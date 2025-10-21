16 работников сферы услуг вспомнили истории, после которых им хотелось не чаевых, а успокоительного

Менеджеру с футболками - иногда вы стрекочете, не интересуясь собеседником. Нормальные в теме заказчики скорее всего будут избегать личного общения, нащелкают кнопками на сайте, все выберут сами и вам позвонят только в крайнем-крайнем случае.

А позвонят вам либо люди в возрасте, либо имеющие затруднения, либо те, кто уже зол заранее, потому что вы не дали ему сделать заказ без вашего участия.

В любом случае, именно поэтому вам платят зарплату - стоит ценить клиента, а не относиться к нему как к дурачку