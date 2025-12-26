19 человек рассказали, как невинная уборка обернулась неожиданным поворотом
1 час назад
Казалось бы, что такого особенного может произойти, если мы просто решим навести порядок? Вот и герои этой статьи тоже так думали. В результате одни обнаружили среди вещей супруга подозрительные стринги, другие разругались с роботом-пылесосом, который вдруг разрисовал полы в квартире цветными мелками. Ну а кое-кто просто «сварил» свое обручальное кольцо.
- Протирала пыль на шкафу, наткнулась на пакет. Внутри — шикарное кружевное белье явно не моего размера и два билета на море. Я в ступоре. Смотрю на даты — вылет послезавтра. Стою, перевариваю, и тут замечаю за резинкой трусов записку. Открываю ее, а там корявым почерком друга мужа написано: «Санек, спрячь! Моя дома все находит, а я хочу сюрприз сделать». Аж выдохнула. Я уже мысленно чемоданы паковала... только не на море.
- Пока меня не было, в моей квартире жили родители. Я их предупредила, что убираться здесь не нужно, достаточно запускать раз в день робот-пылесос. Но нет! Они задвинули пылесос под кровать, чтобы не мешал, раздобыли где-то ведро и мыли пол руками (швабры у меня нет). В итоге квартира грязная, родители уставшие, робот-пылесос пылится под кроватью. © mara.zorich
- Я уверена, вы не слышали более романтичной истории о семейной жизни. Делаем с мужем домашнюю уборку. Спустя какое-то время замечаю, что он притих. Захожу в ванную, а муж по фотографии расставляет мои уходовые баночки на их привычные места. © fursolis
- Познакомилась с мужчиной. Зовет он меня на свидание. Отказываюсь, мол, у меня домашние дела. Он такой: «А если я помою тебе полы, поедешь?» Хм, интересно. Никогда еще мужик не приезжал ко мне с такой целью. Говорю: «Давай!» Прикиньте, он заявился и вручил мне моющего робота. Теперь у меня в квартире живет домашний «питомец» со смешной кличкой, который ходит за мной и причитает, что ему не созданы условия для уборки. © dreamreg8
- У нас дома стояло старое пианино, пережившее, наверное, все возможные эпохи. Оно было настолько древним, что уже буквально разваливалось на куски, и никто даже не пытался его починить. Играть на нем тоже никто не умел, так что решили — разбираем, выносим, освобождаем место. Но в процессе разборки мы наткнулись на сокровище. Внутри, между досок, лежали старые, пожелтевшие от времени фотографии наших прадедушки и прабабушки, а рядом — их письма друг другу. Теперь это не просто находка — это семейная реликвия, которая останется с нами. А пианино? Оно свое дело сделало — сохранило память. © Карамель / VK
- Жила с парнем. Решила шкаф разобрать и вдруг наткнулась в его вещах на стринги. А я такое не ношу! Думаю: «Ну, все, приехали — он мне еще и изменяет». Устроила скандал, а парень клянется, что знать не знает, откуда там эти трусы. И тут влетает в комнату его мама, вырывает у меня эти стринги и говорит: «Не ори, это мои!» И уходит. То ли грамотно прикрыла его, то ли я реально зря ревную... © Подслушано / Ideer
- Мы только встречались с мужем. И вот он однажды пришел без звонка, а я пол мою. Он ростом почти 2 метра, я — 161 см и 49 кг веса. Ухажер мой глаза вытаращил, побледнел и отнял тряпку со словами: «Маленькие женщины созданы для любви!» Ну, я отдала тряпку...
И 45 лет она у него. © Ирина И / Dzen
- Сынишка у меня шебутной, рассыпал как-то по кухне пару кило сахарного песка. Ну, моя жена решила его научить прибираться, а заодно и мне показать, как необходимо воспитывать детей. Вручила ребенку веник и менторским тоном приказала смести все в кучу. Малыш удивленно посмотрел сначала на сей новый инструмент, затем взглянул на меня уже с изумлением. Мне осталось лишь подмигнуть. И тут веник заработал вентилятором. Пришлось благоверной смывать сахарный песок аж с люстры. © Виталий Ларионов / Dzen
- По совету в интернете рассыпала в «сынарнике» сына темный рис и напугала его, что это мышки завелись в его бардаке. Думала, уберется. А он вместо этого выдал: «А давай мы безопасную мышеловку купим, поймаем мышку и в клетку ее посадим?» В общем, план провалился.
