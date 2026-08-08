Ну и какой результат с этими киносъёмками??
Убалось выйти из кризиса?
17 светлых историй о дружбе, от которых на душе не кончается лето
Настоящая дружба не всегда проявляется в громких поступках — чаще она живет в маленьких радостях, вовремя протянутой руке помощи и искренней поддержке. Именно такие жизненные истории мы предлагаем прочитать в этой статье. Они дарят тепло и еще раз напоминают, что счастья становится больше, когда рядом есть друг.
- С подругой открыли цветочный магазин. Год работали чуть ли не в минус. Как-то прихожу, а дверь заперта, вывеска другая, внутри копошится моя Юля с какими-то незнакомыми людьми. Стучусь, Юля открывает и говорит: «Ты только не волнуйся, это съемочная группа кино! Им нужен был интерьер цветочного магазина, а наш идеально подошел. За аренду хорошо заплатят, и мы наконец купим новые стеллажи и витрины с подсветкой!» Вывеску поменяли ради съемок, а дверь заклинило в самый неподходящий момент, пришлось срочно менять замок.
Ну и какой результат с этими киносъёмками??
- Недавно мне написал в соцсетях друг детства и попросил созвониться. Во время разговора он вдруг вспомнил, что почти четверть века назад занял у меня денег на телефон, но долг так и не вернул. Оказалось, все эти годы это его не отпускало, и теперь он очень хотел наконец закрыть этот вопрос. Он заметно волновался — было слышно, как важно ему, чтобы я не держал на него обиду. А я, честно говоря, забыл эту историю. Зато после нашего разговора я испытал огромную благодарность, ведь человек спустя столько лет решился снять этот груз с души. После нашего разговора на душе стало удивительно легко и тепло, потому что он был действительно искренним.
- Вот уже 7 лет у нас с тремя подругами есть традиция: встречаться в первое воскресенье зимы. Мы познакомились еще в школе, но сдружились, только когда окончили вуз. На встрече есть регламент: сплошной позитив, никаких сплетен или жалоб. Мы делимся только радостными событиями, своими свершениями и вспоминаем наши общие счастливые моменты. Мы очень ценим каждый прожитый день.
Встретились спустя 15 лет
- Когда нам было по 15 лет, моей лучшей подруге понравился парень из юношеской хоккейной команды. Она не знала, как с ним познакомиться, а я придумала, как мне тогда казалось, гениальный план. Начала оставлять под его фотографиями колкие комментарии, а подруга — отвечать мне и защищать его. Парень быстро заметил эти обсуждения и написал ей. План сработал. Хорошая ли я подруга? Вопрос спорный.
Это было рискованно, некоторым колючки нравятся больше «мамочек-защитниц»
- Когда я училась на первом курсе, без памяти влюбилась в водителя маршрутки. У него были такие красивые руки, а еще он бесплатно подвозил бабушек — ну как тут было не обратить внимание? Рассказала об этом подруге, а она решила помочь и незаметно положила мою фотографию между сиденьями в его маршрутке. Потом призналась, и я только спросила: «Как думаешь, какова вероятность, что он решит, будто я сама ее там оставила?» Подруга лишь ойкнула.
Так есть продолжение этой истории. Читали. Что потом эта подружка ( с фотографии),на остановке зашла в маршрутку этого водителя.И, водитель увидел её в зеркале заднего вида,узнал её,улыбнулся.
Когда она выходила,водитель протянул ей её же фотографию со словами,что она забыла фото в маршрутке .😁
«Мы с лучшим другом спустя 33 года: слева нам по 13 лет, справа — уже 46 и 47»
- «Выйду замуж только за того, кто найдет мне это», — упрямо повторяла сестра с самого детства. И почти 20 лет спустя ей сделал предложение друг детства. И перед тем как подарить кольцо, он сказал: «Я даже за границу ездил, чтобы собрать всю коллекцию». В коробочке рядом с кольцом лежала ее мечта из детства — полная коллекция бегемотиков из Kinder. Сестра сдержала свое слово.
- Когда-то я познакомила лучшего друга со своей младшей сестрой, и они быстро нашли общий язык. Тогда они в шутку называли друг друга «любимый» и «любимая», даже не думая о том, к чему это приведет. Прошло немало времени, и друг уехал в другой регион. Но два года назад он решил вернуться, а моя сестра предложила всем встретиться. И вот спустя столько лет шутка стала реальностью: 17 апреля эти двое поженились. Теперь мой лучший друг — еще и мой зять. А ведь когда-то все начиналось просто с веселого обращения друг к другу.
