18 историй про наших любимых бабушек, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Очень милые истории о бабушках, так приятно стало. Но овально режут только копчёную или полукопченую колбасу, а варёную - кружочками.
Порой за бабушками нужен глаз да глаз! Такое учудят, что хоть стой, хоть падай. То на высокую стремянку залезут, то кавалера заведут... А некоторым старушкам и палец в рот не клади — любого на лопатки словесно уложат. В нашей подборке только те бабули, которые остаются молодыми независимо от цифр в паспорте.
