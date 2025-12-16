как то возил попутчиков когда с дярёвни свой в город ездил, но прекратил и больше ни кого не вожу. народ от халявы охреневает посему нахрен их, ток соседей и то это раз в пятилетку бывает
20+ мужчин рассказали, какие женские поступки заставили их растаять в одно мгновение
Порой кажется, что растрогать мужчин может разве что только победа любимой футбольной команды. Но на деле их сердце может растопить самые обычные на первый взгляд вещи: заботливые слова, искренний комплимент, букет цветов и даже вовремя принесенное мороженое. Мы решили выяснить на просторах интернета, какие женские поступки и слова вызывают слезы на глазах даже у самых суровых джентльменов.
- Промозглое утро, дождь. Еду к сыну, в больницу, везу сменные вещи. А нужный мне автобус только что с остановки ушел. Стою, мокну, следующий жду. Тут подъезжает такси, и молодая женщина, которая его вызвала, говорит: «Кому до метро, садитесь, бесплатно.» В результате я один рискнул. Спасибо, доехал до метро сухим! Первый раз за много лет кто-то так предложил подвезти. © iam40yo / Pikabu
- Тут недавно дочь подружку к нам домой притащила. У бедной девчонки все никак с парнями не ладится. Так ребенок решил, что я должен поговорить с этой девушкой. Почему? Дочурка, и глазом не моргнув, ответила: «У нее папы нет, а у меня зато самый лучший!» Честно скажу — такие моменты просто на вес золота! © PatienceDifferent607 / Reddit
- Сестра пару лет назад порвала с парнем, и я помогал ее вещи перевозить. Ехали в машине, она носом хлюпала. Чтобы как-то успокоить сестренку, сказал: «Просто не забывай, что я всегда рядом!» Давно и не помнил про эту историю, но недавно сестра вдруг показала татуху у себя на предплечье. Там эта фраза и наши дни рождения. Я обычно скуп на эмоции, но тут даже меня на слезу пробило. © VikingRodeo9 / Reddit
- Встретился с бывшими однокурсниками, и вчетвером зашли в кафе перекусить и поговорить. И вот мы вдоволь наелись, насмеялись и пошли оплачивать. А продавщица нам и говорит: «Что-то давно не заходили, мальчики!» Мы замираем: в смысле давно? Мы ведь в этом кафе последний раз были, когда учились в универе. Двенадцать лет назад. © glebklinov / Pikabu
- Работаю в кафе, и почти весь персонал у нас — девчонки. Каждый раз, когда у очередной барышни день рождения, дарю ей цветы. Мелочь, а приятно. И вот наступает мой др, и одна из официанток притаскивает мне роскошный букет. Прочитала где-то, что мужчинам никогда цветы не дарят. Я буквально на колени перед ней рухнул! © Mr_Meathog / Reddit
Был у меня подобный случай, единственный, нарвали на даче цветов каких то красивых и подарили прям конкретно мне, мы потом замучились выводить муравьев, которые пробрались в этом букете.
- Еду вчера с работы на трамвае. Выхожу на остановке, вижу, мне зеленый. Начинаю переходить трамвайные пути, а трамвай тоже едет вперед. Останавливаюсь, смотрю на девушку-водителя. Она смотрит на меня и взглядом спрашивает: «Куда идешь?» Я взглядом указываю ей на светофор. И она мне в ответ так искренне улыбнулась с извинениями. Даже не помню, когда видел в последний раз такую яркую улыбку от чужого мне человека, не дежурную. До сих пор на душе приятно. © BuGor75 / Pikabu
- Я немножко бука, и мне иногда нужно побыть одному. Всех моих бывших это жутко бесило. Каждый раз, когда мне хотелось посидеть в одиночестве, они начинали ворчать, придираться, ну и заканчивалось все обычно скандалом. Тут встретил девушку, мы еще даже парой не стали. Она мне присылает какой-то милый пустячок, явно поболтать хочет. Пишу ей в ответ: «Я сейчас не лучший собеседник, можно попозже тебе напишу?» А она: «Ну конечно!» Боже, как же мне повезло! © Unknown author / Reddit
- Просто обожаю куриные крылышки, а жена от них нос воротит. И вот забежали мы в магазин за продуктами. Заходим в мясной отдел, я в тележку кидаю упаковку крылышек, а супруга следом еще одну. На мой немой вопрос заметила: «Ну я же знаю, что тебе здешние крылышки больше всего нравятся!» Потрясающая женщина! © Unknown author / Reddit
- Еду на велике. Впереди две девчонки сурового вида: черные мини, пирсинг, тату. Пересекаю дорогу, а там машина на пандусе стоит. Попытался вырулить, но в итоге упал. Эти две девочки, видимо услышав шум, обернулись, подскочили ко мне и спрашивают: «Вам помочь? С вами все в порядке?» И, пока не сел на велик, не отходили. © Ter.er / Pikabu
Ситуация с трамваем страшная. Девица-водитель тупанула явно, могла и переехать мужичка. А он рад, что она ему улыбается! Алень.
