15 кадров, которые доказывают, что лучшие фото — всегда случайные
Фотоподборки
2 часа назад
Иногда идешь по своим делам или занимаешься чем-то привычным — и вдруг замечаешь момент, который просто невозможно пройти мимо и не сфоткать. А когда кадр получается таким удачным, будто должен висеть в галерее, рука сама тянется загрузить его в сеть. Собрали несколько снимков, где авторы поймали настоящую красоту прямо посреди обычных будней.
«Сфоткал любимую после насыщенной экскурсии»
- Ну чисто Рембрандт!
«Сфоткала невесту брата на свадьбе»
- Кажется, у вас получилось одно из тех фото, что вся семья будет рассматривать! © earth_viewer / Reddit
- У меня волосы дыбом, но, слушайте, как красиво!
«А ведь парень просто приехал чистить нам пруд»
- Будь Моне с нами, точно бы предъявил к вам за этой фото на авторские права!
«Я спас птичку, а коллега сфоткал»
- А вы теперь, получается, новая диснеевская принцесса? © OutrageXXX / Reddit
- Вот именно такие снимки хочу видеть в своей ленте, а не вот это все.
«Время выпить кофе»
«5 утра, сын проснулся и терпеливо ждет, пока я его достану из кроватки»
Ваш сон под охраной, сэр!
«Стрижка овец в Патагонии»
- Что за апполлоны там работают?
Идеальный момент
«Меня сфоткали с моим новорожденным сыном»
«Просто девочка кормит белочку»
«Кажется, мой сын-грудничок сегодня познал жизнь»
Ох уж эти розовые щечки!
«Случайно обнаружил, что моя бабуля почти полная копия этой дамы с купюры»
«Это мы осенью работаем на лодочной станции»
- Вот это свет, ребята!
Фото на превью RiverOhRiver86 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ историй, в которых детская непосредственность вышла на новый уровень
20+ клинеров честно рассказали о своей работе, и у нас аж шаблоны затрещали
Истории
2 месяца назад
Мы «состарили» 16 любимых героев нашего детства, и от некоторых просто глаз не оторвать
Ностальгия
1 месяц назад
20+ человек рассказали, какие «незабываемые» подарки им подарили (ну или почти)
20 учителей, которым еще при жизни хочется памятник поставить
Народное творчество
1 месяц назад
15 историй, читая которые, понимаешь: «Женщина женщине — сестра»
Истории
1 неделя назад
18 историй, которые показывают, что итог онлайн-романа сложно предугадать
17 случаев, когда обычная жизнь оказалась круче любого сценариста
Истории
2 недели назад