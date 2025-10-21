16 работников сферы услуг вспомнили истории, после которых им хотелось не чаевых, а успокоительного
Сфера услуг — это отдельная вселенная со своими правилами, интригами и чувством юмора. И часто мастер по маникюру или няня могут многое рассказать. Конечно, не упоминая имен. Мы собрали самые разные истории от представителей сферы услуг и предлагаем вам их обсудить.
- Решил подработать курьером. Ну что там сложного? Первый заказ отвозил с напарником. Везли очень тяжелую коробку. Адрес — старый дом, пятый этаж, лифта нет. Поднимаемся, стучу. Открывает бабка с внуком и кричит: «Наконец-то! Вносите быстрее! Маринка обзавидуется!» Что за спешка? Ну ладно, заходим. Просят распаковать. Я вскрываю коробку и замираю как вкопанный. Там... надгробие с лицом этом бабки! И они такие радостные: «Какое красивое, прям как на картинке!» Фоткать его начали... А я просто стою с этой плитой. Интересно, что дальше будет... © Не все поймут / VK
- Мама на рынке торговала нитками. Подходит дама в богатом прикиде: шубка, шапка из натурального меха. Выбирает катушку ниток и начинает торговаться. Мол, хоть копеечку ей уступить, а то у нее принцип — если не скинут хоть немного, не покупает. Мама ответила, что на мелочевке скидывает только оптом. Нитки дама не купила. © Светлана Ольшевская / Dzen
- Учусь на парикмахера. Подстригла своего парня, только сзади вышло не очень. Приходит его друг, просит подстричь. А у него большие розовые уши. Прячет он их под длинными волосами, типа битлов. Начала стричь, аккуратно убираю сзади длину, стараюсь... А этот гад сидит и издевается: и ручки у меня кривые, и стричь я не умею, и друга его я оболванила... Психанула, обкорнала полностью прядь над ухом и убежала! А он потом ходил как розовый слон. © Подслушано / Ideer
- Фирма у нас небольшая. На днях позвонила клиентка и как-то вот сразу выбрала не ту интонацию разговора. На мою просьбу следить за своим тоном она распалилась еще больше! Стала спрашивать имя и фамилию, чтобы жалобу накатать. Я, спокойно продиктовав все по буквам, добавила: «Это вам не поможет, так как фирма моя». Так быстро трубки еще никто не бросал. © Подслушано / Ideer
- Работаю няней. Позвонила женщина: ей нужно было поехать в больницу к своей матери на ночь, а оставить сына не с кем. Вот, нужно было с ним посидеть. Я прикинула, чего там... Покормлю его, поиграем немного, а там он и уснет. Как же я ошибалась... Ведет меня эта милая женщина к своему сыну, а он оказывается 25-летним парнем. Нет, она не ищет ему невесту. Просто он заядлый геймер и иногда настолько погружен в игру, что просто забывает даже поесть. Она мне рассказала, как понять, что закончился раунд или уровень, чтобы в этот момент я напомнила ему о реальной жизни. Деньги мне заплатили хорошие... © Карамель / VK
- Работаю продавцом-консультантом в книжном, и да, это действительно работа мечты, но без своих подводных камней не обошлось. Покупателей практически нет. В такие периоды выручки почти нулевые, а наше руководство не стесняется уменьшать нам зарплату. И тут сама собой появилась идея, а директор ее поддержал. На следующий же день я написала кучу писем всем авторам, которые, скажем так, «ближе к народу», и предложила организовать встречи с читателями прямо в магазине. Почти все, кто ответил, согласились, и нам удалось устроить целый месяц встреч. Народ повалил к нам, и почти никто не уходил без книги. После каждой встречи я уговаривала авторов подписать по 5 книг, потом выкладывала анонс в соцсети: «В продаже 5 экземпляров с автографом!» и, о чудо, книги сметали с полок. В итоге магазин заработал, я сохранила свою зарплату, а вишенкой на торте стала надбавка к окладу. © Палата № 6 / VK
Моя мама, всю жизнь проработавшая сначала в детской, а потом в научной библиотеке, такие встречи с авторами устраивала ещё в 50-х годах прошлого века. И в крупных магазинах такие встречи устраивали. Наверное, эта практика потом забылась, раз теперь о ней написали, как о чем-тот новом
- Работаю в небольшом городе мастером маникюра. Пришла новая клиентка. Рассказывала, что наконец-то встретила того самого. В подробностях описала этого принца: как зовут, где живет, чем занимается и прочее. Она так светилась от счастья, что мне даже как-то неудобно было ей рассказывать, что с этим «принцем» я встречаюсь уже несколько лет и даже собиралась за него замуж. © Подслушано / Ideer
- Работаю в престижном ресторане. Как правило, сумма в счете на одного человека немаленькая. И всегда забавно наблюдать за клиентами, которые просят принести обычную воду, дольки лимона и дополнительный сахар, а потом пытаются сами из этого сделать лимонад. Ребята, серьезно, по сравнению с остальным лимонад стоит копейки, закажите сразу готовый напиток. © GetOutTheWayBanana / Reddit
