Многие скажут, что у мастера и Маргариты невероятно сильные взаимные чувства. А психологи утверждают: здесь речь идет о созависимости. Оба героя встречают друг друга, переживая непростой период. Маргарита много лет живет с нелюбимым человеком и жаждет наконец познать настоящую любовь. У Мастера за плечами тоже несчастливый брак. Герои становятся друг для друга глотком свежего воздуха. Мастер уже не может творить без своей музы, а Маргарита жертвует многим ради любимого. В реальности, по словам экспертов, такой роман даже не протянул бы долго. Потому что невозможно построить здоровые отношения, когда люди растворяются друг в друге и теряют собственную личность.

Жорж Дюруа («Милый друг»)

Эксперты приписывают этому персонажу асоциальное расстройство личности. Люди с таким диагнозом обычно не имеют никаких привязанностей, не соблюдают общепринятые правила и нормы морали, не мучаются угрызениями совести. Дюруа и впрямь подходит под это описание. Герой плюет на какие-либо правила ради того, чтобы подняться вверх по карьерной лестнице. У него нет друзей. Он вообще на дух не переносит людей и только пользуется ими. Так, женщины нужны ему либо ради удовольствия и развлечения, как Клотильда, либо для достижения амбициозных целей, как Мадлена. Причем ни в одном своем поступке Жорж не раскаивается. Вместо этого он обвиняет других в своих неудачах или вовсе применяет агрессию.

Илья Обломов («Обломов»)

Еще один герой с расстройством личности, только теперь уже генерализованным тревожным. Люди в этом состоянии чуждаются общества, остро реагируют на любую мелочь, приносящую дискомфорт, и на все смотрят пессимистично. Обломов действительно избегал социального взаимодействия, добровольно заперев себя дома, и боялся общаться с людьми. Кстати, такие люди еще и часто имеют проблемы с самооценкой. Так, Илья Ильич считал, что не справится с трудностями и проблемами. По этой же причине он отказывался работать: вдруг у него ничего не будет получаться. А взаимодействовать с окружающими ему во многом мешал страх показаться нелепым и опозориться. Хотя такие люди часто просто с недоверием относятся к людям. Обломов, например, не мог поверить, что красавица Ольга Ильинская могла влюбиться в такого, как он. Поэтому все поступки героя были не из-за лени, а из-за психологической проблемы.

Григорий Печорин («Герой нашего времени»)

Печорин не просто не склонен привязываться к людям — он старательно избегает сближения с ними и проявления своих истинных чувств. Например, Веру герой явно любит по-настоящему, но показать эту любовь он не способен. Поэтому, по словам девушки, отношения с Григорием приносят ей одни несчастья. Таких людей психологи называют контрзависимыми. Свои чувства и эмоции они скрывают из боязни, что в ответ им могут причинить сильную боль. А отношений сторонятся, держась за свою свободу. Людям в таком состоянии также присущи вечное ощущение скуки от всего вокруг, неспособность сострадать окружающим, отрицание вины за свои поступки, рациональность и вместе с тем импульсивность. Эти черты отличают и Печорина.

Ромео («Ромео и Джульетта»)

Специалисты находят у героя признаки нарциссизма. До знакомства с Джульеттой Ромео пылал страстью к другой девушке. Но, когда та его отвергла, он тут же обиделся на нее — как она посмела не обратить внимание на такого прекрасного юношу — и переключился на новую пассию. А имя первой своей музы даже забыл. Отношения героя с Джульеттой построены не на большой любви, а на его попытке доказать свою неповторимость. Стремление Ромео самоутвердиться за счет нового объекта симпатий, который наконец-то будет им восхищаться, прямо указывает на то, что он нарцисс. И, кстати, грезы о сказочной любви и идеализация партнера — тоже признаки нарциссизма.

Золушка («Золушка»)

Девушка, не по доброй воле пахавшая на мачеху и сводных сестер, получила шанс освободиться от их гнета. Но вместо того, чтобы мудро воспользоваться дарами феи-крестной (например, зарекомендовать себя во дворце и найти там оплачиваемую работу), Золушка выбрала другой путь. Она решила захомутать принца. Эксперты утверждают: налицо психологическая проблема. Золушка подсознательно избегает возможности стать независимой. Она боится, что без помощи мужчины не справится, поэтому без мужика шагу ступить не может. А ведь в иных обстоятельствах героиня наверняка послала бы принца куда подальше и не пошла бы за него замуж. Такое поведение даже получило название «комплекс Золушки». Женщины с этой особенностью боятся, что без мужчины потеряют себя и свою женственность. Поэтому стараются, чтобы рядом с ними всегда был тот, кто будет решать их проблемы.

Джей Гэтсби («Великий Гэтсби»)

Мужчина, который так сильно и преданно любит женщину, что готов весь мир ради нее перевернуть, не может не восхищать. Однако, если посмотреть на персонажа более трезво, Джей Гэтсби внушает опасения. Он явно страдает навязчивой идеей. Герой не просто упорствует в том, чтобы добиться успеха и любимой девушки, — он одержим этим. Существует даже психологический термин, связанный с этим персонажем. Синдром Гэтсби (или гэтсбинг) характерен для людей, которые пытаются привлечь внимание потенциального партнера, создавая себе крутой образ. У Джея это выражалось в том, что он сорил деньгами направо и налево и закатывал вечеринки только ради одной девушки. Если бы не его навязчивая идея, он наверняка давно плюнул бы на бывшую. У современных людей, кстати, синдром может проявляться и немного по-другому. Например, когда люди пытаются доказать своим бывшим партнерам, что те многое потеряли, и выкладывают в соцсетях фото своей красивой жизни.

Анна Каренина («Анна Каренина»)

Несчастливый брак, в котором нет никаких чувств, доводит женщину до того, что она решается на измену. Каренина всю себя отдает любви к Вронскому, но и тот, в конце концов, оказывается не слишком чутким. Так картина выглядит со стороны Анны. На самом деле муж и любовник ни при чем, просто у героини пограничное расстройство личности. Люди с таким диагнозом постоянно ищут смысл своей жизни, боятся быть брошенными, подвержены сильным отрицательным эмоциям. А отношения с близкими у них нестабильны: то превозносятся до идеала, то обесцениваются. Еще психологи видят у Анны признаки истерической личности. Что бы ни происходило в жизни героини, в душе у нее все равно разлад. Она недовольна браком с Карениным, потом жизнью с Вронским, даже рождение ребенка ее не радует. Усугубляет состояние женщины отчуждение в обществе. И все, на что она оказывается способна, — это жалеть себя, обвинять других и еще больше погружаться в депрессию.