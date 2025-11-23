18 историй про наших любимых бабушек, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Истории
3 часа назад
Порой за бабушками нужен глаз да глаз! Такое учудят, что хоть стой, хоть падай. То на высокую стремянку залезут, то кавалера заведут... А некоторым старушкам и палец в рот не клади — любого на лопатки словесно уложат. В нашей подборке только те бабули, которые остаются молодыми независимо от цифр в паспорте.

  • Бабуле исполнялось 80 лет, и мы решили по этому поводу устроить праздник. Подобрали пару ресторанов, кафе и показали список бабушке. Она, внимательно прочитав перечень, забраковала один из них фразой: «Ой, не-е-е. Я туда не хочу! Там же танцпола нет!» © Подслушано / Ideer
  • Бабушка жаловалась на зрение. Папа отвез ее в город к окулисту, который попросил ее издалека прочитать буквы. Она их все назвала. Окулист с удивлением сказал: «У вашей мамы зрение лучше моего». Папа спросил ее, зачем же так обманывала. А бабуля и говорит: «В деревне у всех наших бабушек есть очки, только у меня нет. Тоже захотела». © Элла Алексеева / ADME
  • Бабулю после родительского собрания остановил директор. Решил ее предостеречь: «Скажите Оксане, что она не самая лучшая! Если она будет так думать, ей будет трудно жить». Бабуля выпрямилась во весь рост, нависла над директором и как выдала: «Моя внучка — самая лучшая на земле!» Директор засмеялся и сказал, что теперь понял, в кого я. Спасибо тебе, моя бабуля! Естественно, легче жить не стало, но я точно знала, что за моими плечами — непоколебимая стена из любви и веры. © Ксю / ADME
  • Стою на остановке, переписываюсь с любимым, вдруг поднимаю глаза, и вижу, что на меня пристально смотрит бабка. Мысленно окинув свой прикид, решила, что бабулье неодобрение ну ничем не должна вызвать. А она все осматривает меня. Тут к ней подходит другая бабка и говорит, мол, ты чего это задумалась. А та отвечает: «Да вот, невесту Андрею приглядываю. Блондиночка та ничего». © Подслушано / Ideer
  • Бабуля под конец жизни уже немного путалась в воспоминаниях. Когда ей было около 90, я привела своего нового парня на семейный вечер. Так вот, за тот вечер она познакомилась с ним, кажется, раз пятнадцать! Каждый раз восхищенно восклицала: «Ой, а кто этот красавчик? Это твой муж?!» — и тут же хватала его за руки, повторяя, какой он симпатичный. Немного грустно, конечно, но это одно из самых теплых моих воспоминаний. Она была искренне счастлива, что я нашла себе такого красавца. © mymywonka / Reddit
  • В шесть лет у меня начал болеть и шататься зуб. На семейном совете было принято решение — выдернуть. Я активно сопротивлялся. Рассказы о том, что у меня вырастет новый, лучший зуб, тоже не принесли успеха. Спасла ситуацию бабушка, которая просто спросила: «А за денежку продашь?» Через пару секунд зуб был у нее. © Vipman84 / Pikabu
  • Послала меня мама отнести бабушке холодец вечером, а к ней сестра приехала. Картина маслом: сидят две принцессы в бигуди, красят ногти. Одной 88 лет, другой — 85. Я им: «Девочки, холодца не желаете?» А они: «Ты что, мы после шести не едим!» И давай мне стихи собственного сочинения читать. © Подслушано / Ideer
  • Я студентка, мне 19. Моей бабушке 69.
    — Бабулечка, ты сошла с ума! Ты приехала ко мне за 500 км на 2 поездах с мешком картошки! Ты же надорвешься!
    — Если бы я тебя не увидела, я бы надорвала сердце. А картошка — это так, на всякий случай. © Yanina13 / Pikabu
  • Купили дом, позвали родню на новоселье. Туалет пока на улице за домом. Пошла в туалет бабушка, 5 минут ее нет, 10, 15... Начала волноваться, мало ли что, пошла за ней. А что она? Всю дорожку прополола до туалета! Ну а что, говорит, по крапиве-то ходить? © Подслушано / Ideer
  • Много лет назад, еще до женитьбы, приехал я погостить к бабушке. Утром она меня будит:
    — Просыпайся уже, скоро девочки придут!
    Какая понимающая у меня бабушка! Я мигом проснулся, умылся и жду с нетерпением.
