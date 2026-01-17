17 человек, для которых поход в магазин обернулся сюрпризом
Зайти в магазин, выбрать товар, пробить его на кассе и уйти домой — вот, казалось бы, и вся нехитрая схема совершения покупок. Вот только в жизни все часто складывается по-другому. В супермаркете можно завязать неожиданное знакомство, найти пропавший бриллиант и заодно узнать, как пишется слово «помидоры».
- Я работаю в супермаркете. Вчера женщина не могла найти продукт на экране, чтобы взвесить его. Прошу показать, как она пробивает товар, и вижу «памидоры». Стараюсь не ржать, пишу «помидоры» и наклеиваю ценник. Женщина зависает, а потом гордо выдает: «Вообще-то можно было бы и 2 варианта написания добавить». © Карамель / VK
- Был у меня знакомый парень-кассир. Как-то к нему подошла женщина и выложила на ленту покупки. А он сначала уставился на нее, а потом выдал: «Простите, ничем не могу помочь». Дама смутилась и спросила, что стряслось. Кассир чуток подождал и ответил: «Потому что я динозавр!» Еще и зарычал. Оказывается, у него был последний рабочий день, уже заявление было написано. Когда прибежала менеджер, кассир спокойно развернулся и ушел. А менеджер еще долго извинялась перед женщиной. © Карамель / VK
- Знаете, сегодня я впервые не промолчала. Захожу в супермаркет, вижу свежий виноград, а сын его любит. Я аккуратно беру ветку, отделяю от нее подпорченную и кладу хорошую в пакет. Вдруг слышу, как здешняя сотрудница кричит, что так нельзя делать, я ее спрашиваю: «Где это написано?» Оказывается, им так директор сказал. Ну я и выдала: «Тогда вешайте объявление, что не надо разделять ветки винограда». В этот момент все посетители супермаркета смотрели на меня с такой искрой в глазах, мол, наконец-то это кто-то сказал. © aruzhan__abildina
Покупатели имеют право убирать испорченное с нерасфасованного товара: виноград, капустные листья, бананы в связке...
- Моя мама однажды выбирала арбуз в магазине, и из ее кольца выпал небольшой бриллиант. Маленький камешек затерялся где-то в арбузах. Охранник обратил внимание, что мама что-то ищет, подошел. И просто из участия начал ей помогать, безо всякой надежды, конечно. Он отыскал этот бриллиантик, представляете. Среди арбузов нашел! © tanyaefimoff
- Стояли с мужем у прилавка, спорили. В какой-то момент я вцепилась в его локоть. В ответ — подозрительная тишина. Поворачиваюсь, а это чужой мужик. Немая сцена. Говорю: «Извините, а вы почему молчали?» А он сообщает, что увидел, как мой муж от другого прилавка ему жестами показывал — терпи, мол. Мужская солидарность, чтоб ее. © asiia6118
- Набрала я как-то целую тележку. Пришла на кассу, там долго все пробивали. Рассчитываюсь картой, а мне говорят: «Дамочка, недостаточно средств». Меня бросило в жар, из очереди слышится «нахапала», раздаются смешки. Начинаю извиняться перед кассиром. И тут подходит какой-то мужчина из толпы и оплачивает мне покупку. Спасибо доброму человеку! © tua_anesthesia
В Японии тележки реально умные: и цену вцелом посчитают и оплатить можно картой. Цивилизация.
- Заехала в обед с сыном-пятиклассником в магазин, пробила на кассе самообслуживания продукты, а оплатить сразу не могу: необходимо подтверждение от кассира (в покупках был энергетик). Поворачиваюсь, рядом сотрудницы отвечают, что надо показать паспорт. Я дар речи потеряла. Спрашиваю: «Серьезно?» И рукой показываю на сына, который уже с меня ростом. Сказала, что уже давно вышла из того возраста, когда на кассе паспорт требуют. Ответили: «Ну мало ли, мы ж не знаем». © Подслушано / VK
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз. Рядом стоит мужчина. Я к нему поворачиваюсь, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и спрашивает: «Точно?» Я стучу по арбузу (судя по звуку, хороший) и утвердительно киваю в ответ. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Мы молча смотрим друг на друга.
