2 часа назад
15 кадров, которые доказывают, что лучшие фото — всегда случайные

Иногда идешь по своим делам или занимаешься чем-то привычным — и вдруг замечаешь момент, который просто невозможно пройти мимо и не сфоткать. А когда кадр получается таким удачным, будто должен висеть в галерее, рука сама тянется загрузить его в сеть. Собрали несколько снимков, где авторы поймали настоящую красоту прямо посреди обычных будней.

«Сфоткал любимую после насыщенной экскурсии»

  • Ну чисто Рембрандт!

«Сфоткала невесту брата на свадьбе»

  • Кажется, у вас получилось одно из тех фото, что вся семья будет рассматривать! © earth_viewer / Reddit
  • У меня волосы дыбом, но, слушайте, как красиво!

«А ведь парень просто приехал чистить нам пруд»

  • Будь Моне с нами, точно бы предъявил к вам за этой фото на авторские права!

«Я спас птичку, а коллега сфоткал»

  • А вы теперь, получается, новая диснеевская принцесса? © OutrageXXX / Reddit
  • Вот именно такие снимки хочу видеть в своей ленте, а не вот это все.

«Время выпить кофе»

«5 утра, сын проснулся и терпеливо ждет, пока я его достану из кроватки»

Ваш сон под охраной, сэр!

«Стрижка овец в Патагонии»

  • Что за апполлоны там работают?

Идеальный момент

«Меня сфоткали с моим новорожденным сыном»

«Просто девочка кормит белочку»

«Кажется, мой сын-грудничок сегодня познал жизнь»

Ох уж эти розовые щечки!

«Случайно обнаружил, что моя бабуля почти полная копия этой дамы с купюры»

«Это мы осенью работаем на лодочной станции»

  • Вот это свет, ребята!

