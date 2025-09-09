20 человек, у которых что ни снимок, то шедевр, который впору в галерее вешать
Когда появились фотоаппараты, некоторые художники беспокоились, мол, кому теперь захочется позировать долгими часами ради портрета, если можно сделать идеальный снимок за несколько минут. Но на деле изобретение фотоаппарата не заменяет искусство, а дополняет его. Сейчас мы все делаем снимки много и часто, порой продумываем каждую деталь, а иногда снимаем то, что увидели на секунду. И именно так могут появиться настоящие шедевры фотоискусства. Не верите? Ну тогда смотрите сами.
«Был в Париже и сфоткал девушку в поезде»
- Я в шоке. Неужели кто-то сделал снимок с Эйфелевой башней не как у всех?!
«Вот с таким лицом мой дядя украдкой посматривает на свадебную вечеринку у входа»
«Когда яичница проиграла в неравной схватке с сыном»
«Снимок пары в метро Нью-Йорка»
«Мой длинноволосый жених играет с чайками. Потрясающий контраст»
«Фото жены у телевизора»
«Просто мой портрет у озера»
Во-первых, не у, а в озере. Во-вторых, на девушку свет падает как-будто не так как на воду. Я подозреваю фотошоп.
«Шедевр Мяучеланджело»
«На меня налетел мотылек»
"Мотылек" называется бражник. Он, как колибри хоботком сосет нектар из цветка
«Жена рисует с кошкой»
«На этой чашке кофе будто зарождается шедевр эпохи Возрождения»
Вот это уже действительно стоит внимания. Очень необычно, а главное, что вероятность такого случая крайне мизерна. А вот ещё что. Если не обращать внимания на глаз, то данная фигура является также бутылкой и на папочек также смахивает.
«Я заснял помолвку моих друзей»
- Это фото буквально заставило меня закричать: «Офигеть!» © tay-z-CA / Reddit
«Когда Вселенная тонко подсказывает, что пора воспользоваться дезодорантом»
«Предательство мистера Флаффи»
«Моя дочь ну никак не хотела позировать»
- Да это же работа кисти да Винчи! © InformalProof / Reddit
Шанс сфотографировать белку в позе супергероя довольно мал, но никогда не равен нулю
Она спину чешет, если что. У вас супермен шелудивый и в процессе спасения мира чешется во всех местах?
«Венера и ее дети»
- Какая прелесть! Сам Микеланджело позавидовал бы.
«Некоторые сказали, что это похоже на картину эпохи Возрождения»
Я подумала сначала, что это фото. Браво тому, кто умеет так замечательно рисовать.
«Кадр с отдыха, превратившийся в произведение искусства»
Череп на майке точно лишний, все впечатление удешевил и опрокинул
- Когда я увидел эту картину, первая мысль, которая пришла мне в голову, была о том, как сильно она похожа на «Девушку с жемчужной сережкой». Вау! Это действительно великолепная композиция. © yourlocalcowboi / Reddit
«Старый шахтерский домик»
