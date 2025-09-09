20 человек, у которых что ни снимок, то шедевр, который впору в галерее вешать

Когда появились фотоаппараты, некоторые художники беспокоились, мол, кому теперь захочется позировать долгими часами ради портрета, если можно сделать идеальный снимок за несколько минут. Но на деле изобретение фотоаппарата не заменяет искусство, а дополняет его. Сейчас мы все делаем снимки много и часто, порой продумываем каждую деталь, а иногда снимаем то, что увидели на секунду. И именно так могут появиться настоящие шедевры фотоискусства. Не верите? Ну тогда смотрите сами.