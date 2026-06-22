10 детских забав, ради которых мы готовы были гулять с друзьями до захода солнца

Помните то золотое время, когда самым большим страхом было услышать из окна свое имя, а главным правилом лета было ни за что не заходить домой за стаканом воды? Ведь если переступишь порог, то тебя больше не выпустят на улицу. Детство нашего поколения пахло пыльным асфальтом, спелой земляникой и согретыми солнцем тополями. Как же порой хочется вернуться в то время хотя бы на денек!