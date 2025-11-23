18 историй про наших любимых бабушек, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Порой за бабушками нужен глаз да глаз! Такое учудят, что хоть стой, хоть падай. То на высокую стремянку залезут, то кавалера заведут... А некоторым старушкам и палец в рот не клади — любого на лопатки словесно уложат. В нашей подборке только те бабули, которые остаются молодыми независимо от цифр в паспорте.