Друг девушки просто друг, не парень для отношений. Не всегда друг становится мужем.
- Сидим вчера с сыном, смотрим мультики, а жена на встречу с подругами ушла. Звонит мне друг детства, а мы с ним не виделись уже несколько лет. «Дружище, я в твоем городе! Давай увидимся!» — уговаривает он. В итоге собираемся, беру ребенка и еду в кафе. Захожу внутрь и вдруг вижу за одним из столиков свою жену в компании подруг, а рядом с ней сидит тот самый друг! Она смотрит на нас удивленно. Все оказалось просто: одна из ее подруг — девушка моего друга. Вот так мы случайно встретились все вместе в одном кафе.
«Подруга прислала подарок, хотя никогда не была у меня в гостях и не знала о моем старом наборе. Слева — прежняя ложка, справа — новая из подарка»
- Эта история произошла, когда мне было лет 8. Как-то ночью меня разбудили радостные голоса: мамин и еще чей-то. Плетусь, толком не проснувшись, на кухню. Там мама обнимает какую-то женщину, обе счастливые и с влажными глазами. Мама пояснила, что это Галина, подруга студенческих лет. Они с Галей были родом из разных мест, но учились в одном городе. А после учебы каждая уехала в свою деревню. Сначала были письма, потом, как это часто случается, переписка стала редкой. Однажды по работе в деревню Гали приехал наш сосед — он на грузовике что-то перевозил и познакомился с ее семьей. В разговоре выяснилось, что он не просто из нашей деревни, а еще и живет в соседнем доме. Тогда он предложил Гале поехать вместе с ним и навестить нас. Дорога занимала около восьми часов. Галина собралась буквально за полчаса и отправилась в путь. Без долгих звонков и раздумий. Сейчас мне даже трудно представить, чтобы кто-то так легко сорвался к близким, особенно к человеку, которого давно не видел. Они с мамой потом разговаривали почти три дня без остановки. Когда Галина уехала, мама еще долго ходила счастливая. И до сих пор от этого воспоминания чувствую какое-то особенное тепло.
- С одной подругой мы дружим уже 16 лет, с другой — 13. За это время мы стали настоящей семьей: общаемся не только мы, но и наши близкие, а наши дети тоже подружились. У меня даже есть традиция: когда покупаю посуду — тарелки, бокалы или салатники — всегда беру минимум шесть штук. Потому что знаю: скоро мы снова соберемся все вместе за одним столом. А еще мои девочки стабильно ставят лайки под моими постами. Мне очень повезло.
Жили-были три друга.
Хорошо жили.
Все были счастливы и клялись в вечной дружбе.
Но однажды, после 25 лет совместной жизни я развелся со своей тогдашней женой.
И эти два "друга" вычеркнули меня из своей жизни.
Сказали, что я пре́дал их всех.
Вопрос: чьи они были друзья?..
- Когда-то в подъезде моей бабули жила ее хорошая подруга Галина Семеновна. Позже она переехала в другой город и открыла цветочный бизнес. Моя бабушка и сама большая любительница цветов: у нее на участке растут астры, васильки, хризантемы. А надо сказать, что бабуля совершенно не умеет принимать подарки. Недавно она заказала у Галины Семеновны семена на 800 рублей. Но подруга почему-то не присылала реквизиты для оплаты, хотя посылку уже отправила. Бабушка не растерялась — сама нашла данные магазина и перевела деньги. А когда позвонила уточнить, Галина Семеновна призналась: «Не надо ничего платить, это подарок старой подруге». Как же бабушка ворчала, когда открыла посылку и увидела, что там, помимо ее заказа, были и другие семена в подарок. Иногда дружба требует умения принимать заботу.
Я не понял насчет реквизитов.
Подруга где-то купила семена на 800 рублей и отправила бабушке.
Бабушка должна была вернуть деньги подруге, но перевела их не ей, а в магазин.
То есть магазин получил деньги два раза, а подруга ни разу.
«За 30 лет дружбы у нас поменялся только оттенок волос»
Очень классные девчонки 🥰 и мне кажется, что девочка блондинка слева -это девушка брюнетка слева, и, соответственно, девочка брюнетка справа - это девушка блондинка справа 🤷🏼овалы лиц соответствуют только так🤷🏼
- Муж знакомой начал замечать, что мелкий ремонт по дому делается — там подкрашено, тут привинчено. Жену спрашивает — она говорит, что сама сделала. Он не поверил, жена у него принцесса-белоручка. В итоге выяснилось, что у нее лучшая подруга квартиру купила в новом доме. И из-за постоянного ремонта у соседей стала часто в гости ездить.
