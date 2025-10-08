Не кошачий корм, а мышей. А вообще про колбасу чего только не рассказывают. И всё равно люди любят и жрут. Потому что вкусно и быстро насыщает.
16 историй о наших бабушках, которые звучат чисто как анекдот
Наши бабушки — это не только кладезь житейской мудрости, но и неиссякаемый источник самых нелепых, трогательных и невероятно смешных историй. Они могут привезти картошку за 500 км, подарить самое удобное на свете нижнее белье и накормить до отвала. Мы собрали 16 историй о наших бабушках, которые звучат почти как байка, но на самом деле — самая что ни на есть правда.
- У моей бабушки есть свой «знак качества» колбасы. Она всегда дает кусочек на пробу кошке. Если та ест — значит, колбаса хорошая. И вот пришла соседка, принесла колбасу. Бабушка, как обычно, дает кошке попробовать. А соседка как закричит: «Галина, ты что! Ведь этот трюк уже не работает! Производители начали кошачий корм туда класть, чтобы каждая кошка ела и подтверждала качество продукта!» © Не все поймут / VK
- Бабуля под конец жизни уже немного путалась в воспоминаниях. Когда ей было около 90, я привела своего нового парня на семейный вечер. Так вот, за тот вечер она познакомилась с ним, кажется, раз пятнадцать! Каждый раз восхищенно восклицала: «Ой, а кто этот красавчик? Это твой муж?!» — и тут же хватала его за руки, повторяя, какой он симпатичный. Немного грустно, конечно, но это одно из самых теплых моих воспоминаний. Она была искренне счастлива, что я нашла себе такого красавца. © mymywonka / Reddit
- На день рождения бабушка подарила мне лифчик. Она у меня старой закалки, с модой не дружит, и лифчик был, как вы уже поняли, ужасный. Зареклась, что никогда его не надену или вообще выброшу. Мама долго уговаривала его хоть померить. Я надела и вдруг поняла, что снимать его буду. Это самый удобный лифак, который я когда-либо носила! Бабушка шарит. © Подслушано / Ideer
Вот на картинке и правда лифчик ужасный. Такое впечатление что просто сшили без лекал, без выкроек.
- Послала меня мама отнести бабушке холодец вечером, а к ней сестра приехала. Картина маслом: сидят две принцессы в бигуди, красят ногти. Одной 88 лет, другой — 85. Я им: «Девочки, холодца не желаете?» А они: «Ты что, мы после шести не едим!» И давай мне стихи собственного сочинения читать. © Подслушано / Ideer
- Купили дом, позвали родню на новоселье. Туалет пока на улице за домом. Пошла в туалет бабушка, 5 минут ее нет, 10, 15... Начала волноваться, мало ли что, пошла за ней. А что она? Всю дорожку прополола до туалета! Ну а что, говорит, по крапиве-то ходить? © Подслушано / Ideer
- Стою на остановке, переписываюсь с любимым, вдруг поднимаю глаза, и вижу что на меня пристально смотрит бабка. Мысленно окинув свой прикид, решила, что бабулье неодобрение ну ничем не должна вызвать. А она все осматривает меня. Тут к ней подходит другая бабка и говорит, мол, ты чего это задумалась. А та отвечает: «Да вот, невесту Андрею приглядываю. Блондиночка та ничего». © Подслушано / Ideer
- Работаю в горгазе. Сегодня на прием пришла бабушка, с каким вопросом — не помню, но решили быстро. Спрашивает:
— А мне больше никуда не надо?
— Нет.
— Ну, может, мне еще куда сходить?
— А зачем?
— Да вот, дети фитнес-браслет подарили, надо 8 тысяч шагов в день проходить, вот я и хожу. © AedGinvael / Pikabu
- В шесть лет у меня начал болеть и шататься зуб. На семейном совете было принято решение — выдернуть. Я активно сопротивлялся. Рассказы о том, что у меня вырастет новый, лучший зуб, тоже не принесли успеха. Спасла ситуацию бабушка, которая просто спросила: «А за денежку продашь?» Через пару секунд зуб был у нее. © Vipman84 / Pikabu
Хорошо что бабуся адекватная была и не попросила внука все зубки ей продать.