Он сдается первый: «Взвешивать не будем?» Отвечаю: «Будем». И продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- Всегда раздражаюсь, когда примеряю вещи в магазине, а на них следы косметики. Недавно примеряла белую блузку, все классно, но заметила следы от помады. Думаю: «Вот же свинтусы!» Снимаю блузку, ругаю людей, которые портят вещи, и смотрю на себя в зеркало. Вся помада размазана по лицу... Не думала, что свинтус настолько близко окажется. © Подслушано / Ideer
Когда мать с сыном одного роста - они же не знают что это сын, и иногда девочки так красятся, что не понятно, им 14 или 30. Многие выглядят моложе своих лет, но лучше не рисковать, это их работа
- В магазин пришли 2 девочки, класс 8-й или 9-й, и сказали, что им надо 40 разных видов конфет, всех по одной штуке. Подумала, может, они устраивают какой-нибудь конкурс и им нужны конфеты на призы. Помогала им с выбором, взвешивала каждую конфетку по отдельности. В общем, времени и сил ушло на них очень много, но виду я не подала. А как только они ушли, зашла начальница и выписала мне неожиданную премию в размере месячной зарплаты! Говорит, что я первая из работников, кто прошел эту контрольную закупку. © PivBear / Pikabu
- Стою с детьми в магазине, заходит девушка — вся в тату и с зелеными волосами, одета в соответствии с образом, очень прикольно. Мои дети стоят с открытым ртом, а она как-то не очень на это реагирует, будто готовится защищаться. Дети мне: «Мама, смотри, как классно! Можно мы тоже себе так сделаем?» Я им: «Да пожалуйста, прикольно же». Тут она резко меняется в лице и к нам подходит: «Извините, но я в первый раз за неделю слышу такую реакцию мамы, вы супер!» Хорошая она. © Подслушано / Ideer
Возможно, она просто самовыражается, чтобы её заметили. Может, человек-то она хороший)
- Работаю в магазине обуви. Приходит как-то женщина и ставит передо мной пустой баллон от водоотталкивающего спрея, требует вернуть деньги. Достает чек и, указывая на дату покупки (месяц назад), говорит: «Он слишком быстро закончился, за такие деньги он должен служить минимум 7 месяцев!» Откуда такие сроки — неизвестно. То есть можно прийти в магазин и вернуть упаковку от колбасы, потому что она слишком быстро закончилась, хотя должна «служить» неделю? © Подслушано / Ideer
- Поехали с сестрой в магазин. В очереди на кассу с нами поздоровался мужчина лет 60 — как оказалось, ее начальник. Поболтали немного, он ушел, а сестра давай паниковать: «Божечки-божечки-божечки, поверить не могу!» Я без понятия, что случилось, а она говорит, мол, надо срочно уходить отсюда. Я сказал, что не могу никуда уйти, пока не рассчитаюсь за продукты. По дороге домой я ее спросил, что это такое было. И знаете, что она ответила? «Мой босс видел, как я покупаю туалетную бумагу! Это же капец как унизительно! А вдруг меня уволят?» Я сказал ей, что вряд ли ее начальник вообще это заметил, а кроме того, он наверняка догадывается, что его сотрудники ходят в туалет. А она продолжает: «Тебе-то на работе легко, а на меня знаешь как давят! Нет, меня точно уволят». Ну тут я уже потерял всякое самообладание и начал откровенно ржать в голос. © Putesfhk / Reddit
Что на🤬 🤦♂️ прям не верится, что ТАКИЕ люди есть на нашей планете... Или это опять ИИ?
- Подошли с супругой к кассе со своими покупками. Выгружаем все из тележки, впереди дама в возрасте спрашивает у супруги: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга отвечает, мол, без проблем, она у меня на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу. Потом мы пробили свои покупки, а дама эта все стоит чуть в стороне от кассы. И мы уже идем к парковке, как вдруг она нас догоняет и говорит: «А вы мне не хотите вернуть деньги, которые вам зачислились на карту?» © So***Pavliasvili / Pikabu
- Покупая продукты в магазине, услышала разговор мужчины по телефону: «Что такое „савоярди“? Какие еще дамские пальчики? Что ты все время выдумываешь? Где это взять? Куплю ванильное что-нибудь, разберешься!» — и отключается. Представила себя на месте собеседницы этого покупателя: она задумала что-то, настроилась, и тут нет ингредиента. В итоге я нашла это печенье, позвала мужчину и показала ему. Надеюсь, когда я своему задам непосильную магазинную задачку, ему тоже кто-нибудь поможет. © Подслушано / Ideer
- Решила я тут приготовить селедку под шубой и пошла в магазин за рыбой. Передо мной стоит другая покупательница, продавщица ей: «Давайте я вам еще скумбрию взвешу, свежая, только привезли!» — и не дожидаясь ответа начинает отрезать кусок. Девушка улыбается растерянно, но берет.
Я: «Одну селедку, пожалуйста», а эксперт продаж выдает: «Ой, знаете, селедка соленая сильно в этот раз, попробуйте скумбрию». А я беру и отвечаю: «Одну селедку, пожалуйста».
Два года терапии. Для справки: селедка вкусная. Скумбрия дороже раза в два, и ее было много. Видимо, не брали. © pln.gromova
- Когда я жила в Японии, рядом с моей квартирой был маленький магазин очков. Управляла им пожилая семейная пара. Обычная оптика — цены плюс-минус как везде. Но у них было кое-что другое.
Пришла к ним выбирать очки. Подобрали, они попросили заполнить анкету. Вышла от них и забыла. И тут через пару месяцев прилетает письмо: «Уважаемая Анна-сан. Зайдите, пожалуйста, в наш магазин. Только заранее сообщите, когда придете, по этому телефону».
Думаю, может техосмотр очков какой-то. Звоню, назначаю время. Прихожу. А мне выносят маленький торт. Говорят: «Поздравляем!» У меня как раз в этом месяце день рождения был. Понятно, что я купила у них еще очки и всем рассказала про эту оптику. © ankourova
Да уж, кажется, нельзя так просто взять и сходить за покупками. Спорим, вы тоже не раз выходили из магазина с курьезными историями? Будет здорово, если вы поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Комментарии
Как то пришла в магазин за куриными крылышками и мне взвешивают больше чем надо, а денег впритык. И другие продукты надо купить. Попросила убрать немного, а продавец такая- о,вот вы просите нормально, а некоторые быковать начинают. Ответила,что меня ещё так не колбасит. Всегда изначально надо просить вежливо, а вот если в ответ огрызаются, ну тогда есть много вариантов заставить оппонента передумать.