«Начиталась советов в интернете и впервые почистила плиту. Я в шоке от результата!»
- Я убиралась в доме бабушки и дедушки и нашла фотографии с первой свадьбы моей мамы. Она никогда не говорила мне, что была замужем до моего отца. Я решилась с ней об этом поговорить, а маман заявила: «Ой, этот брак не считается — я его аннулировала». Оказалось, моя мама вышла замуж за парня только для того, чтобы отомстить своему бывшему. Сбежала с первой брачной ночи и позвонила моему отцу, чтобы он ее забрал. Вот как бывает. © Prestigious-Ad-5457 / Reddit
- Долго сидела дома, работу найти не могла. Вещи все у меня были старые, растянутые. Два месяца не вылезала из депрессии — лежала. Ела мало, стала серого цвета. В один день я решила разобрать все. Огромную кучу вещей нашла. Половину выкинула, половину продала за копейки и таким образом накопила на джинсы и новую футболку. В таком виде меня легко приняли в официанты, затем в продавцы, потом я в кофейне работала. Теперь я заместитель директора в крупной фирме. Очень забавно, что наведение порядка и барахолка спасли меня. © Подслушано / Ideer
«Я вообще не была уверена, что эту душевую кабину можно отмыть. Но я люблю вызовы»
- Мой отец умер в 1994 году, когда мне было 28 лет. Наводя порядок в его сейфе, я нашел несколько документов об усыновлении мальчика. Читая их, я был очень взволнован, думая, что у меня где-то там может быть брат (я был воспитан как единственный ребенок), но не мог понять, почему мои родители никогда не говорили мне о нем. Перечитав документы, я вдруг понял, что они обо мне. То есть, это я — тот усыновленный мальчик! После того, как я рассказал об этом своей семье, оказалось, что все, буквально все знали, что я усыновлен. Кроме меня. Это был «веселый» день. © rolandblais / Reddit
- Я заказала капитальную уборку однушки. Скинула фото менеджеру, все уточнила. Пришла тетенька, и началось: «Ой, такую плиту я без парогенератора не буду мыть!», «Вы с полок все сами снимать будете. Я помою, и поставите обратно, ладно?», «Верхние полки мыть не буду, окна отдельно, холодильник не успею, вытяжка у нас по отдельному прайсу, как и балкон, кафель в ванной не будем мыть. Ого, пакет с мусором? А помойка где? У соседнего дома? Я не понесу!» Как говорится, что отмыли — то отмыли. То есть за 11 тысяч я должна была вынести все вещи, а она быстро протереть пыль и уйти. © Pimente / Pikabu
«Наконец-то решилась отчистить от вековой грязи кухонные шкафы»
- Мы искали не клининг, а просто домработницу, то есть конкретную женщину, которая будет приходить пару раз в неделю и наводить чистоту. И одна пришла. Сидит, мы разговариваем, но я ощущаю, что что-то не так. И тут она спрашивает:
— А у вас всегда такой треш?
Я даже опешила. Говорю, мол, да вроде ничего криминального.
— Ну, тут я, конечно, не знаю даже, как это все разгребать...
