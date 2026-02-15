12+ вещей, на которых я перестала экономить, и ни разу об этом не пожалела

Раньше я любила, чтобы у меня было много разной обуви на все случаи жизни. Мой обувной шкаф был забит «одноразовым» масс-маркетом: дешевые кеды с распродажи, туфли из кожзама, тонкие сапоги на высокой платформе и так далее. Одна беда — все они не выдерживали и одного сезона.

Самый эпичный провал случился в юности. Прикупила сапожки на рынке за копейки! Надела на свидание с «тем самым» парнем. Ночь, набережная, романтика... и дождь. Подошва разошлась, ковыляю еле-еле, красная как рак. Парень, как истинный джентльмен, вызвал мне такси. Казалось бы, всё обошлось, но не тут-то было. Ведь уже дома я увидела, что краска с сапог еще и ноги мне выкрасила в фиолетовый.

Этот случай научил меня относиться к выбору обуви более избирательно. Никаких маркетплейсов, только проверенные магазины с обязательной примеркой. На каждый сезон у меня имеется 2–3 пары недешевой обуви. Да, на первый взгляд цена кусается, но я ношу их точно не один год: у них подходящая мне колодка, ноги не устают даже после пяти часов беготни за дочкой по парку. В долгосроке я сэкономила кучу денег, которые раньше просто выбрасывала вместе с развалившейся обувью.