А в нашем детстве такого не было, мы играли в 12 палочек и казаков-разбойников
10 детских забав, ради которых мы готовы были гулять с друзьями до захода солнца
Помните то золотое время, когда самым большим страхом было услышать из окна свое имя, а главным правилом лета было ни за что не заходить домой за стаканом воды? Ведь если переступишь порог, то тебя больше не выпустят на улицу. Детство нашего поколения пахло пыльным асфальтом, спелой земляникой и согретыми солнцем тополями. Как же порой хочется вернуться в то время хотя бы на денек!
Фишки. Мы знали в чем фишка и собирали их
- Мечта из 2000-х годов. © Jegurda / Pikabu
С замиранием сердца мы разбивали стопки картонных кругляшков ладонью прямо на бетонном полу в подъезде. И искренне оплакивали потерю самой редкой переливающейся фишки после неудачного удара битой. Вы тоже?
- Лето, жара, мы всем двором играем в фишки. На кону самые редкие, переливающиеся с покемонами. Вдруг местный крутой парень одной левой забирает всю мою стопку. А спустя пару минут цедит сквозь зубы: «Придешь за бойлерную через пять минут. Один!». У меня внутри аж все похолодело. Захожу за бойлерную, а он оглядывается и протягивает мне плотный сверток: «На, держи. Твои фишки. Просто если бы я тебе их при всех вернул, меня бы не поняли. Ты играть-то учись, мастер».
Типа помог не проиграть??? Оригинальные "крутые " на районе. Нас на бабки ставили в детстве! Несешь им тридцать, пятьдесят копеек, иначе морду набьют!!! Вот времена то изменились...🤣🤣🤣
- Помню, когда был маленьким, мне какой-то товарищ задарил пару фишек. К концу лета у меня был полный пакет. Я понятия не имел, что их где-то еще и купить можно. Все мои фишки были трофейными.
- Была пауза в пару лет, фишки стали вновь модными, и я отдал все младшей сестре, к её огромному восторгу.
Сейчас, много-много лет спустя, при взгляде на них мне вновь хочется взять их в руки и поиграть с друзьями.
Загадочные Е и Ш. А вы понимали — что это?
Это сердечник трансформатора!!! Мы их запускали как ниндэявские звёздочки... Повзрослев стал задаваться вопросом - а кто их вынимал из трансформаторов??? Надо отметить это очень нелегко...🤣🤣🤣
Я помню, что мы их находили на стройках, у гаражей или возле трансформаторных будок и собирали целые коллекции, даже не представляя, что это. Мы просто строили из них крепости, а иногда обменивались (не помню — почему, вроде все были одинаковыми). А вы?
- Много чего находили. Взять те же загадочные железные буквы «Ш», ну или «Е», это под каким углом посмотреть. Но мне всегда казалось, что это именно «Ш», потому что — «штуковина». А валялось их много, особенно где-то за гаражами. Они отлично летали, когда их кидал.Летели они хорошо, как сюрикены у ниндзя. А ещё они классно втыкались в доски, почти как ножичек. Но тут уж как повезёт. Не помню, знал ли я в детстве, что это были за штуковины, может кто и говорил, но потом точно забыл. А оказывается, это пластинки сердечника от трасформатора, на них наматывалась медная проволока.
- В детстве очень часто на улице находили эти загадочные металлические пластины. Мы не знали для чего они предназначены, но быстро находили им применение, благо металл мягкий-изгибай как угодно.
- Юные «кидалы» из 90-х. Что мы только не кидали. И ту самую неведомую штуковину в виде буквы «Ш».
Вкладыши из «Турбо»
Упс! Я их уже продавал в 92-м из ларька...На них и на сигаретах кассу и делали, ну ещё и спиртное...Амаретто, Роял, Распутин...🤣🤣🤣
- Вкладыши Turbo, (1994–1995) ретушь и восстановление сканов в формате HD постеров. © user10939331 / Pikabu
Мы покупали эту жвачку ради заветного прямоугольника с фотографией суперкара, а потом до хрипоты спорили во дворе о правилах обмена. Помните, как выбивали их ладошкой, стараясь перевернуть заветную «Тойоту» или «Феррари»?
- В далеком 1990 году подростком мне удалось собрать «полную коллекцию» Turbo номеров 51-120. Выше тогда не было, а все, что ниже (1-50) я и все мое окружение считали какими-то полумифическими артефактами древности, каких уже и нет, наверное. Изредка до нас доносились известия о том, что у кого-то видели номер «36» или, прости господи, «50».
