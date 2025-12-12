17 незнакомцев, которые появились на секунду и сделали день светлее

"Мы тогда на нескольких работах вкалывали, и денег было в обрез"... Я почему-то думала , что "несколько работ" должны приличный доход приносить...
-
-
Ответить
Иногда день не задается с самого утра, и кажется, что мир ополчился против тебя. В подобного рода моменты случайная встреча с незнакомцем может все перевернуть. Именно такие истории, короткие и светлые, мы собрали сегодня для вас.
"Мы тогда на нескольких работах вкалывали, и денег было в обрез"... Я почему-то думала , что "несколько работ" должны приличный доход приносить...
Еще больше сюрпризов от незнакомцев — в нашей теплой подборке: