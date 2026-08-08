17 светлых историй о дружбе, от которых на душе не кончается лето

Жили-были три друга.

Хорошо жили.

Все были счастливы и клялись в вечной дружбе.

Но однажды, после 25 лет совместной жизни я развелся со своей тогдашней женой.

И эти два "друга" вычеркнули меня из своей жизни.

Сказали, что я пре́дал их всех.

Вопрос: чьи они были друзья?..