17 светлых историй о дружбе, от которых на душе не кончается лето

Истории
08.08.2026
17 светлых историй о дружбе, от которых на душе не кончается лето

Настоящая дружба не всегда проявляется в громких поступках — чаще она живет в маленьких радостях, вовремя протянутой руке помощи и искренней поддержке. Именно такие жизненные истории мы предлагаем прочитать в этой статье. Они дарят тепло и еще раз напоминают, что счастья становится больше, когда рядом есть друг.

  • С подругой открыли цветочный магазин. Год работали чуть ли не в минус. Как-то прихожу, а дверь заперта, вывеска другая, внутри копошится моя Юля с какими-то незнакомыми людьми. Стучусь, Юля открывает и говорит: «Ты только не волнуйся, это съемочная группа кино! Им нужен был интерьер цветочного магазина, а наш идеально подошел. За аренду хорошо заплатят, и мы наконец купим новые стеллажи и витрины с подсветкой!» Вывеску поменяли ради съемок, а дверь заклинило в самый неподходящий момент, пришлось срочно менять замок.
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  • Недавно мне написал в соцсетях друг детства и попросил созвониться. Во время разговора он вдруг вспомнил, что почти четверть века назад занял у меня денег на телефон, но долг так и не вернул. Оказалось, все эти годы это его не отпускало, и теперь он очень хотел наконец закрыть этот вопрос. Он заметно волновался — было слышно, как важно ему, чтобы я не держал на него обиду. А я, честно говоря, забыл эту историю. Зато после нашего разговора я испытал огромную благодарность, ведь человек спустя столько лет решился снять этот груз с души. После нашего разговора на душе стало удивительно легко и тепло, потому что он был действительно искренним.
ilya_ilmush
Atma
только что

Занял 2 копейки, чтобы с уличного телефона позвонить.

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  • Вот уже 7 лет у нас с тремя подругами есть традиция: встречаться в первое воскресенье зимы. Мы познакомились еще в школе, но сдружились, только когда окончили вуз. На встрече есть регламент: сплошной позитив, никаких сплетен или жалоб. Мы делимся только радостными событиями, своими свершениями и вспоминаем наши общие счастливые моменты. Мы очень ценим каждый прожитый день.

Встретились спустя 15 лет

© AleksaAleksa / Pikabu
  • Когда нам было по 15 лет, моей лучшей подруге понравился парень из юношеской хоккейной команды. Она не знала, как с ним познакомиться, а я придумала, как мне тогда казалось, гениальный план. Начала оставлять под его фотографиями колкие комментарии, а подруга — отвечать мне и защищать его. Парень быстро заметил эти обсуждения и написал ей. План сработал. Хорошая ли я подруга? Вопрос спорный.
gt.shelf
SeledkinaMama
только что

Это было рискованно, некоторым колючки нравятся больше «мамочек-защитниц»

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  • Когда я училась на первом курсе, без памяти влюбилась в водителя маршрутки. У него были такие красивые руки, а еще он бесплатно подвозил бабушек — ну как тут было не обратить внимание? Рассказала об этом подруге, а она решила помочь и незаметно положила мою фотографию между сиденьями в его маршрутке. Потом призналась, и я только спросила: «Как думаешь, какова вероятность, что он решит, будто я сама ее там оставила?» Подруга лишь ойкнула.
olgasitni
Людмила Пшеничная
только что

Так есть продолжение этой истории. Читали. Что потом эта подружка ( с фотографии),на остановке зашла в маршрутку этого водителя.И, водитель увидел её в зеркале заднего вида,узнал её,улыбнулся.
Когда она выходила,водитель протянул ей её же фотографию со словами,что она забыла фото в маршрутке .😁

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«Мы с лучшим другом спустя 33 года: слева нам по 13 лет, справа — уже 46 и 47»

© Penguardo / Reddit
  • «Выйду замуж только за того, кто найдет мне это», — упрямо повторяла сестра с самого детства. И почти 20 лет спустя ей сделал предложение друг детства. И перед тем как подарить кольцо, он сказал: «Я даже за границу ездил, чтобы собрать всю коллекцию». В коробочке рядом с кольцом лежала ее мечта из детства — полная коллекция бегемотиков из Kinder. Сестра сдержала свое слово.
alex_khval
Atma
только что

За 20 лет со времён детского сада времени достаточно для всех бегемотиков.

