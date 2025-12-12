17 незнакомцев, которые появились на секунду и сделали день светлее

Истории
1 час назад
17 незнакомцев, которые появились на секунду и сделали день светлее

Иногда день не задается с самого утра, и кажется, что мир ополчился против тебя. В подобного рода моменты случайная встреча с незнакомцем может все перевернуть. Именно такие истории, короткие и светлые, мы собрали сегодня для вас.

  • Приехала на заправку. Примерзла крышка бензобака, дергала-дергала — не открывается. А лампочка уже загорелась, уехать и заглохнуть страшно. Расплакалась. Подошел мужчина, постучал по крышке — она и открылась. Спасибо, добрый человек! © Подслушано / Ideer
  • Возвращалась с работы поздно вечером. Как назло, шел дождь, а я забыла зонтик. Иду вся мерзну, как вдруг из окна выглядывает женщина лет 50 и кричит мне: «Дочка, подожди, остановись на секунду!» Я стою под балконом, она куда-то отходит, а потом возвращается и скидывает мне вниз новенький целлофановый плащ. Блин, неважно, что я намокла уже и до дома мне оставалось меньше 500 метров, просто так приятно, что незнакомые люди проявляют о тебе заботу. © Карамель / VK
  • Зимой я ношу красную шапку, понятно, что многие говорят «красная шапочка». Как-то раз в магазине ко мне подошел мужчина. Достал паспорт, а там в графе «фамилия» было написано «Волк». Прям встреча из сказки. © Подслушано / Ideer
  • Я работаю курьером. Отнесла заказ, во дворе присела на лавочку. Смотрю — мимо меня идет хвостик, я наклоняюсь под лавку, а там пес: мелкий, жалкий. Запрыгнул, расслабился и прикорнул рядом. У меня в планах не было щенка заводить, но тут залаяли где-то собаки и пес мигом взобрался мне на ручки. В общем, живет у меня супер зверь теперь, проявляет поразительную смекалку, уже команд 5 знает. Счастливы все. © palkakapalka / Pikabu
  • Не знаю, что меня дернуло идти в дождь со снегом с детьми в дальний магазин. Замерзли до чертиков. Стоим на холоде, ждем трамвай. И вдруг на остановке из ниоткуда появился странный мужчина лет 60. Долго терся вокруг, потом окинул нас взглядом и вручил мне сто долларов и отошел. Видимо, так себе мы выглядели. До сих пор не понимаю, какие чувства испытываю. Достаток у нас средний, но не бедствуем. Ладно, спасибо, куплю что-нибудь своим пацанам. © Подслушано / Ideer
  • Лет тридцать назад у нас с женой за пару дней до зарплаты осталось всего семь баксов. Мы тогда на нескольких работах вкалывали, и денег было в обрез. Сидим, решаем: потратить все семь на бензин (тогда он дешевле был, на эти деньги можно было бы четверть бака залить) или отложить пару долларов и взять пару бутербродов. И в этот самый момент машина заглохла — бензин кончился. Я выпрыгнул, толканул ее на обочину. Остановилась пожилая пара, спрашивают, не помочь ли. Мужчина отвез меня на заправку, купил канистру и залил бензина. Его жена осталась с моей поболтать. Когда мы вернулись и завели машину, эта женщина дала моей жене двадцатку. Больше я их не видел, но с тех пор стараюсь, когда могу, помогать людям просто так. © CountDown60 / Reddit
Babay
16 часов назад

"Мы тогда на нескольких работах вкалывали, и денег было в обрез"... Я почему-то думала , что "несколько работ" должны приличный доход приносить...