В общем, она ушла. Чтобы вы понимали, у меня ни животных, ни привычки ходить в обуви по стенам. Есть дети, поэтому валяются игрушки (но их не так уж много), детская одежда лежит какая-то. То есть даже не столько грязно, сколько много вещей, которые надо прибрать на места. В принципе, как у всех. Чего эта дама ожидала от работы — я не знаю. © ballon5 / Pikabu
- Мы однажды во время уборки нашли идеально сохранившийся кусок пиццы. На тот момент мы жили в нашем нынешнем доме 2 года, и однажды у нас сломался водонагреватель, поэтому нам пришлось купить новый. Мы вытащили старый, начали убираться, и вот она — пицца! Кусок выглядел, как будто он абсолютно свежий, хотя он пролежал там по меньшей мере 2 года. Мы прямо задумались: сколько же в фастфуде консервантов, если он даже не разлагается естественным образом? © TheLastMo-Freakin / Reddit
«В 25 лет я узнал, что ковры нужно чистить»
- Знакомая работала в клининговом агентстве. Рассказывала: «Заказ в загородный дом, у хозяина — ценная коллекция фарфора в шкафах и на полках. Их сразу попросили: «Пожалуйста, аккуратно!» Ну, хорошо, уборщицы свое дело знали, отмыли дом, все сверкает. Уходя, одна из них оглянулась и заметила небольшое пятнышко на оконном стекле — нехорошо, надо стереть. Ловко запрыгнула на батарею, а та взяла и оборвалась! Горячая вода хлынула заливать полы. Уборщица, падая, зацепилась руками за шкаф с фарфором и рухнула вместе с ним... Занавес! © Татьяна Р. / Dzen
- Когда мне было 7 или 8 лет, дядя подарил мне $ 100 на день рождения. Я деньги приняла и решила их спрятать. В общем, так я их спрятала, что только сегодня нашла во время уборки! Все это время они пролежали в моей старой сумочке, которая провалялась на антресолях больше 15 лет. Я прямо обрадовалась — это же мои первые $ 100! © Не все поймут / VK
- Мой робот-пылесос нашел под кроватью детские восковые мелки и изрисовал весь пол. Детям повезло, так как заходили мы в квартиру все вместе и они с порога сказали: «Это не могли сделать мы!» В углу на зарядке стоял виноватый пылесос Тихон. © anna_ilyakova
- Затеяла я однажды уборку дома. Перед этим сняла обручальное кольцо и оставила в ванной на видном месте. Заканчиваю уборку и начинаю готовить ужин. Поставила вариться рис.
А в этот вечер мы с мужем собирались в кино. Получаю от него сообщение, мол, собирайся. Я внезапно вспоминаю про кольцо. Захожу в ванную, а там его нет. Начинаю искать, сначала спокойно, потом уже с тревогой. Может, упало в раковину? В унитаз?
Муж уже у порога и не понимает, почему я все еще не собрана. Признаюсь, что посеяла кольцо. Начинаем вместе искать. И вот сижу я на кухне и смотрю на кастрюлю с рисом. Нет... Ну не может такого быть. Медленно приближаюсь к ней и начинаю копаться в рисе. Вот же оно! Тут я вспоминаю, как надела кольцо до приготовления блюда. Скорее всего, когда я промывала рис, оно соскользнуло с пальца и отправилось вариться. Я даже не почувствовала этого! © eskzy
Бонус: забавная история из практики клинера
- Однажды пришла я на уборку к клиентке, которая предупредила: «У меня кот. Он специфический. Но вы не пугайтесь». Открывает она дверь, а кот сидит в коридоре, как охранник на контрольно-пропускном пункте: спина прямая, начальственный взгляд.
И вот я начинаю уборку. Мою пол — кот идет за мной. Протираю пыль — сидит, наблюдает. Открываю духовку — кот подошел, нюхает, одобряет. Словно я стажер на испытательном сроке, а он — старший менеджер по чистоте.
Но самое смешное случилось в конце. Подхожу к хозяйке, говорю: «Готово!» Кот подходит к центру комнаты, ложится на пол... и катится из угла в угол, как будто тестирует качество уборки своей шерсткой. Хозяйка спокойно говорит: «Ага, если кот катается, значит, уборка принята».
Да, в моей практике были клиенты и построже. Но этот пушистый «проверяющий» — самый забавный начальник, которого можно представить. © sos_clean_kz
Да уж, никогда не знаешь, чем может обернуться простой порыв вытереть пыль или разобрать шкафы. Кстати, если у вас тоже есть смешные истории из серии «начали мы как-то раз уборку», вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Продолжим читать истории обо всем на свете? Ловите небольшую подборку на разные темы.