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  • Когда-то я познакомила лучшего друга со своей младшей сестрой, и они быстро нашли общий язык. Тогда они в шутку называли друг друга «любимый» и «любимая», даже не думая о том, к чему это приведет. Прошло немало времени, и друг уехал в другой регион. Но два года назад он решил вернуться, а моя сестра предложила всем встретиться. И вот спустя столько лет шутка стала реальностью: 17 апреля эти двое поженились. Теперь мой лучший друг — еще и мой зять. А ведь когда-то все начиналось просто с веселого обращения друг к другу.
annaiskrennyaya
  • Сидим вчера с сыном, смотрим мультики, а жена на встречу с подругами ушла. Звонит мне друг детства, а мы с ним не виделись уже несколько лет. «Дружище, я в твоем городе! Давай увидимся!» — уговаривает он. В итоге собираемся, беру ребенка и еду в кафе. Захожу внутрь и вдруг вижу за одним из столиков свою жену в компании подруг, а рядом с ней сидит тот самый друг! Она смотрит на нас удивленно. Все оказалось просто: одна из ее подруг — девушка моего друга. Вот так мы случайно встретились все вместе в одном кафе.
alex.rexby

«Подруга прислала подарок, хотя никогда не была у меня в гостях и не знала о моем старом наборе. Слева — прежняя ложка, справа — новая из подарка»

© BotyaB / Pikabu
  • Эта история произошла, когда мне было лет 8. Как-то ночью меня разбудили радостные голоса: мамин и еще чей-то. Плетусь, толком не проснувшись, на кухню. Там мама обнимает какую-то женщину, обе счастливые и с влажными глазами. Мама пояснила, что это Галина, подруга студенческих лет. Они с Галей были родом из разных мест, но учились в одном городе. А после учебы каждая уехала в свою деревню. Сначала были письма, потом, как это часто случается, переписка стала редкой. Однажды по работе в деревню Гали приехал наш сосед — он на грузовике что-то перевозил и познакомился с ее семьей. В разговоре выяснилось, что он не просто из нашей деревни, а еще и живет в соседнем доме. Тогда он предложил Гале поехать вместе с ним и навестить нас. Дорога занимала около восьми часов. Галина собралась буквально за полчаса и отправилась в путь. Без долгих звонков и раздумий. Сейчас мне даже трудно представить, чтобы кто-то так легко сорвался к близким, особенно к человеку, которого давно не видел. Они с мамой потом разговаривали почти три дня без остановки. Когда Галина уехала, мама еще долго ходила счастливая. И до сих пор от этого воспоминания чувствую какое-то особенное тепло.
  • С одной подругой мы дружим уже 16 лет, с другой — 13. За это время мы стали настоящей семьей: общаемся не только мы, но и наши близкие, а наши дети тоже подружились. У меня даже есть традиция: когда покупаю посуду — тарелки, бокалы или салатники — всегда беру минимум шесть штук. Потому что знаю: скоро мы снова соберемся все вместе за одним столом. А еще мои девочки стабильно ставят лайки под моими постами. Мне очень повезло.
mary_medvedchuk
Патроннъ 163
только что

Жили-были три друга.
Хорошо жили.
Все были счастливы и клялись в вечной дружбе.
Но однажды, после 25 лет совместной жизни я развелся со своей тогдашней женой.
И эти два "друга" вычеркнули меня из своей жизни.
Сказали, что я пре́дал их всех.
Вопрос: чьи они были друзья?..

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  • Когда-то в подъезде моей бабули жила ее хорошая подруга Галина Семеновна. Позже она переехала в другой город и открыла цветочный бизнес. Моя бабушка и сама большая любительница цветов: у нее на участке растут астры, васильки, хризантемы. А надо сказать, что бабуля совершенно не умеет принимать подарки. Недавно она заказала у Галины Семеновны семена на 800 рублей. Но подруга почему-то не присылала реквизиты для оплаты, хотя посылку уже отправила. Бабушка не растерялась — сама нашла данные магазина и перевела деньги. А когда позвонила уточнить, Галина Семеновна призналась: «Не надо ничего платить, это подарок старой подруге». Как же бабушка ворчала, когда открыла посылку и увидела, что там, помимо ее заказа, были и другие семена в подарок. Иногда дружба требует умения принимать заботу.
Mefody Domovoy
только что

Я не понял насчет реквизитов.
Подруга где-то купила семена на 800 рублей и отправила бабушке.
Бабушка должна была вернуть деньги подруге, но перевела их не ей, а в магазин.
То есть магазин получил деньги два раза, а подруга ни разу.

