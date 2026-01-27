«Меня забанили за это фото!»: 15+ снимков, на которых реальность выглядит круче любых спецэффектов
Фотоподборки
35 минут назад
Нам кажется, что мы знаем, как выглядит мир вокруг. Но что, если взглянуть на него через ультрафиолетовый фонарик, рентген-аппарат или самодельную камеру, пролежавшую два месяца в канаве? В этой подборке мы собрали кадры, которые доказывают: реальность гораздо круче любого фотошопа.
«Всего лишь дорога, дождь и ночное освещение»
«Подземное фото. Был только ультрафиолетовый фонарик»
«Селфи с женой на самодельную камеру»
«Стая морских окуней в заливе Монтерей, Калифорния»
«Туманность Спагетти. Это фото я делал в течение последних трех зим, 147 ночей. А общая выдержка составила 569 часов»
Кажется, просто дерево с грибами, а открывается целый дивный новый мир
«Замороженная паутина!»
«Скоро переезд, сделали с лучшей подругой рентген-селфи»
«Офигенное фото снежинок на стекле моей тачки»
«Такой путь Солнце проходит по небу за полгода»
«Извержение вулкана в Исландии»
Поверхность мыльных пузырей. Аж в парк захотелось, чтобы надувать пузыри, а такая красота повсюду летала
«Я сильно накосячила с пленкой и теперь вся моя поездка уместилась всего на одном кадре»
«Было забавно возиться с медицинским устройством для поиска вен»
«Замерзшая капля. А макрообъектив вообще взял на маркетплейсе»
«Меня забанили за это фото. Видимо, не поверили, что снято всего лишь с помощью айфона»
«Смотрите, я сфоткал крупинку соли»
«Сахара»
«Планировалось, что эта самодельная камера будет снимать горы Шотландии 5 месяцев. Но уже через 2 кто-то сломал камеру и бросил на 3 месяца в канаве с водой»
Тут для вас есть еще несколько статей с крутейшими фотками:
Фото на превью shoqman / Reddit