- Много лет назад, еще до женитьбы, приехал я погостить к бабушке. Утром она меня будит:
— Просыпайся уже, скоро девочки придут!
Какая понимающая у меня бабушка! Я мигом проснулся, умылся и жду с нетерпением.
— Бабушка, а какие девочки-то придут?
— Ну как? Тамара Степановна, Светлана Ильинична... © kka2012 / Pikabu
- Соседи по даче — пожилая интеллигентная пара. Он занимался огородом, она ходила на каблуках, в белых блузках с брошью. Спрашивала меня: «Ты идешь сегодня вечером на гулянку? Как — нет? Запомни, дорогуша, женщина должна крутить романы, пока может!» На тот момент мне было 10 лет. © Salivan / ADME
- Я студентка, мне 19. Моей бабушке 69.
— Бабулечка, ты сошла с ума! Ты приехала ко мне за 500 км на 2 поездах с мешком картошки! Ты же надорвешься!
— Если бы я тебя не увидела, я бы надорвала сердце. А картошка — это так, на всякий случай. © Yanina13 / Pikabu
- Бабушка жаловалась на зрение. Папа отвез ее в город к окулисту, который попросил ее издалека прочитать буквы. Она их все назвала. Окулист с удивлением сказал: «У вашей мамы зрение лучше моего». Папа спросил ее, зачем же так обманывала. А бабуля и говорит: «В деревне у всех наших бабушек есть очки, только у меня нет. Тоже захотела». © Элла Алексеева / ADME
- Моя бабушка считала меня очень худым. Я постоянно ходил к ней обедать, а она варила пельмени. Однажды я попросил буквально два-три пельмешка: «Бабуль, сегодня я совсем сытый!» Вот тогда-то я и увидел в своей тарелке три мегапельменя. И я не удивлюсь, если в запасе был и гигапельмень на случай «ну хоть один пельмешек сварю, внучок». Дело в том, что каждый раз она спрашивала, сколько мне сварить пельменей, и я выбирал количество в зависимости от того, насколько был голоден. Но через пару недель мне показалось, что, я если прошу сделать поменьше пельмешек, то по размеру они становятся ощутимо больше. Вот я решил проверить эту гипотезу. Люблю свою бабушку. © iKornilov / Pikabu
- Муж сестры с друзьями поехал к бабушке Нюре. Бабуля — божий одуванчик: баньку им растопила, щей наварила. И тут один из парней говорит: «Извините, я щи не ем». Бабушка залипла на секунду, а потом пошла на кухню, принесла банку с тертой свеклой, зачерпнула оттуда ложку и бахнула ему в тарелку со словами: «Не будешь щи — жри борщ!» © pekka.smith / Pikabu
- Поехал друг с мамой как-то в село к бабушке. Мама решила погладить вещи бабушке, ну и спрашивает: «Утюг где?» Бабушка достает утюг, старый такой. Мама спрашивает: «А нового утюга нет?» Бабушка отвечает: «Есть, в шкафу посмотри». Мой друг открывает шкаф и достает оттуда новый утюг. Новый. Точно такой же утюг. Из старых времен. © Artmem / Pikabu
- Бабуле исполнялось 80 лет, и мы решили по этому поводу устроить праздник. Подобрали пару ресторанов, кафе и показали список бабушке. Она, внимательно прочитав перечень, забраковала один из них фразой: «Ой, неее. Я туда не хочу! Там же танцпола нет!» © Подслушано / Ideer
Какая из этих историй заставила вас посмеяться в голос? Возможно, и у вас есть в запасе пара историй о своих бабушках, которые звучат как чистый анекдот? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны наши любимые бабули!
Комментарии
Соседская бабушка просто всех замучила своими болячками: то голова у нее болит, то спина ,то ноги. Ну,а что, бабке 78 лет. А тут осень, листья облетели. Бабка лезет по лестнице на крышу, и веником живенько так сметает вниз кучу жёлтых листьев. У меня всё.
Меня терзают смутные сомнения, что эта статья уже здесь гуляла. Я помню свой коммент к одной из этих историй