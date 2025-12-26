19 человек рассказали, как невинная уборка обернулась неожиданным поворотом

Казалось бы, что такого особенного может произойти, если мы просто решим навести порядок? Вот и герои этой статьи тоже так думали. В результате одни обнаружили среди вещей супруга подозрительные стринги, другие разругались с роботом-пылесосом, который вдруг разрисовал полы в квартире цветными мелками. Ну а кое-кто просто «сварил» свое обручальное кольцо.