«Меня забанили за это фото!»: 15+ снимков, на которых реальность выглядит круче любых спецэффектов

Нам кажется, что мы знаем, как выглядит мир вокруг. Но что, если взглянуть на него через ультрафиолетовый фонарик, рентген-аппарат или самодельную камеру, пролежавшую два месяца в канаве? В этой подборке мы собрали кадры, которые доказывают: реальность гораздо круче любого фотошопа.

«Всего лишь дорога, дождь и ночное освещение»

«Подземное фото. Был только ультрафиолетовый фонарик»

«Селфи с женой на самодельную камеру»

«Стая морских окуней в заливе Монтерей, Калифорния»

«Туманность Спагетти. Это фото я делал в течение последних трех зим, 147 ночей. А общая выдержка составила 569 часов»

Кажется, просто дерево с грибами, а открывается целый дивный новый мир

«Замороженная паутина!»

«Скоро переезд, сделали с лучшей подругой рентген-селфи»

«Офигенное фото снежинок на стекле моей тачки»

«Такой путь Солнце проходит по небу за полгода»

«Извержение вулкана в Исландии»

Поверхность мыльных пузырей. Аж в парк захотелось, чтобы надувать пузыри, а такая красота повсюду летала

«Я сильно накосячила с пленкой и теперь вся моя поездка уместилась всего на одном кадре»

«Было забавно возиться с медицинским устройством для поиска вен»

«Замерзшая капля. А макрообъектив вообще взял на маркетплейсе»

«Меня забанили за это фото. Видимо, не поверили, что снято всего лишь с помощью айфона»

«Смотрите, я сфоткал крупинку соли»

«Сахара»

«Планировалось, что эта самодельная камера будет снимать горы Шотландии 5 месяцев. Но уже через 2 кто-то сломал камеру и бросил на 3 месяца в канаве с водой»