- Сегодня с утра нашел в кошельке записку от жены: «Люблю тебя!» Не больше, не меньше. Просто разревелся. © SwiperDaFoxx / Reddit
- Недавно порвал с девушкой, и мне было очень плохо. Чтоб хоть как-то взбодриться, начал ходить в спортзал. И тут одна моя хорошая знакомая, мы уже давно дружим, говорит: «Я знаю, ты много времени на тренировке тратишь, и знаешь, это чувствуется. Отлично выглядишь!» Она не флиртовала со мной или что-то такое, просто решила сделать милый комплимент. Было очень приятно. © dankteinshakes / Reddit
- Воспитываю дочь один. И вот год назад у нее День Матери в детском саду устраивали. Я не хотел идти туда, но ребенок настоял. Праздник прошел хорошо, а в конце нужно было подарить любимой маме цветочек. Дочь не растерялась, побежала ко мне, поцеловала и отдала мне цветок. Чуть позже сказала, что я для нее самая лучшая мама, хоть я большой и с бородой. Ну вот как тут не заплакать, когда у тебя такая прекрасная дочь. © Мамдаринка / VK
- Жена обожает маринованные огурчики — у нас дома всегда запас есть. Однажды умудрился съесть последний огурец, так она до сих пор припоминает. Трапезничаем тут, и жена мне свой последний огурчик предлагает. Взял с опаской, явно же подвох! А любимая выдает: «Вот настолько я тебя люблю!» и гордо кладет этот огурец мне на тарелку. Тут я просто растаял. © manlymann / Reddit
- Знаете, я ужасно устаю. Мама болеет, у сестры сына выгоняют из универа, надо как-то эту проблему решить. Еще и друга лучшего забыл поздравить с Днем рождения в суматохе, он, похоже, обиделся. Пришел тут домой, лег в кровать и застыл. Жена принесла воды, укрыла, обняла, выслушала меня, поцеловала и сказала: «Ты справишься, у тебя ведь есть я, и я тебя люблю.» И все прошло как по мановению руки. Проблем — нет! Зато есть любящая жена. © Мамдаринка / VK
Я тоже мужу записки в карманы прячу. Чаще шутливые. Он любит их случайно находить =))
- Моя девушка как-то посмотрела на меня и сказала: «Знаешь, а я не против провести с тобой всю свою жизнь!» Мое сердце не просто растаяло, оно просто полыхнуло! © Cybersmite / Reddit
- Простудился и лежал на диване, совсем мне приплохело. Вдруг моя пятилетняя дочка принесла мне кружку с чаем. Укутала меня пледом, погладила по голове и сказала: «Папочка, ты скоро выздоровеешь, я с тобой.» Сердце едва не разорвалось от нежности. © Мамдаринка / VK
- Когда мне приходится задерживаться на работе допоздна, жена оставляет включенную подсветку на кухонных шкафчиках. Мы ею вообще не пользуемся. Но чтобы ночью обо что-нибудь не споткнуться, подсветка подходит идеально: не слишком ярко и не слишком темно. Меня всегда это умиляло. © B*******r / Reddit
- Проезжали мимо нашего университета с бывшим одногруппником, решили заехать в гости к завкафедре. Душевная была бабушка. Взяли кофе, конфет. Она как увидела моего друга, сразу на автомате: «Пошел вон! Никаких тебе поблажек!» И только после этого крепко обняла нас. © dythcihe / Pikabu
- У меня был отвратный день на работе, потом еще и с женой поссорился. Причем сам был виноват. Ворча, ухожу в другую комнату, слышу, как входная дверь захлопывается. Думаю, ушла любимая подышать, прежде чем мне все высказать. Вдруг жена возвращается и вручает мне мороженое. Я промямлил извинения, а она в ответ: «Да жуй ты уже!» И жизнь сразу же наладилась. Что вы хотите, тридцать лет вместе. © Unknown author / Reddit
Про "душевную" бабушку зав.кафедрой, очень душевная история. Сначала отгавкала, потом подарки взяла.
- Пару недель назад решил принять участие в полумарафоне. Сразу скажу — был не в форме. Точно, надо было больше тренироваться. Признался жене, что мне хоть бы 16 км пробежать и то хорошо будет. И вот настал искомый день, подбегаю к отметке в 10 км, а там супруга стоит с нашей двухмесячной дочкой! А потом жена встречала меня на 12, 14, 16 и 18 километре. Каждый раз, когда я готов был сдаться, думал: а вдруг любимая там, за поворотом стоит. И у меня открывалось второе дыхание. © phantomsig / Reddit
- У меня в машине нет автоматических замков на дверях. Так что всегда сначала открываю дверь жене. А пока иду к своей, супруга уже успевает ее мне открыть. © akmxdm / Reddit
- Уезжали с моей девушкой с семейного ужина. Болтали о том, как мы там посидели. Тут я говорю: «Бабуля все еще помнит, где я работаю. Наверное, она меня все-таки любит!» А девушка копается в телефоне и просто говорит: «Ну конечно, она тебя любит. Ты потрясающий, милый и добрый. Да как же тебя не любить?» Она даже и не думала меня нахваливать, просто сказала то, что думает. По-моему, ее даже слегка раздражало, как я сам этого не понимаю. Меня это прям в сердце поразило. © whovian5**0 / Reddit
- Мы с женой вместе уже почти 50 лет. И тут она ни с того ни с сего заявляет: «А знаешь, я все еще влюблена в тебя!» © Separate_Gazelle3481 / Reddit
- Мне тут на работе предложили крутое повышение. Но обязанности немного другие, так что я немного испугался. Признался в этом жене. Говорю: «У моего предшественника и опыта было больше, и презентации он проводил лучше...» И тут жена меня перебивает: «А тебе и не надо быть таким, как он. Просто будь самим собой, и у тебя точно все получится!» В результате согласился на должность и успешно работаю на ней уже 8 лет. А от воспоминаний о том разговоре с женой у меня до сих пор слезы на глаза наворачиваются. © Scintelle / Reddit
- Заехал на обед в кафе возле дома, смотрю, стоит моя жена, флиртует с каким-то мужчиной. Я тихо слушаю сзади, как она к нему проявляет внимание. Говорит: «И такая у вас борода красивая». Уже собирался вмешаться в беседу, как она продолжает: «Но вот только тут неровно пострижено, смените мастера, мой муж, кстати, недалеко работает, найдете его в соцсетях?» Сразу расслабился, она мне клиентов ищет.