- Я работаю мастером маникюра. Моя основная задача — сделать красивые ногти. Сфотографировать их — второстепенное дело, да и времени на это иногда не хватает. Но оказалось, для моих клиенток это очень важно. Думают, что если я их ногти не сняла, то они некрасивые. Решила я проблему самым легким способом: попросила девушек фотографировать ногти потом и присылать мне. Честно, лучше бы я этого не делала. Теперь у меня есть фото моих работ на фоне парня клиентки, селедки под шубой, детской площадки и лишь несколько действительно удачных и красивых, которые можно людям показать. Уже думала создать страничку с такими смешными фото, но пока еще не решилась на такой шаг... © Карамель / VK
Вот уж правда, хочешь что-то сделать хорошо, делай сама. Люди профессионально занимающиеся фотографией в такой нише тоже ориентируются не сразу. А клиент - обычный человек, которому очень нравится работа мастера. Удивительно, что несколько приличных снимков нашлось
- Работаю мастером маникюра в салоне уже несколько лет. Как-то ко мне пришла женщина. Все уточняла, насколько у нас все стерилизуется, сказала, что палитра цветов маловата, а гель-лак не выглядит надежным. В итоге осталась недовольна. Хотя меня в таком обвинить сложно, я всегда ответственно подхожу к работе. Через две недели она снова записывается ко мне и снова критикует мою работу. Довела до ручки, потом никакого настроения до конца дня не было. Я попросила админа больше не записывать ее ко мне. Но клиентка в третий раз попросилась на маникюр и сказала, что хочет именно ко мне, ни к кому другому. Ее снова все не устраивало. Тут я не выдержала и спросила: «Простите, я вижу, что вам откровенно не нравится моя работа. Значит, я как мастер вам не подхожу, возможно, стоит попробовать кого-то из наших девочек? Они тоже способные». Клиентка хмыкнула и сказала, что ей ни один маникюр за всю жизнь не понравился, мол, все делают не так, как она представляет. А ко мне ходит лишь потому, что я лучшая из худших. © Карамель / VK
- Работаю в печатном центре. Обычно ксерокопии какие-то и курсовые на распечатку приносят. Как-то зашла девушка и попросила распечатать фотографии. На флешке было почти 200 снимков с собакой. Пока печатал, все думал, что эта собака прожила интересную жизнь. Щенком она погрызла какие-то туфли и радовалась снегу, потом были снимки с собачьего дня рождения, из похода, на даче... Я так и не спросил, что случилось с собакой. Но эта клиентка лишний раз напомнила, как много для нас значат наши питомцы.
- Работаю сантехником. Было у нас одновременно несколько домов на капремонте. Естественно, хватались за всякую работу: кому-то дополнительно стиралку установить, кому-то унитаз заменить и т.д. И вот пообещал одной симпатичной барышне подключить новую стиралку, она и деньги заплатила вперед по моей просьбе, но недели две все никак не мог до нее дойти. Тут встречаю ее во дворе, она, конечно, спрашивает, когда же. Я ей пару комплиментов сделал, телефончик спросил, мол, позвоню. А она говорит: «Давайте я вас наберу, и мой номер у вас отобьется». Все, записал ее номер. И тут на следующий день она звонит, и я слышу в трубке голос мужика. Это ее папаша с претензиями. Чуть позже звонит еще одна бабка с того же подъезда, я ей все никак змеевик не мог поставить. В общем, барышня меня четко проучила никогда не просить аванс и помнить о клиентах.
- Я всегда понимала, что чаевые — не обязанность гостя. Никогда не ждала и не обижалась на их отсутствие. Но как же меня бесили те, кто отговаривал своего мужа или парня от чаевых. Причем, в выражениях они не стеснялись. «Ты с ума сошел? Да за что ты оставляешь? Обойдется!» Уважаемые гости явно забывали, что официанты — тоже люди, и если на них униформа — они не предметы интерьера. Когда увольнялась из ресторана, даже одной такой особе все высказала. © Подслушано / Ideer
Менеджеру с футболками - иногда вы стрекочете, не интересуясь собеседником. Нормальные в теме заказчики скорее всего будут избегать личного общения, нащелкают кнопками на сайте, все выберут сами и вам позвонят только в крайнем-крайнем случае.
А позвонят вам либо люди в возрасте, либо имеющие затруднения, либо те, кто уже зол заранее, потому что вы не дали ему сделать заказ без вашего участия.
В любом случае, именно поэтому вам платят зарплату - стоит ценить клиента, а не относиться к нему как к дурачку
- Быть менеджером — это когда ты спрашиваешь заказчика: «Какую футболку выбрали: классическую или оверсайз?», а тебе отвечают: «Белую!» Ты бьешься пару раз башкой о клавиатуру (потому что сегодня это уже было), натягиваешь улыбку, делаешь вдох и снова пишешь: «Отличный выбор! Хотели бы футболку со свободной посадкой или более классической, прямой крой?» Получаешь ответ: «А какие у вас есть футболки?» Обожаю просто. © Подслушано / Ideer
- Лет 15 работаю в сфере услуг. Всегда основное из требований: искренняя улыбка и приветливость. Теперь это на уровне рефлексов. Как-то отмечали день рождения в сауне большой компанией. После стоим в зоне ресепшена, и приходят следующие посетители — компания мужиков. На уровне рефлексов я всем улыбнулась и с каждым здороваюсь. Офигели и друзья, и мужики... И я. © Подслушано / Ideer
- В данный момент работаю в сфере услуг. Недавно утром ко мне подбежала маленькая девочка лет 7-8 и спросила: «Куда можно мусор выкинуть?» Я-то подумал, какая воспитанная девочка, предлагаю ей помощь, протягиваю раскрытую ладонь и говорю: «Давай я выброшу». В этот момент она выплевывает мне в руку жвачку, говорит: «Спасибо». © Подслушано / Ideer
