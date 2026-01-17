17 человек, для которых поход в магазин обернулся сюрпризом

Как то пришла в магазин за куриными крылышками и мне взвешивают больше чем надо, а денег впритык. И другие продукты надо купить. Попросила убрать немного, а продавец такая- о,вот вы просите нормально, а некоторые быковать начинают. Ответила,что меня ещё так не колбасит. Всегда изначально надо просить вежливо, а вот если в ответ огрызаются, ну тогда есть много вариантов заставить оппонента передумать.