Сейчас удивляет, насколько же это все серьезно воспринималось; та моя коллекция уже куда-то исчезла много лет назад. Не то подарил, не то обменял — не помню даже.
Резиночки
А тут мы могли прыгать часами, поднимая бельевую резинку с уровня «по колено» до «подмышек», а ноги у нас были как у атлетов. Главное было найти двух подруг, согласных постоять «столбиками», или хотя бы устойчивое дерево.
- У нас каждое упражнение как-то называлось. Помню только начало: «ма-мы» — параллельные прыжки. «Пе-ше-хо-ды» — нужно попадать ногами на резиночки, пртжимая их к асфальту и не «заронить».
- Я сейчас дочку учу прыгать. Думала столько лет прошло и уже не вспомню, но ноги-то помнят.
«Секретики» в земле
Про эту игру мне впервые рассказала мама. Потом мы играли с сестрой. Аккуратно раскапывали ямку, выкладывали там узор из фантиков, бусин и фольги, а сверху накрывали осколком зеленого бутылочного стекла. А вы тоже так делали? Помните, как волнительно было прийти на следующий день и проверить, не раскопал ли кто-то твой тайник?
- Как-то сделал доброе дело одной девочке во дворе. То ли велик починил, то ли еще что.. Говорит, мол пойдем за дом, я что-то покажу. Я напрягся, заранее покраснел... А она мне секретик раскопала.
- Некоторые дети и сейчас делают. Дочка недавно хвалилась секретиком. Точнее я узнал про это, когда он попросила разбитый бокал перламутровый забрать на «секретики».
Маникюр из лепестков
- А я передаю опыт дочери. © Marinelly / Pikabu
Мы срывали ярко-розовые лепестки космеи или мальвы, слюнявили их и бережно приклеивали на ногти, чувствуя себя настоящими королевами красоты.
- Воспоминания детства всегда радостные и приятные. Помните, были такие цветы, у которых мы обрывали лепестки и наклеивали себе на ногти как маникюр?
Вышибалы или выбивалы
Мы разбегались в разные стороны, как зайцы, уворачиваясь от летящего в упор тяжелого мяча. Помните, как отчаянно пытались поймать «свечку» от земли, чтобы спасти выбывшего друга и вернуть его в игру?
- Одна из моих самых любимых игр. Мы играли с утра, а время так летело, что не понимали, когда уже начало темнеть.
Анкеты в тетрадках и блокнотах
Мне кажется, эти анкеты точно помнит каждый, кто рос в девяностых и нулевых. В некоторых даже были приклеены фотографии или вырезки. Я помню, как мы долго выбирали в магазинах красивую тетрадь или блокнот, который будет служить нам «анкетой» и передаваться из руки в руки. А самым интригующим всегда был скрытый загнутый уголок с надписью «Секрет! Сюда не смотреть!»
- Самые волнующие вопросы были «Кого ты любишь?» и «Кто тебе нравится?» Так ждали эту анкету, когда заполнял мальчик, к которому ты неравнодушна.
Почему эти анкеты помнят те, кто рос в 90-е и нулевые? Я росла в 70-80-е, но мы тоже вели такие дневники и анкеты.
Классики
Мелом расчерчен асфальт на квадратики
Девочки, девочки прыгают тут...
Приключения Дениса Кораблёва!!! Кто читал/ смотрел??? К сожалению сын Драгунского вырос таким придуроком...🤣🤣🤣
Вы тоже до бесконечности прыгали на одной ножке, толкая перед собой баночку из-под крема для обуви, заполненную песком? Обиднее всего было наступить на черту на девятом, самом последнем уровне.
- Классики! 2 вида, в одни в основном прыгали, в другом еще надо было биту кинуть в нужный квадрат, и прыгать по-разному на каждом кону, передвигая биту из квадрата в квадрат. И у каждого своя бита, из пластиковых крышек для банок, для тяжести мокрым песком забитая.
Испорченный телефон
Мы усаживались на лавочку длинной цепочкой и шептали друг другу на ухо заветное слово на максимальной скорости. Помните, как в конце цепочки обычный «утюг» превращался в какого-нибудь «гиппопотама», вызывая взрыв хохота у всего двора?
- О! Мы в это даже в школе иногда играли! Я недавно выпустилась (11 лет), так что игра жива, скорее всего, до сих пор.
Расскажите в комментариях, а как вы веселились в детстве?
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Комментарии
Не поймите меня правильно, но у ВерОники Ш. еще детство в одном месте не отыграло !!! 🤣🤣🤣 И наверное это ... хорошо? весело? В каждом взрослом живёт ребёнок, да??? Вопрос какого возраста это дитя...🤣🤣🤣