12 историй о бьюти-мастерах и их клиентках, которые можно травить вместо анекдотов
Работа бьюти-мастеров только со стороны кажется монотонной рутиной. На деле же это настоящий театр, где каждый день разыгрываются сюжеты, достойные большого экрана. Мы собрали истории от людей, чей поход в салон за обычным обновлением имиджа внезапно обернулся такими событиями, что теперь их можно пересказывать в любой компании вместо анекдотов.
Пришла в новую парикмахерскую по совету подруги. Сажусь в кресло, мастер перебирает мои волосы: «Ну, работы много. Вы что, сами красились?» Я аж покраснела. И тут в соседнее кресло плюхается женщина, приглядывается ко мне, тычет пальцем и вдруг заявляет: «Во! Такой цвет волос мне нужен!»
Раньше ради любопытства часто ходил к мастерам в парикмахерские, когда бывал на отдыхе в Европе. Больше всего мне запомнилась стрижка на Сицилии. Там в маленьком помещении с открытой настежь дверью на узкую улочку между старинных зданий стояло два кресла, где одновременно работали два мастера в возрасте около 50 лет. Во время работы они постоянно вели диалог на повышенных тонах, порой бросая инструмент, чтобы усилить свое красноречие жестикуляцией. В разговор включался и клиент с соседнего кресла.
Что обсуждалось, я так и не понял, но постепенно полемика набирала градус и цирюльники, как два петуха сошлись позади нас за креслами, выписывая руками в воздухе и почти кричали. Клиент рядом повернул ногами кресло, чтобы видеть лица собеседников и тоже вклинился в полемику, но мастер в запале резко повернул его кресло назад и принялся яростно клацать ножницами, а второй к моему удивлению обнял его и рассмеялся. Затем они улыбаясь принялись за свою работу. Я сидел с каменным лицом и офигевал, но мной особо и не интересовались — там была своя атмосфера.
Клиентка была записана на 19:00, звонит в 18:30 и говорит: «Я пришла». Отвечаю, мол, вы можете подождать в зоне ожидания. Как придет ваше время, я вас приглашу, так как работаю с другой клиенткой. А она мне пишет, что устала ждать. Время — 18:58, девушка обувается, а эта клиентка с претензией звонит и орет: «Сколько можно вас ждать? Вы понимаете, у меня муж дома голодный!» Я ей еще раз повторяю, что запись будет в 19:00, что вас никто не задерживал, вы пришли раньше. Я ей сделала усы, она была очень недовольна, с тех пор я не отвечаю на ее сообщения.
Ходила на маникюр к девушке несколько лет. Она делала очень аккуратно, пусть и медленно поначалу. Потом набралась опыта, стала делать быстро, но со временем стало страдать качество. Будто на отвали все делает теперь. Говорит, что клиентов много, один за одним, что ей поесть некогда, что все надоело и вообще. Брать меньше клиентов не хочет — копит на новую машину. После последнего посещения два ногтя сломались за неделю — никогда такого раньше не было. Ну, что ж. Поищу менее уставшего мастера.
Моя мастерица мне очень нравится, это первый мастер в моей жизни, с которой я поговорить могу. Но она делает маникюр 3 часа! Я не преувеличиваю, однотонный маник — 3 часа. В последний раз чуть ускорилась, вышло 2 часа 50 минут. И вот она мне очень нравится, но мне так не хочется терять столько времени в кресле. Мои знакомым в среднем за полтора часа делают. В общем, не знаю, искать другого мастера или уж потерпеть.
Как-то записалась по быстрому в салон на ногти, так как сломала ноготь. Все было отлично, и вот ногти готовы, мастер выдавливает себе в ладонь крем и говорит: «Давайте ваши ручки». Ну я тяну ей ручки, а она говорит: «Нет, не кисти рук, а локоточки». Я не поняла и такая: «Локти?!», мастер подтвердила, я немного в ступоре, конечно, выставила ей локти, и это был самый странный и непонятный массаж в моей жизни.
Ходила ко мне девушка на маникюр, а потом как-то спрашивает: «Можете записать моего парня на завтра?» У меня раньше такого не было, чтоб мужики ходили, но все равно согласилась. Настал день Х. Садится он, улыбается, протягивает ладони, а там прям мозоли! Оказалось, парень из зала не вылезает, вот руки и в таком состоянии. В общем, привели все в порядок, и теперь он мой постоянный клиент. Зря переживала.
Сын занимался бальными танцами и нужно было сделать прическу. Записались к мастеру на 9:00. пришли. Все закрыто. Звоню, а она проспала. Минут 40 ждали. Хорошо, что был небольшой запас по времени, и наша программа начиналась в 12:00. Стресс был для нас знатный. Но прическа на отлично.
Я тогда только начала работать в этой сфере. Принимала дома. Выходной. Лежу в ванной. Тут звонок в дверь, муж открывает. Приходит ко мне говорит, мол, к тебе клиентка пришла. Блин, я ее неправильно записала, в свой выходной. Было очень стыдно. Попросила подождать 15 минут. Я, наверное, никогда в жизни так быстро не собиралась.
Моя мастер по ресницам в процессе наращивания сказала: «Извините, мне нужно забрать детей из школы, тут быстро, через дорогу, 15 минут». Ушла. Из школы она забирала двоих детей. Как я поняла по тихому слову «мама», когда она закрыла дверь, свою двухлетнюю дочку она при этом оставила со мной.
Решила я сэкономить перед выпускным и записалась к визажисту на дом. Сижу в вечернем платье, боюсь пошевелиться, пока мне рисуют стрелки. По комнате кот круги нарезает. В какой-то момент мастеру это надоедает, она берет кота и усаживает мне на колени: «Пусть у тебя посидит, а то мешает». К котику претензий нет, но все платье было в шерсти. С тех пор больше не жмотничаю и хожу только в салоны.
Это было лет 8 назад. Я пришла к мастеру на наращивание ресниц на дом, а оказалось, что она живет с родителями. Лето, я в платье, а кушетка стоит ногами к двери, которая открывалась неоднократно. К нам в комнату заходили и отец, и сестра, и брат. На кухне жарили картошку с луком, ароматы стояли на всю квартиру. А когда я приехала домой, моя соседка спросила: чего у нас так луком воняет? Больше я на дом ни к кому не ходила, только в салоны.
Вот поэтому не люблю ходить к мастерам, принимающим на дому.