    — Бабушка, а какие девочки-то придут?
    — Ну как? Тамара Степановна, Светлана Ильинична... © kka2012 / Pikabu
  • Работаю в горгазе. Сегодня на прием пришла бабушка, с каким вопросом — не помню, но решили быстро. Спрашивает:
    — А мне больше никуда не надо?
    — Нет.
    — Ну, может, мне еще куда сходить?
    — А зачем?
    — Да вот, дети фитнес-браслет подарили, надо 8 тысяч шагов в день проходить, вот я и хожу. © AedGinvael / Pikabu
  • Моя бабушка считала меня очень худым. Я постоянно ходил к ней обедать, а она варила пельмени. Однажды я попросил буквально два-три пельмешка: «Бабуль, сегодня я совсем сытый!» Вот тогда-то я и увидел в своей тарелке три мегапельменя. И я не удивлюсь, если в запасе был и гигапельмень на случай «ну хоть один пельмешек сварю, внучок». Дело в том, что каждый раз она спрашивала, сколько мне сварить пельменей, и я выбирал количество в зависимости от того, насколько был голоден. Но через пару недель мне показалось, что, я если прошу сделать поменьше пельмешек, то по размеру они становятся ощутимо больше. Вот я решил проверить эту гипотезу. Люблю свою бабушку. © iKornilov / Pikabu
  • Поехал друг с мамой как-то в село к бабушке. Мама решила погладить вещи бабушке, ну и спрашивает: «Утюг где?» Бабушка достает утюг, старый такой. Мама спрашивает: «А нового утюга нет?» Бабушка отвечает: «Есть, в шкафу посмотри». Мой друг открывает шкаф и достает оттуда новый утюг. Новый. Точно такой же утюг. Из старых времен. © Artmem / Pikabu
  • Соседи по даче — пожилая интеллигентная пара. Он занимался огородом, она ходила на каблуках, в белых блузках с брошью. Спрашивала меня: «Ты идешь сегодня вечером на гулянку? Как — нет? Запомни, дорогуша, женщина должна крутить романы, пока может!» На тот момент мне было 10 лет. © Salivan / ADME
  • После ухода дедушки бабушка стала заниматься собой, нашла хобби, часто ездит в поездки. Недавно позвала меня в гости к ней на дачу. Я приехала, а ее нет. Жду, уже вечереет. И тут вижу бабулю под ручку с кем-то. Я шучу: «Променяла меня на кавалера, значит!» И тут она как оттолкнет своего спутника, он чуть не упал. Оказывается, парочка так была увлечена разговором, что меня и не заметила. Отойдя от шока и отсмеявшись, бабушка представила мне своего, как оказалось, давнего друга, а по совместительству соседа. Очень приятный дедуля, сказал, что работает фотографом. На что я решила подколоть бабушку: «Ах вот оно что, а я-то думаю, кто тебя в путешествиях так красиво фоткает!» Так приятно стало на душе, бабушка рядом с ним аж светится.
  • У моей свекрови в этом году проблемы со спиной (ходить почти нельзя и сидеть — только лежать, а ходить можно только в корсете), и дачи уже нет. Смотрю — а у нее яблок мешок. Спрашиваю, откуда. Да, парни принесли. Какие парни? Соседские... «Парням» за 70. Ну и в целом, свекрови почти 80, спина не дала ей работать этим летом на огороде, зато как ни приедем, то она на стремянке окна на балконе моет (ну грязные же), то шторы все перестирает. Меня уже к доктору не берет — а то вдруг нажалуюсь на нее, а доктор ещё только присаживаться разрешил из положения лежа и ходить по квартире. © Елена / ADME
  • Застолье. У бабули есть младшая сестра, которая дала ей задание порезать колбасу. Но только ровно, овально — она еще та эстетка. Приходит проверить через время, а половины колбасы нет. Спрашивает, где остальная, а бабуля выдает: «Так она не эллипсно получилась, и я ее съела, чтоб внешний вид блюда не портить». © Svrk / Dzen
  • Купила щенка, гуляю с ним по вечерам. Идет по скверу бабуся, на вид — лет 100, просто божий одуванчик. Я, боясь чтобы собака ее не сбила от радости, ору: «Не приставай!» Бабулечка остановливается, смотрит на меня и вполне серьезно выдает: «А я не пристаю!» © Людмила Холостова / Dzen

Ольга Курпякова
22 часа назад

Очень милые истории о бабушках, так приятно стало. Но овально режут только копчёную или полукопченую колбасу, а варёную - кружочками.

-
-
Ответить