Подружка рукастая, сама ремонт доделывала да мебель собирала, поэтому вместо гостинцев знакомой по дому помогала, да и инструментом пользоваться научила. А мужу знакомая про это не рассказывала: он в свое время к подруге подкатывал, поэтому в разговорах старалась пореже ее упоминать.
- Есть у меня друг детства, буквально с пеленок. Но лет в 11-12 в компаниях начались шуточки вроде «тили-тили-тесто». А так как мы реально были всегда как брат с сестрой, мы придумали фишку: стали всегда представляться как брат и сестра. Вопросы отпали, годы шли, а у нас это вошло в привычку. И вот настал момент Х. Мой названый брат женится и зовет на свадьбу. Веселимся на свадьбе, и тут конкурс от тамады: командам жениха и невесты задаются вопросы о новобрачных. И вопрос нам: «Как зовут бабушку жениха?» тамада добавляет: «Ну это не совсем честно, так как в команде жениха его сестра», и указывает на меня. И тут офигевшая мать друга на весь стол: «Кто?! Она ж ему не сестра!» Наступает звенящая тишина. И тут я по взглядам от стола семьи невесты понимаю: этот гений и его невеста забыли всем сказать, что я не настоящая сестра. И, судя по реакции, меня приняли как минимум за его наглую пассию. Пауза длилась долго. Тамада попытался сменить тему, но шептались гости весь вечер.
«С детства встречаем Новый год вместе»
- У моего дедушки есть офигенный лучший друг, с которым они дружат еще с раннего детства. Сколько себя помню, они были вместе всегда и везде. На всех праздниках, на выходных, просто у нас дома. На рыбалке, на футболе, на машине катаются за кофе. Короче, настоящие друзья — не разлей вода. У дедули вот день рождения был два месяца назад, юбилей. Так его друг подарил ему золотые вставные зубы! Тоже хочу, чтобы у меня была такая классная подруга, которая в старости подарит мне золотые зубы.
- Звонят в дверь. Открываю — на пороге моя лучшая подруга. Я только рот раскрыла, а она: «Сейчас придет мой Дима. Скажи, что я последние 4 часа была тут». Впустила, не успела даже ничего спросить. Почти тут же звонок. Распахиваю дверь, а там стоит Дима, лицо суровое. Судорожно готовлюсь выдать «легенду», а он вдруг как закричит: «С праздником!» В общем, у нас с подругой «годовщина», 15 лет дружбы. И это был такой сюрприз — полностью в ее духе. Торт потом ели все вместе.
- Деду перестал отвечать близкий друг. Я спрашиваю: «Дед, точно этот номер?» Дед: «Точно!» Я: «Искал в мессенджерах?» Дед: «Я не знал, что так можно». Ищу по номеру, там какая-то женщина, говорю: «Это его жена?» Дед: «Нет, вообще какая-то незнакомка». Начинаю догадываться, что дед все-таки перепутал номера. Захожу в вызовы, про каждый номер спрашиваю: «Это кто? А это кто?» В итоге спустя 10 минут находим номер, который отличается на 2 цифры от того, на который звонил дед. Я спрашиваю: «Может, этот? Давай позвоним?» Дед: «Давай!» Сработало! Дед сидит, разговаривает с другом уже полчаса.
- Я всегда надеялась, что однажды смогу найти подругу, с которой мы потерялись 15 лет назад. Написала пост в соцсетях. Неожиданно люди откликнулись и помогли. Как-то вернулась домой из командировки, поставила чайник, взяла телефон и открыла соцсеть. А там — сообщение, от которого у меня навернулись слезы: «Теть Олеся, здравствуйте. Подруга прислала мне ссылку на ваш пост, сама бы я его не увидела. Я рассказала маме, она так обрадовалась! Вот ее номер. Сейчас мы живем в Москве». Я написала ей, и уже через несколько минут мы разговаривали по телефону. Смеялись, вспоминали прошлое и никак не могли остановиться.
Больше милых и веселых историй о родне вы найдете здесь:
Комментарии
В нескольких историях присутствует имя Галина.
Для меня это касса: Галя, у нас отмена!
Как хорошо, что у нас есть интернет и соцсети. Маме было уже прилично лет и её случайно узнала на улице незнакомая женщина. Оказывается, маму долго искал друг молодости. А так как она вышла замуж, сменила место жительства, затем развод, второе замужество, они так и не встретились. Мужчина умер, видимо, от тоски. Этой женщине он рассказал свою историю и показал фото, что она смогла узнать маму даже в пятидесяти летнем возрасте. Очень жаль, что они не встретились.