-
-
Ответить
  • Провела эксперимент. Поехала в универ с немытыми волосами, без макияжа, еще и обсыпало лицо. Видок, в общем, далекий от идеала красоты. Но как только села в метро, стала повторять в уме «я королева» и сидела с гордым видом и надменным взглядом. В итоге подошел мужчина. Видно, что сам ухаживает за собой. В итоге рассыпался мне в комплиментах, мол, какая я красивая, как хорошо одета. Сила мысли, господа! © Подслушано / Ideer
  • Как-то я шла из супермаркета с продуктами и по дороге обронила кошелек. Однако заметила я это уже почти у дома, когда вспомнила, что нужно пополнить интернет. Придя домой, я услышала звонок на мобильный (оставила дома на зарядке). На экране — незнакомый номер. Удивилась, но ответила. Еще больше удивилась, услышав в трубке свое имя и о том, что мой кошелек найден и его жаждут вернуть. Оказывается, девушка, увидев карту из одного банка, пошла прямиком туда, попросив мой номер. Вопреки стереотипам, она не взяла ничего взамен, лишь попросила поменять ей крупную купюру. Как она сказала: «Я знаю, у вас есть». © Карамель / VK
  • Уже думал, что телефон, потерянный в поезде, я больше не увижу. Был с другом, мы начали звонить, но никто не отвечал. После 50+ вызовов подряд я смирился: наверное, кто-то его себе оставил. Вернулись домой, позвонили еще раз — и ответила женщина. Мы договорились о встрече, купили ей цветов, а она даже зарядила мой телефон. Ее доброта сделала весь мой месяц. © original_21__ / Reddit
  • Рассталась с парнем. Еду в автобусе, слушаю музыку в наушниках и реву. На одной из остановок ко мне подсела женщина. Молча достала салфетки, дала мне. Еще минут 5 мы просто ехали дальше. Потом она встала, чтобы выйти на своей остановке, и сказала мне: «После дождя всегда восходит солнце!» Вроде бы мелочь, вроде бы просто слова от незнакомого мне человека, но как же мне это было необходимо в тот момент. Чуть успокоилась, вышла, подняла голову вверх, а на небе яркое солнце. Что бы ни случилось, нужно всегда верить в то, что дальше будет лучше. © Карамель / VK
  • Ехала сегодня утром в маршрутке. Вместе со мной заходит мужчина лет пятидесяти, протягивает мелочь водителю, а там не хватает. Водитель остановился, сказал, что тут не все, на что мужчина отвечает: «У меня больше нет, извини. Довези, будь другом». Водитель молча заводит маршрутку и едет. Я вспомнила, как недавно забыла кошелек, и у меня не хватило смелости так же признаться. В итоге всю поездку я делала вид, что ищу его в сумке. © Подслушано / Ideer
  • Застряли в лифте я и еще один совершенно незнакомый мне мужчина. Первое, что изрек незнакомец, когда лифт внезапно остановился: «Пу-пу-пу...» Я решил поддержать разговор: «Не волнуйтесь, сейчас техник подойдет, он как раз чинил второй лифт». Лицо попутчика украшает внезапная улыбка, и он умиротворенно отвечает: «Я техник». © vlados_il
  • В метро на меня с укором смотрела бабушка с мокрым, потертым зонтом. Я отводила взгляд как могла, думая, что опять будут ругать за короткую юбку. Вдруг она потянулась через весь вагон и ткнула зонтом мне в колени. «Держи, внучка! Дождь будет весь день. А у тебя ноги голые, простудишься». И вышла на следующей остановке, оставив меня со старым клетчатым зонтиком. Неужели так бывает?
  • Обнаружила, что потеряла ключ от квартиры непосредственно у двери. Вернулась, стала обыскивать кусты, уже почти в слезах. Тут ко мне подошел мальчик лет десяти. А в ладони лежал мой ключ! «Вы его уронили, когда доставали телефон. Я видел, но вы уже зашли. Поэтому ждал». Он ждал меня полчаса на скамейке, просто чтобы вернуть ключ! Я пыталась сунуть ему деньги на мороженое, но он покачал головой: «Мне мама говорит, что добро не продается». И убежал. Хочу так же воспитать своих детей!
  • Сидела в кофейне. Вижу, заходит бабушка. Маленькая, хрупкая, в руках 2 букетика полевых цветов. Спросила у бариста, можно ли погреться. Тут в кофейню залетает парочка — молодые, веселые, делают заказ, парень замечает бабушку и вдруг выдает: «Давайте я у вас куплю для своей девушки!» Покупает у нее цветы (первый букетик купила одна посетительница) и вдруг спрашивает: «А вам что-нибудь взять? Кофе, чай?»
    Бабушка сразу замахала руками, мол, не надо, и так уже спасибо, но парень ее не слушал. «Зеленый чай? Отлично! А к чаю что возьмете? Макарун?» Бабушка засмеялась: «Ой, сынок, я даже не знаю, что это». В итоге парень выбрал для нее пирожное, оплатил заказ, помог снять пальто, задвинул за ней стул. Вся кофейня наблюдала за этим, и, кажется, у всех поднялось настроение. Люди улыбались, кто-то шептал комплименты в сторону парня. Вот бы в мире было больше таких людей. © Карамель / VK
  • Разбирала свои шкатулки с украшениями. Нашла сломанные сережки, порванные браслеты, ненужные кольца. Все хотела выкинуть, но вовремя сообразила сдать. Прихожу с дочкой в скупку, выкладываю золото и серебро. Сзади хлопает по плечу мужчина. Оборачиваюсь. «Девушка, с „капустой“ проблема? Держите. Не сдавайте украшения», — и протягивает хороший такой сверток денег. Может, подумал, что я мать-одиночка в беде. Не знаю. Но я отказалась от денег. Объяснила, что украшения сломанные и старые, не нужны мне. А с деньгами все в порядке. И вот эта ситуация снова показала, что мир не без добрых людей. Но вопрос остается открытым. Как в скупку попал человек, который просто так может отдать пачку денег незнакомке... И ведь видно было, что не последнее отдает. © Подслушано / Ideer
  • Лет семь назад, когда только начала водить, решила поехать с подружками в ТЦ. На паркинге случайно задела соседнюю машину. Причем было непонятно, поцарапала я ее или есть миллиметровый просвет. Мы вчетвером выбежали из машины и, недолго думая, решили приподнять мою машину и немного отодвинуть, чтобы увидеть, есть ли царапина. И вот картина маслом: четыре девушки пытаются приподнять машину, которая весит больше тонны, а неподалеку стоят двое мужчин и умирают от смеха. В итоге я подбегаю к ним и спрашиваю, могут ли они помочь и аккуратно отогнать мою машину, потому что я боюсь еще сильнее въехать в соседнее авто. На что мужчина кивнул утвердительно. Я протягиваю ему свои ключи, а он спокойно говорит: «Не надо, девушка, у меня свои, вы въехали в мою машину». Я еще долго извинялась, а он даже меня успокоил и помог все правильно оформить на месте. © Подслушано / Ideer

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее