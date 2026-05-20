12 историй о бьюти-мастерах и их клиентках, которые можно травить вместо анекдотов

Раньше ради любопытства часто ходил к мастерам в парикмахерские, когда бывал на отдыхе в Европе. Больше всего мне запомнилась стрижка на Сицилии. Там в маленьком помещении с открытой настежь дверью на узкую улочку между старинных зданий стояло два кресла, где одновременно работали два мастера в возрасте около 50 лет. Во время работы они постоянно вели диалог на повышенных тонах, порой бросая инструмент, чтобы усилить свое красноречие жестикуляцией. В разговор включался и клиент с соседнего кресла.



Что обсуждалось, я так и не понял, но постепенно полемика набирала градус и цирюльники, как два петуха сошлись позади нас за креслами, выписывая руками в воздухе и почти кричали. Клиент рядом повернул ногами кресло, чтобы видеть лица собеседников и тоже вклинился в полемику, но мастер в запале резко повернул его кресло назад и принялся яростно клацать ножницами, а второй к моему удивлению обнял его и рассмеялся. Затем они улыбаясь принялись за свою работу. Я сидел с каменным лицом и офигевал, но мной особо и не интересовались — там была своя атмосфера.