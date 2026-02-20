Те ответили, что когда он спит, то ничего не делает.
17 историй о зумерах, к фишкам которых нам еще нужно привыкнуть
Кто же эти загадочные зумеры, и почему мы все время их обсуждаем? Кто-то из нас впечатляется их непосредственностью. Кто-то завидует тому, что они точно знают, чего хотят. И уж совершенно определенно зарисовки об этом поколении нет-нет да и попадаются нам в ленте. Мы собрали несколько примеров историй о зумерах, которые иногда своим мышлением переворачивают мир старших поколений.
- Сидит стажер, ему 22 года. Начальник просит его задержаться, потому что «горим, надо поднажать». Что делал я в его возрасте? Я с перепугу соглашался, отменял встречу с друзьями, сидел до ночи, питался кофе и чувствовал себя героем. А этот парень спокойно смотрит на часы и говорит: «Извините, у меня ровно в 18:30 тренировка, я не могу, давайте завтра». И уходит. И небо не падает на землю, и офис не рушится. А я сижу с отвисшей челюстью, что так можно. © Grigoriy.n0leps / Pikabu
- Наняли в отдел стажера-зумера. Весь день он сидел в огромных шумоподавляющих наушниках. Начальник злился: «Он же нас не слышит, как с ним работать?» А в конце дня оказалось, что парень за 4 часа сделал норму штатного сотрудника. Спросили его, как? А он нам просто скинул ссылку на плейлист «Звуки работающей кофемашины и дождя в лесу». Оказывается, так он ловит «поток» и работает в два раза эффективнее.
- У меня родители достаточно строгие. Меня и младшего брата они воспитывали одинаково. Например, они считают, что вставать надо рано утром. Я так и делала, чтобы лишний раз не слушать возражения в мою сторону. А вот брат спросил, почему родители так к этому придираются. Те ответили, что когда он спит, то ничего не делает. Ответ младшего покорил: «И что? Ведь когда я не сплю, я тоже ничего не делаю». И знаете, родители перестали его доставать. Это точно не потерянное поколение. © Карамель / VK
- У меня работает зумерша. Работает хорошо, не могу жаловаться: не ленится и заставлять не приходится. Но! У нее есть прикол, 1-2-3 раза в месяц исчезнуть. Сказать в последний момент, что заболела. А на следующий день выходит. И так каждый месяц. © Silence / TikTok
- Когда я составлял расписание, один из моих 20-летних сотрудников сказал: «8-часовая смена точно не для меня. Пожалуйста, ставьте мне не больше 6 часов». © Unknown author / Reddit
- Я — зумер, и мне действительно кажется, что мы более реалистичны, чем миллениалы. Мы более разумно подходим к работе и карьере. А само главное — мы точно не станем влезать в бесполезные долги, например, чтобы получить диплом. © Unknown author / Reddit
- Сыну 26 лет. Недавно женился, переехали они в другой город. Гостила я у них, листала ленту, и тут мне попадается видео с песнями из нашего детства. Я невестке говорю: «Катя, ты только послушай песенку Мальвины!» А она мне: «Марина Николаевна, я даже не знаю, кто это!»
- Я работаю в одном стартапе, и у меня три стажера-зумера. И вот один из них прислал письмо с просьбой об отпуске. Точнее, это была не просьба — меня поставили перед фактом. А причина, по которой понадобился отпуск, — он чувствует себя перегруженным из-за работы, да и атмосфера у нас странная. © Ok_Neighborhood6056 / Reddit
- Сын-студент нашел подработку. Уже через неделю заявил, что увольняется: «Там слишком плохая энергетика и некрасивый шрифт в рабочих чатах». Я уже открыл рот, чтобы прочитать лекцию о трудностях жизни, но он тут же добавил: «Зато я за вечер настроил нейросеть, которая теперь создает дизайн-проекты, и заработал в три раза больше».
- Как я ругаюсь на моих детишек-зумеров? Все просто: ставлю точку в конце предложения. © elizavetalileeva
- Еду я в переполненном вагоне метро на работу. Две барышни лет 25 обсуждают начальника: «Я же там все рассортировала, а еще план выполнила полностью. И он мне говорит: „Молодец, так держать!“ Я спрашиваю, может, мне зарплату поднимут, раз я молодец? Он смеется. А на кой мне его „молодец“? В общем, я уволилась». Знаете, я, 40-летняя тетя, тоже хочу так отстаивать свои права.
- Сестра младше меня на 12 лет. У нее в голове сейчас любовь, и она стала спрашивать о моих отношениях, в том числе, как мы познакомились. Рассказываю: «Я сидела в кафе, он подошел ко мне. 9 лет уже вместе». Сестра грустно опустила глаза и сказала: «Ну почему со мной никто не знакомится? Я же вчера даже на улицу вышла погулять. Правда, потом вспомнила, что в игру должно обновление сегодня прийти. И ушла домой». Зумеры, конечно, удивительные люди. © Палата № 6 / VK
- Примерно в 75% случаев я понятия не имею, что говорят мои дети. Я пытаюсь выучить их сленг, но темпы его развития намного превышают возможности моего мозга. © KittenDust / Reddit
- Пригласила одного молодого человека выкопать нам яму на участке. Пока он копал, я зашла домой, чтобы не стоять над душой. Через полчаса вышла спросить, не нужно ли чего. А он ушел. Написала ему, мол, где, что, как, может, отошел просто. А он отвечает: «Извините, но найдите другого». Оплату за выкопанные полметра брать не стал. © arailym_serik
- Попался ролик о том, что зумеров от миллениалов можно отличить по пробору волос. Мол, у первых пробор по центру, а у нас — сбоку. В зеркало глянула — действительно, сбоку. Пишу своим зумершам в группу: «А у вас как пробор?» И каждая записала кружочек, и у каждой пробор был по центру. Они вот просто решили делать так? © nest.mik
- Я работаю в айти и помогаю пользователям с настройками компьютеров. И я просто впечатлен тем, как зумеры, которые ни на секунду не расстаются со своими телефонами, ничего не понимают в компах. И самое интересное, если поколение постарше признает, что просто чего-то не знает, от молодежи я слышу только, что это интерфейс неудобный, да и вообще, зачем кому-то эти компьютеры? © O7******7O / Reddit
- Недавно довелось побывать на концерте одного популярного юного исполнителя. В основном там была молодежь. А я уже 30+, мне есть с чем сравнивать. И вот вышел певец, а вместо радостных криков и аплодисментов — все просто подняли вверх свои телефоны и начали снимать. И еще меня удивило, что когда закончилась последняя песня, артист ушел, все тоже пошли к выходу... А как же на бис и все такое? Или это больше не принято? © Margery333 / Pikabu
А вы восхищаетесь зумерами или немного ворчите на них?