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«За 30 лет дружбы у нас поменялся только оттенок волос»

© Platinum_peke5165 / Reddit
Olga Kessler
только что

Очень классные девчонки 🥰 и мне кажется, что девочка блондинка слева -это девушка брюнетка слева, и, соответственно, девочка брюнетка справа - это девушка блондинка справа 🤷🏼овалы лиц соответствуют только так🤷🏼

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  • Муж знакомой начал замечать, что мелкий ремонт по дому делается — там подкрашено, тут привинчено. Жену спрашивает — она говорит, что сама сделала. Он не поверил, жена у него принцесса-белоручка. В итоге выяснилось, что у нее лучшая подруга квартиру купила в новом доме. И из-за постоянного ремонта у соседей стала часто в гости ездить.
    Подружка рукастая, сама ремонт доделывала да мебель собирала, поэтому вместо гостинцев знакомой по дому помогала, да и инструментом пользоваться научила. А мужу знакомая про это не рассказывала: он в свое время к подруге подкатывал, поэтому в разговорах старалась пореже ее упоминать.
  • Есть у меня друг детства, буквально с пеленок. Но лет в 11-12 в компаниях начались шуточки вроде «тили-тили-тесто». А так как мы реально были всегда как брат с сестрой, мы придумали фишку: стали всегда представляться как брат и сестра. Вопросы отпали, годы шли, а у нас это вошло в привычку. И вот настал момент Х. Мой названый брат женится и зовет на свадьбу. Веселимся на свадьбе, и тут конкурс от тамады: командам жениха и невесты задаются вопросы о новобрачных. И вопрос нам: «Как зовут бабушку жениха?» тамада добавляет: «Ну это не совсем честно, так как в команде жениха его сестра», и указывает на меня. И тут офигевшая мать друга на весь стол: «Кто?! Она ж ему не сестра!» Наступает звенящая тишина. И тут я по взглядам от стола семьи невесты понимаю: этот гений и его невеста забыли всем сказать, что я не настоящая сестра. И, судя по реакции, меня приняли как минимум за его наглую пассию. Пауза длилась долго. Тамада попытался сменить тему, но шептались гости весь вечер.
lisse_travel

«С детства встречаем Новый год вместе»

  • У моего дедушки есть офигенный лучший друг, с которым они дружат еще с раннего детства. Сколько себя помню, они были вместе всегда и везде. На всех праздниках, на выходных, просто у нас дома. На рыбалке, на футболе, на машине катаются за кофе. Короче, настоящие друзья — не разлей вода. У дедули вот день рождения был два месяца назад, юбилей. Так его друг подарил ему золотые вставные зубы! Тоже хочу, чтобы у меня была такая классная подруга, которая в старости подарит мне золотые зубы.
  • Звонят в дверь. Открываю — на пороге моя лучшая подруга. Я только рот раскрыла, а она: «Сейчас придет мой Дима. Скажи, что я последние 4 часа была тут». Впустила, не успела даже ничего спросить. Почти тут же звонок. Распахиваю дверь, а там стоит Дима, лицо суровое. Судорожно готовлюсь выдать «легенду», а он вдруг как закричит: «С праздником!» В общем, у нас с подругой «годовщина», 15 лет дружбы. И это был такой сюрприз — полностью в ее духе. Торт потом ели все вместе.
ADME
  • Деду перестал отвечать близкий друг. Я спрашиваю: «Дед, точно этот номер?» Дед: «Точно!» Я: «Искал в мессенджерах?» Дед: «Я не знал, что так можно». Ищу по номеру, там какая-то женщина, говорю: «Это его жена?» Дед: «Нет, вообще какая-то незнакомка». Начинаю догадываться, что дед все-таки перепутал номера. Захожу в вызовы, про каждый номер спрашиваю: «Это кто? А это кто?» В итоге спустя 10 минут находим номер, который отличается на 2 цифры от того, на который звонил дед. Я спрашиваю: «Может, этот? Давай позвоним?» Дед: «Давай!» Сработало! Дед сидит, разговаривает с другом уже полчаса.
my_darling_kate
  • Я всегда надеялась, что однажды смогу найти подругу, с которой мы потерялись 15 лет назад. Написала пост в соцсетях. Неожиданно люди откликнулись и помогли. Как-то вернулась домой из командировки, поставила чайник, взяла телефон и открыла соцсеть. А там — сообщение, от которого у меня навернулись слезы: «Теть Олеся, здравствуйте. Подруга прислала мне ссылку на ваш пост, сама бы я его не увидела. Я рассказала маме, она так обрадовалась! Вот ее номер. Сейчас мы живем в Москве». Я написала ей, и уже через несколько минут мы разговаривали по телефону. Смеялись, вспоминали прошлое и никак не могли остановиться.

Больше милых и веселых историй о родне вы найдете здесь:

Комментарии

Уведомления
Mefody Domovoy
только что

В нескольких историях присутствует имя Галина.
Для меня это касса: Галя, у нас отмена!

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Альбина Дубровина
только что

Как хорошо, что у нас есть интернет и соцсети. Маме было уже прилично лет и её случайно узнала на улице незнакомая женщина. Оказывается, маму долго искал друг молодости. А так как она вышла замуж, сменила место жительства, затем развод, второе замужество, они так и не встретились. Мужчина умер, видимо, от тоски. Этой женщине он рассказал свою историю и показал фото, что она смогла узнать маму даже в пятидесяти летнем возрасте. Очень жаль, что они не встретились.

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